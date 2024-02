Comment savoir à qui appartient un numéro gratuitement ?

La curiosité pique souvent notre esprit lorsque nous sommes confrontés à des appels provenant de numéros inconnus. Que ce soit pour des raisons de sécurité, de vérification ou simplement par pure curiosité, savoir à qui appartient un numéro de téléphone n’a pas toujours été simple. Mais avec les divers moyens qu’offre internet, les choses ont évolué.

Utilisez l’annuaire inversé

Pour identifier un appelant à partir d’un numéro de téléphone portable, plusieurs annuaires inversés en ligne sont disponibles gratuitement. Vous pouvez consulter des sites comme annuaire-inverse.net, annuaire-inverse.118000.fr ou l’annuaire officiel des Pages Jaunes sur pagesjaunes.fr/annuaireinverse. Vous pouvez aussi vous rendre sur C-qui.fr ou Ki-mappelle.com. Le fournisseur Orange propose aussi son propre service d’annuaire inversé appelé, accessible sur 118712.fr.

Ces plateformes vous permettent de saisir le numéro de téléphone en question dans le champ de recherche et de récupérer ainsi les informations sur son propriétaire, à condition que le numéro soit enregistré dans l’annuaire universel.

Gardez à l’esprit que les numéros masqués ou ceux qui figurent sur liste rouge ne peuvent pas être identifiés de cette manière. Vous pouvez dans ce cas vous rendre sur Fasto.com, un autre annuaire dans lequel vous retrouverez les abonnés de tous les opérateurs. Si votre appelant est sur liste rouge, cet annuaire vous proposera alors un numéro proche pour essayer de trouver son emplacement.

Téléchargez les applications mobiles d’identification

Il existe plusieurs applications sur l’app store comme sur le playstore qui peuvent vous aider à identifier un appelant inconnu. Parmi elles, il y a notamment Truecaller ou encore Sync.ME. Truecaller identifie un numéro inconnu en utilisant une base de données dynamique mondiale pour les téléphones mobiles. L’application tire parti de l’annuaire téléphonique des utilisateurs qui ont installé Truecaller pour construire sa propre base de données de numéros de téléphone portable. Lorsqu’un utilisateur reçoit un appel d’un numéro inconnu, l’application consulte sa base de données pour tenter de trouver une correspondance avec le numéro inconnu. Si une correspondance est trouvée, Truecaller peut afficher le nom et les informations associés à ce numéro.

Le fonctionnement de Sync.ME repose sur une synchronisation avec les contacts téléphoniques et les réseaux sociaux des utilisateurs. Ceci permet à ces derniers de voir les photos et autres informations de leurs amis lorsqu’ils appellent, même si leur numéro n’est pas enregistré sur le téléphone. En plus des numéros des utilisateurs, Sync.ME stocke aussi ceux de leurs contacts et des personnes rencontrées sur les réseaux sociaux. Ces informations sont ensuite mises à disposition sur le service public de recherche de numéros de l’application.

Composez les *69 et *57 ou adressez-vous à votre opérateur

Le code *69 est une fonctionnalité de rappel automatique utilisée sur les lignes téléphoniques fixes pour identifier et rappeler le dernier numéro qui a appelé. En le composant, le système enregistre automatiquement le numéro de téléphone de l’appelant précédent et tente de le rappeler. Cela vous permet de recontacter rapidement la personne et d’en savoir plus sur ses objectifs.

Une autre option est d’utiliser *57. Cette fonction permet à la compagnie de téléphone de collecter des données sur l’appel, telles que le numéro de téléphone de l’appelant et l’heure de l’appel, afin de les enregistrer pour consultation ultérieure. Ces informations peuvent être utilisées par les autorités dans le cadre d’enquêtes juridiques. N’oubliez pas d’enregistrer la date et l’heure de l’utilisation de *57.

Enfin, vous pouvez contacter votre compagnie de téléphone pour qu’elle vous fournisse des informations sur le numéro inconnu.