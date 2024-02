Combien rapporte 1 million de vues sur YouTube ?

Selon les dires, YouTube a dilué la somme versée aux créateurs au fil des années. Ceci est notamment dû à la concurrence, mais dépend également des thématiques abordées dans la vidéo. Aussi, avec l’utilisation des bloqueurs de pubs, plusieurs milliers de vues ne sont pas comptabilisées par l’algorithme de la plateforme d’hébergement de vidéos. Mais pour un million de vues en régulier, combien lâche normalement YouTube ?

Connaître le coût pour mille pour déduire un million

Sur YouTube, les vues sont monétisées principalement via la diffusion d’annonces (YouTube adsense). Quand vous publiez une vidéo et insérez des publicités, YouTube vend cet espace publicitaire aux annonceurs. En tant que créateur, vous touchez 55 % du montant payé par l’annonceur. C’est le RPM (revenue-per-mile). YouTube, lui, conserve les 45 % restants en tant que plateforme hébergeant votre contenu.

Ainsi, le CPM (coût pour mille) rémunère pour chaque tranche de 1 000 vues générées par les annonces diffusées. Selon Forbes, la moyenne se situerait autour de 5 dollars pour 1000 vues, ce qui équivaut à 5000 dollars pour le million de vues. Les Youtubers influents peuvent, cependant, voir leur CPM (coût par mille vues) grimper jusqu’à 20 dollars, soit 20.000 dollars pour 1.000.000 de vues.

Les facteurs qui influencent la rémunération

Dans les faits, les tarifs peuvent varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs allant de 0,5 à 6 dollars pour 1000 vues, voire plus.

La niche de la vidéo

Certains sujets sont plus attractifs pour les annonceurs en raison de leur pertinence pour leurs produits ou services. Prenons l’exemple d’un créateur de contenu spécialisé dans la beauté. Imaginons qu’il crée des vidéos sur le maquillage, les soins de la peau et les astuces beauté. Comme ces vidéos attirent principalement un public féminin âgé de 18 à 34 ans, les annonceurs sont souvent intéressés à diffuser leurs publicités auprès de cette audience. Cela signifie que le coût par mille pour ces vidéos peut être plus élevé, car il y a une forte demande pour la publicité dans cette niche. Pour chaque 1 000 vues de ses vidéos, le créateur pourrait gagner environ 3$. Une niche moins populaire attire moins d’annonceurs. Le CPM pour ces vidéos pourrait être plus bas, peut-être autour de 0,50 $ pour 1 000 vues.

Le taux d’engagement et le temps de visionnage

Sur YouTube, le taux d’engagement reflète l’interaction de l’audience avec les vidéos d’une chaîne. Il est calculé en prenant en compte diverses actions des spectateurs telles que les likes, les commentaires, les partages et d’autres formes d’engagement. Plus ce taux est élevé, plus il indique une forte implication et une réceptivité de l’audience envers le contenu proposé. Il peut donc contribuer à accroître la visibilité et la croissance de la chaîne, ce qui peut se traduire par une augmentation des vues, des abonnés et, par conséquent, des revenus.

Un bon taux d’engagement est généralement compris entre 3 % et 7 %, mais il peut aussi atteindre 10 % (performance élevée). Le taux d’engagement moyen sur YouTube varie en fonction de divers facteurs, dont la qualité du contenu, la taille de l’audience et la niche de la vidéo.

Le temps de visionnage moyen des vidéos est un autre aspect à ne pas négliger. Quand vous mettez une pub dans votre vidéo, une vue est comptée dès que quelqu’un la regarde pendant 30 secondes ou jusqu’à la fin si elle est plus courte.

D’autres facteurs tels que la région géographique de public, les données démographiques de l’audience, ainsi que la saisonnalité impactent aussi les revenus générés par les vues sur Youtube.