Combien faut-il gagner par mois pour être considéré comme riche en France ?

Afin de mieux maîtriser le taux de pauvreté et l’écart de vie entre les Français, l’Observatoire des inégalités a mené une étude ces dernières années. En tenant compte du revenu médian, il est possible de savoir à quel niveau l’écart entre les riches et les pauvres commencent à se creuser. Alors, en se basant sur ces résultats, qui peut-on considérer comme une personne riche en France ?

Le montant mensuel nécessaire pour être catégorisé comme aisé

Notez qu’on doit les différents montants au-delà desquels on peut être considéré comme bien lotis à l’Observatoire des disparités en collaboration avec l’OFCE (Observatoire Français des Conjonctures Économiques). Des calculs de ces organismes, voici ce que vous devez retenir :

Si vous souhaitez être classé comme aisé en France, il est nécessaire que vous perceviez au minimum 3 860 euros de façon mensuelle si êtes seul . Si vous pensez que ce n’est pas assez, sachez que seuls 7 à 8 % des Français bénéficient de ce confort financier.

Vous vous retrouvez seul avec un enfant de moins de 14 ans et vous gagnez 5 018 euros par mois ? Il semble que vous êtes déjà riche.

Si vous êtes un couple, mais que vous n'avez pas une progéniture à charge, alors vous pouvez vous estimer riche avec 5 790 €. Dans le cas où vous avez la responsabilité d'un enfant qui n'a pas encore atteint 14 ans, vous paraissez être bien lotis si vous gagnez 6 948 €.

Dans un foyer avec deux adolescents âgés de plus de 14 ans, vous atteignez le confort financier à partir de 9 650 €. Et si vous êtes parents de trois enfants, parmi lesquels un est âgé de moins de 14 ans, vous ne pouvez vous estimer riche que si vous avez un revenu qui dépasse les 10 808 euros mensuels.

Le calcul pour déterminer la limite pour être considéré comme fortuné

La méthode utilisée repose sur une mesure statistique appelée le revenu médian. Imaginez que vous mettez tous les revenus de la population dans une liste, du plus bas au plus élevé. Le revenu médian est le point au milieu de cette liste, où exactement la moitié de la population gagne davantage et l’autre moitié gagne moins.

En utilisant le revenu médian comme référence, on peut mieux comprendre comment se répartissent les revenus au sein de la population. Ceci permet aussi d’évaluer où se situe la frontière entre les personnes ayant un niveau de vie plus élevé et celles ayant un niveau de vie plus bas.

Puisque le niveau de pauvreté est généralement déterminé à la moitié du revenu médian, l’Observatoire des disparités a choisi de fixer le niveau de prospérité au double du revenu médian. Par exemple, avec un revenu médian de 50, le seuil de pauvreté serait à 25 et le niveau de richesse à 100.

Les paramètres pris en compte

Pour calculer le montant à gagner pour qu’on considère que vous vivez aisément, divers éléments ont été pris en considération. Parmi eux figurent les revenus déclarés (salaires, aides sociales, bénéfices provenant d’activité, etc) après qu’on a déduit l’IR (impôt sur le revenu).

Il convient de noter que les disparités géographiques n’ont pas été incluses dans les critères. L’objectif est d’éviter d’associer la richesse au coût du logement qui peut varier considérablement d’une région à l’autre.

Enfin, retenons aussi que le niveau de prospérité varie selon le nombre de personnes au sein du ménage, l’âge des enfants, etc.