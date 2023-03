En quoi c’est important de connaitre mon numéro IMEI ?

Chaque téléphone au monde est unique en son genre. Qu’il s’agisse des mêmes modèles ayant les mêmes fonctionnalités, aucun téléphone mobile ne ressemble à un autre. Il y a toujours quelque chose qui les différencie. C’est ce qui va permettre de reconnaître un seul téléphone parmi les millions qui sont écoulés à chaque sortie. C’est l’exemple du numéro IMEI. Il est souvent inscrit sur une étiquette collée à la boîte de l’appareil lorsque vous l’achetez neuf. Sinon, il y a toujours des moyens pour trouver l’IMEI de son téléphone. Mais à quoi sert vraiment ce numéro ?

Qu’est que le numéro IMEI ?

IMEI est l’acronyme de International Mobile Equipment Identity. Il s’agit d’un numéro de 15 à 17 chiffres qui est propre à chaque téléphone mobile. Le numéro IMEI permet d’identifier chaque terminal au monde. C’est un peu son numéro d’identité. Il constitue en quelque sorte ce qu’il faut avoir pour tout savoir du terminal de téléphonie mobile.

Quelle est l’utilité du numéro IMEI ?

Constituant la carte d’identité du téléphone, le numéro IMEI est d’une grande importance. C’est notamment lui qui permet de tout savoir sur un téléphone : le fabricant, le pays de fabrication, etc. De même, grâce à ce numéro, vous pourrez savoir si le téléphone reconditionné que vous avez acheté a fait l’objet d’un vol ou non. Mais pour cela, il faut que le propriétaire à qui le téléphone a été volé l’ait signalé à son opérateur.

Avec le numéro IMEI, il est possible aux opérateurs de bloquer ou de débloquer le téléphone. Par exemple, lorsqu’un opérateur vous vend un téléphone à payer sur plusieurs fois, ce dernier est simlocké jusqu’à la fin du paiement. Il peut aussi en être le cas lorsque le smartphone est fabriqué pour fonctionner uniquement sur un territoire donné. Dans ce cas, il faut connaître le code IMEI du téléphone pour que le désimlockage soit possible.

Lorsque vous vous faites voler votre téléphone, votre opérateur peut utiliser le numéro IMEI du téléphone pour empêcher son utilisation. Pour cela, vous devez dans un premier temps faire la déclaration de perte à la Police. Fournissez ensuite le document et le numéro IMEI à votre opérateur et il fera le reste. Peu importe le pays et l’opérateur choisi, l’utilisation du téléphone ne sera pas possible sur les réseaux.

En outre, le numéro IMEI permet de passer un appel d’urgence depuis son téléphone, même quand celui-ci ne possède pas de carte SIM. Aussi, lorsque vous insérez une SIM dans votre téléphone portable, votre opérateur a besoin du numéro IMEI pour autoriser ou non votre téléphone à accéder à son réseau.

Face à tout ceci, il est important de noter son numéro IMEI quelque part.

Comment obtenir son numéro IMEI ?

Il existe plusieurs moyens d’obtenir votre code IMEI :

Il est disponible sur la boîte de votre téléphone, si vous ne l’avez pas encore jetée ;

Regardez sur la facture d’achat. C’est possible que le code s’y trouve, si vous l’avez toujours ;

Le code IMEI se trouve en bas de la batterie du téléphone, si elle est amovible ;

Tapez *#06# sur votre téléphone et vous aurez votre numéro IMEI ;

Chez certaines marques de smartphone, le numéro IMEI est affiché dans la section À propos du téléphone, dans les paramètres.

Dès que vous trouvez le code IMEI, notez-le quelque part. Il peut vous être utile un de ces jours.