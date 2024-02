Combien de temps pour regarder One Piece ?

Depuis son lancement en 1997, One Piece d’Eiichiro Oda s’est distinguée comme étant une œuvre intéressante et majeure parmi les mangas. Il s’agit du douzième manga le plus long à ce jour et le plus vendu au monde. One Piece ne passionne pas seulement les jeunes ; les personnes âgées s’y mettent aussi, car l’intrigue et les personnages sont intéressants et ils distillent de la bonne ambiance. Actuellement, il est déjà à plus de 1000 épisodes et a donné lieu à des adaptations. Toutefois, vous avez encore la possibilité de rattraper le train en marche. Mais combien de temps cela vous prendra-t-il ?

Combien d’épisode pour l’anime One Piece ?

Depuis les débuts dans la saga East Blue et plus précisément dans l’arc Romance Dawn , Luffy et son équipage nous emporte dans un voyage rempli de moments inoubliables, de combats épiques et de personnages mémorables. À ce jour, on a la saga finale dont le premier arc Egg Head suit son cours.

Avec plus de 1 000 épisodes (1093) à l’heure actuelle, l’animé One piece offre un nombre impressionnant d’heures de visionnage. Si l’on considère une durée moyenne d’épisode de 22 à 24 minutes, cela équivaut à environ 26 232 minutes de contenu. Pour mettre cela en perspective, cela représente environ 437.2 heures ou près de 19 jours de visionnage ininterrompu.

Bien sûr, pour la plupart des gens, consacrer près de 19 jours d’affilée à regarder One Piece est tout simplement irréalisable. C’est pourquoi une approche plus réaliste serait de répartir le visionnage sur une période plus longue.

Par exemple, si vous prévoyez de regarder approximativement 6 heures par jour, il vous faudra 73 jours, soit deux mois et demi, pour rattraper les 1 093 épisodes actuels.

Le monde de One Piece continue cependant de s’étendre avec de nouveaux épisodes qui sortent chaque semaine. Cela signifie que même après avoir rattrapé les épisodes actuels, votre aventure continuera. Vous serez toujours prêt à embarquer pour de nouvelles aventures avec Luffy et son équipage dans l’espoir de découvrir le mystère du One Piece et de devenir le prochain roi des pirates.

VOIR AUSSI : Où acheter ses figurines One Piece ?

Et si on ajoute les films ?

Pour regarder tous les films One Piece, vous devrez réserver un total d’environ 1 326 minutes, ce qui équivaut à un peu plus de 22 heures. Avec 15 films au compteur, cela représente un bon morceau de temps à consacrer à l’univers étendu de Chapeau de paille. Ces films peuvent être des adaptations d’arcs narratifs principaux ou des histoires originales à part.

Certains films sont très appréciés par les fans pour leur intrigue, leurs nouveaux personnages et leurs moments épiques. Par exemple, One Piece Film : Z est souvent salué pour son antagoniste remarquable et son action palpitante. D’autres, comme Le Baron Omatsuri et l’Île aux Secrets, proposent une histoire un peu plus sombre qui ajoute de nouvelles dimensions à l’univers de One Piece. Tous les films n’ont pas toutefois été des chefs-d’œuvre. Certains, comme One Piece 3D: Mugiwara Chase, ont été critiqués pour leur animation en 3D CGI qui ne correspond pas toujours au style de la série.

Il faut noter que les films ne font pas forcément partie de l’histoire canonique du manga et de l’anime. Bien qu’ils puissent parfois présenter des personnages ou des événements qui semblent s’intégrer dans le canon, la plupart sont généralement considérés comme des histoires à part. Le créateur de One Piece, Eiichiro Oda, est souvent impliqué dans la supervision créative des films, mais il n’écrit pas toujours les scénarios lui-même.