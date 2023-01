Comment réduire le poids de son fichier PDF ?

Le PDF est le format préféré pour envoyer des documents sur le web sans détériorer leur qualité. Mais parfois, il peut être volumineux et dépasser la limite de taille autorisée. Pour cela, il est nécessaire de réduire la taille ou de compresser le document pour pouvoir l’envoyer. Que vous soyez sur Windows 10, sur Mac ou encore sur mobile, découvrez les différents moyens pour réduire la taille de votre fichier PDF.

Les astuces pour réduire le poids de son fichier PDF

Le format PDF est toujours autant utilisé. Mais s’il dépasse une certaine taille, vous ne pourrez l’envoyer par mail, il faudra le réduire. Pour réduire ou compresser la taille d’un fichier PDF, voici quelques méthodes à utiliser.

Compresser un document PDF sur Windows 10

Sur Windows 10, vous pouvez réduire la taille d’un PDF en le compressant. Nul besoin d’avoir un logiciel tiers. Le système d’exploitation embarque un outil de compression qui vous permet de compresser le fichier PDF en trois clics :

Faites un clic droit sur le PDF ;

Choisissez Envoyer vers ;

Sélectionnez dossier compressé.

Le logiciel devrait compresser automatiquement votre document en un fichier .zip, ce qui permet de réduire considérablement sa taille. Vous pouvez à présent l’envoyer.

Compresser un document PDF sur Mac

Sur un ordinateur Apple, vous ne devez pas avoir plus de mal pour compresser un document PDF. Le système d’exploitation dispose de l’outil Aperçu qui vous aide à réduire la taille de vos fichiers en rien de temps.

Ouvrez le document PDF concerné ;

Cliquez sur le menu Fichier et sélectionnez Explorer ;

Sélectonnez le menu Filtre Quartz et Réduire la taille du Fichier ;

Donnez un nom au fichier et cliquez sur Enregistrer.

Le tour est joué !

Comment réduire la taille d’un fichier PDF en ligne ?

Si vous êtes sur mobile, vous pouvez utiliser les outils disponibles sur le web pour réduire la taille d’un PDF.

Compresser PDF sur Adobe Acrobat

Propriété d’ Adobe, Adobe Acrobat est le meilleur outil en ligne pour compresser votre PDF en ligne en toute sécurité. Pour cela :

Rendez-vous sur Adobe Acrobat ;

Connectez-vous à l’aide de Google ou créez un compte ;

Cliquez sur Compress a PDF

Importez votre PDF sur le site ;

Choisissez le niveau de compression ;

Cliquez sur Compresser.

Vous n’avez plus qu’à télécharger votre document compressé.

Compresser PDF sur iLove PDF

Ici, nul besoin de créer un compte. Il vous suffit de vous rendre sur le site pour lancer la compression.

Rendez-vous sur iLove PDF ;

Cliquez sur Compresser PDF ;

Importez le document à compresser ;

Sélectionnez le type de compression que vous souhaitez ;

Cliquez sur Compresser PDF ;

Attendez que la compression soit terminée et téléchargez votre document. Enfin, vous pouvez aussi utiliser l’outil en ligne Smallpdf pour réduire la taille de votre fichier PDF.

Les bonnes pratiques pour avoir un PDF moins lourd

Pour avoir un document PDF moins lourd, il existe quelques bonnes pratiques que vous pouvez adopter. Ainsi, vous n’aurez plus besoin de compresser vos documents au moment de l’envoi.

Utiliser des images vectorielles

Plus vous avez d’images dans votre document source, plus vous aurez un fichier PDF lourd. L’idéal serait de réduire avant tout la taille de vos images avec l’outil compressor.io. Sinon, privilégiez les images vectorielles. Ces dernières sont souvent plus légères et ne perdent pas en qualité.

Utiliser des polices standard

Chaque police que vous utilisez dans votre document source a une incidence sur le poids. Privilégiez donc les polices standard et utilisez le moins de gras et de couleurs possible.

Supprimer les pages inutiles

Supprimez toutes les pages que vous jugez inutiles dans votre document. Vous pouvez d’ailleurs vous servir d’Adobe Acrobat pour le faire.

Enfin, pour l’enregistrement de votre document source Word en format PDF, optez pour la taille minimale dans les options d’enregistrements.