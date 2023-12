Comment les voleurs d’iPhone font pour avoir le mot de passe ?

En raison de la sécurité accrue et notoire des smartphones Apple, on pense souvent qu’un iPhone volé ne peut être utilisé et qu’il finirait par être rendu. D’ailleurs, ceux qui volent ces smartphones n’en ont vraiment pas besoin : tout l’intérêt est dans la revente. Mais sans avoir le mot de passe du téléphone, il ne peut pas être réinitialisé et donc impossible à revendre en reconditionné. Malheureusement, les choses ne sont pas toujours ainsi. Selon le Wall Street Journal, qui rapporte l’interview, d’un ancien voleur d’iPhone, nous sommes loin de la réalité.

Le voleur est souvent proche de vous

Selon Aaron Johnson, ancien voleur condamné à près de 8 ans de prison, le vol d’iPhone se commet le plus dans les bars. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il aimait fréquenter les bars de Minneapolis. Là, il se fait ami avec des jeunes déjà imbibés. Une condition favorable pour lui de leur soutirer leur iPhone, mais aussi le code d’accès du smartphone.

Pour ceux qui ne fréquentent pas les bars, Aaron Johson révèle qu’il est toujours possible de voler un iPhone et d’avoir son code d’accès. À cet effet, il dit aimer cibler les personnes qui se retrouvent dans un état fragile qui leur rend peu méfiantes. Dans d’autres circonstances, il affirme se faire passer pour un rapeur, toujours pour se rapprocher de sa victime.

Par ailleurs, il y a des personnes qui ne fréquentent ni de bars et qui se retrouvent rarement dans un état fragile en dehors de leur demeure. Il ne s’agit d’aucun problème pour Aaron. Face à ces derniers, l’ancien voleur assure qu’il est déjà parvenu à voler un iPhone après avoir filmé l’écran du téléphone alors que le propriétaire le déverrouillait.

Un modus opérandi qu’on peut toujours contourner

Si vous fréquentez les bars et passez souvent de l’autre côté de l’alcool, il est très difficile pour vous. Plus encore, si vous prenez de la drogue. Mais excepté ces cas, bien que le stratagème soit huilé, on se rend compte qu’il est toujours possible de le contourner.

La première des choses est de garder votre mot de passe secret. Si vous devez déverrouiller votre iPhone en public, optez pour l’empreinte digitale ou le déverrouillage par face ID. S’il arrivait que ces deux dernières méthodes ne fonctionnent pas, évitez de déverrouiller votre smartphone avec votre mot de passe. Attendez de rentrer chez vous d’abord avant d’essayer. Les voleurs peuvent en effet bloquer ces méthodes pour vous forcer à utiliser votre code secret.

Enfin, gardez à l’esprit que le mot de passe est la première des choses que les voleurs volent avant le smartphone lui-même.