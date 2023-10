Comment savoir les informations que Google dispose à votre sujet ?

Ce n’est un secret pour personne que les géants du web analysent minutieusement chacun de leurs utilisateurs. Qu’il s’agisse d’Apple, de Google ou encore des autres petites entreprises. C’est une attitude qui leur permet de connaître vos préférences pour améliorer les sujets ou produits qu’ils vous proposent et leurs différents outils. Google étant le site web que nous utilisons le plus souvent, le géant du web est parvenu à recueillir une variété d’informations sur nous au fil des années. Mais comment savoir précisément ce que la firme de Mountain View a sur vous ? Vous pouvez utiliser son outil MyAdcenter..

Google vous a analysé et a dressé votre profil

Lorsque vous vous rendez sur MyAdcenter, vous êtes frappés par la quantité et la variété des informations que la firme américaine dispose sur vous. Google scrute chacune de vos actions sur web et recueille des informations qui l’aident à dresser un profil publicitaire de chaque utilisateur. La société utilise vos historiques de recherche Google, vos historiques de visualisation YouTube, vos données de géolocalisation, etc.

Par exemple, vous n’avez pas besoin de dire à quelqu’un que vous êtes célibataire. En se basant sur vos historiques de recherches et les sites que vous visitez, Google sait si vous l’êtes ou non et même si vous avez des enfants à charge.

Tout juste en bas de la page, le moteur de recherche tente de dresser un profil de vous avec les informations qu’il dispose à votre sujet. Entre autres, voici ce qu’il possède :

Genre : si vous êtes homme, femme ou non-binaire, il le sait d’emblée ;

Catégorie d’âge : le moteur de recherche définit une plage dans laquelle vous vous trouvez obligatoirement ;

Nombre de langues parlées : Google a analysé les différentes langues dont vous parlez et les a consignées ;

Relation matrimoniale : si vous êtes mariés ou célibataires ;

Niveau d’éducation : Google sait si vous avez terminé vos études ou si vous continuez à étudier. C’est aussi une information importante pour lui afin de savoir quoi vous proposer. Il affirme à cet effet : “Quand votre niveau d’études change, les annonces qui vous semblent utiles évoluent aussi. Par exemple, si vous avez terminé vos études secondaires, les annonces pour des programmes de formation peuvent vous intéresser.” ;

Secteur d’activités : si vous êtes encore étudiant, la firme sait le domaine dans lequel vous étudiez. Si vous travaillez déjà, votre domaine d’activité est également connu ;

Statut d’occupation : locataire ou propriétaire ;

Situation familiale : ceci définit si vous avez des enfants déjà est quel est l’âge des enfants.

Comment gérer les informations que Google possède sur vous ?

L’outil Myadcenter ne vous permet pas uniquement de consulter ce que la firme de Mountain View possède sur vous. Il vous donne également la possibilité de corriger ce qui est faux et même d’améliorer vos préférences.

Si vous constatez que Google n’a pas les bonnes informations sur vous afin de vous proposer des contenus adaptés, vous pouvez vous rendre dans les paramètres pour les modifier. Pour cela, rendez-vous dans Gérer la confidentialité. Cliquez sur chaque information pour la modifier. Vous pouvez par exemple changer votre domaine d’activité ou votre catégorie d’âge.

En outre, il est possible de refuser que certaines informations soient utilisées pour du ciblage publicitaire. C’est le cas de votre niveau d’études, domaine d’activité ou encore de votre catégorie d’âge.

Par ailleurs, vous pouvez améliorer les publicités que le moteur de recherche vous montre. Rendez-vous dans l’onglet Personnaliser les annonces. Vous pourrez y sélectionner les thèmes, marques et sujets que vous souhaitez ou non voir.

De plus, dans la partie Mes annonces, Google vous montre un récapitulatif des annonces qui vous ont été proposées récemment. C’est le lieu de supprimer certaines qui vous ont énervé durant votre navigation.

Enfin, si rien de tout cela ne vous plaît, Google vous offre la possibilité de supprimer vos informations du web. Pour cela, vous n’avez qu’à remplir son formulaire dédié.