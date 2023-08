Un smartphone est volé toutes les 6 minutes. C’est le constat alarmant que dresse la police locale. Les téléphones portables étant de plus en plus chers, ils deviennent de bonnes cibles pour les personnes peu scrupuleuses qui y trouvent un moyen de subsistance. Aussi, ils ne semblent pas privilégier l’iPhone aux smartphones Android. Tout ce qui peut valoir un prix est suffisant pour être volé. Un fléau qui gangrène toujours plus dans cette capitale européenne.

90 864 mobiles dérobés en 2022 dans la capitale anglaise

Si vous avez un smartphone et que vous êtes en séjour à Londres, prenez garde à vous. Faute de données pour les autres villes européennes, on est tenté de dire que c’est la capitale européenne où l’on vole le plus de smartphones. En effet, selon les autorités de la capitale anglaise, 90 864 smartphones ont été dérobés en 2022, ce qui donne une moyenne de 250 par jour et 1 smartphone toutes les 6 minutes. Des statistiques étonnantes quand on sait que Londres est réputée pour être une ville très sûre.

Selon le chef de la Metropolitan Police, le développement du vol des smartphones à Londres est explicable aisément. “La pratique actuelle consistant à permettre aux mobiles volés d’être réenregistrés par de nouveaux utilisateurs permet […] offre un marché criminel qui entraîne des vols qualifiés et des infractions violentes à Londres”, a-t-il affirmé. D’ailleurs, 70 % des vols à Londres sont liés aux smartphones. Aussi, les voleurs comme les victimes ont généralement entre 14 et 20 ans.

Pour le maire, Sadiq Khan, le vol des smartphones augmente parce qu’il devient est facile de réinitialiser un téléphone portable et de le vendre. Il pense que s’il venait à être plus difficile de réinitialiser un smartphone, le vol baisserait.

VOIR AUSSI : Comment localiser un iPhone, même s’il est éteint ?

Que faire en cas de smartphones volé ou perdu ?

La première des choses à faire lorsque vous vous faites voler ou perdez votre smartphone, c’est évidemment de chercher à le localiser. Vous pouvez le faire depuis le service Localiser, disponible aussi bien sur Android que sur iPhone. Si votre smartphone n’est plus connecté à internet, vous pourrez au moins retrouver son dernier emplacement.

Si cette procédure échoue, rendez-vous dans un service de Police ou à la gendarmerie pour faire une déclaration de perte ou de vol. Évidemment, cela ne vous aidera pas forcément à le retrouver. Mais le faire est important, car vous pourrez ensuite le transmettre à votre opérateur qui pourra utiliser le numéro IMEI du téléphone pour le bloquer ou le rendre inutilisable.

Ensuite, l’idéal est de chercher à effacer vos données de l’appareil. Que vous utilisiez un iPhone ou un Android, vous pouvez le faire avec le service Localiser. Depuis cette plateforme, il est possible non seulement de localiser l’appareil, mais aussi le bloquer ou effacer complètement vos données. Cependant, une fois que c’est fait, vous ne pourrez plus le localiser.