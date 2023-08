Comment empêcher votre smartphone de vous écouter ?

On ne s’en rend pas compte, mais aujourd’hui, nos smartphones semblent mieux nous connaître que nous nous connaissons nous-mêmes. En plus des informations et des données personnelles que contiennent nos téléphones, ces derniers nous écoutent en permanence. Ils disposent tous d’assistant vocal, dont Siri pour iPhone, Google Assistant pour Google et Bixby pour Samsung. Ces derniers nous écoutent en permanence pour détecter le mot déclencheur : Dis Siri, Hey Google ou Hey Bixby. Même s’il est dit que tout est sécurisé, cela n’empêche pas les préoccupations concernant la vie privée. Alors, si vous avez peur d’être constamment écouté, voici comment désactiver les assistants vocaux.

Comment désactiver Siri et empêcher votre iPhone de vous écouter ?

Pour désactiver l’assistant vocal Siri sur iPhone, la manœuvre est très simple. Suivez les étapes suivantes :

Rendez-vous dans les réglages ;

Appuyez sur Siri et recherche ;

Basculez en Off tous les interrupteurs liés à : Dis Siri, Bouton pour Siri, Siri avec écran verrouillé ;

Enfin, appuyez sur Désactiver Siri la fenêtre contextuelle qui s’affiche pour terminer l’opération

Comment désactiver Google Assistant et empêcher votre Android de vous écouter ?

Les choses sont assez simples ici également pour arrêter Google Assistant et ses fonctionnalités dans Home. Cependant, les étapes peuvent être différentes en fonction de la version de votre système d’exploitation. Pour ce tuto, nous avons utilisé un smartphone sous Android 13.

Rendez-vous dans l’application Google ;

Appuyez sur votre photo de profil, dans le coin supérieur droit ;

Sélectionnez Paramètres, en bas des options ;

Défilez les options et appuyez sur Voix ;

Choisissez Voice Match ;

Basculez en Off l’interrupteur de Hey Google ;

Appuyez sur Supprimer l’empreinte vocale de Voice Match ;

Validez !

Comment désactiver Bixby et empêcher Samsung de vous écouter ?

Cet assistant vocal n’est pas activé par défaut sur les smartphones Samsung. Mais si vous prononcez Hey Bixby ou Bixby et qu’il répond, cela veut dire qu’il est actif. Pour le désactiver, voici comment vous y prendre :

Rendez-vous dans les paramètres ;

Appuyez sur la barre de recherche et tapez Bixby ;

Sélectionnez Arrêter Bixby dans les résultats de recherche ;

Appuyez sur Arrêter Bixby ;

Sélectionnez à nouveau Arrêter Bixby ;

Confirmez en appuyant sur OK.

Vous venez ainsi d’arrêter l’assistant vocal de Samsung.

Comment empêcher vos applications de vous écouter en permanence ?

Par ailleurs, sur Android, il est possible que d’autres applications continuent à utiliser votre micro, bien que vous ayez désactivé vos assistants vocaux. Pour les empêcher aussi de vous écouter en permanence, voici comment vous y prendre (Android 13) :

Rendez-vous dans les paramètres ;

Sélectionnez Applications ;

Appuyez sur les trois points et sélectionnez Gestionnaires d’autorisations ;

Sélectionnez Microphone ;

Sur la nouvelle page, vous verrez celles qui utilisent votre micro en permanence dans la section Toujours autorisé. Appuyez sur chacune d’elles pour révoquer l’autorisation en choisissant Autorisé seulement pendant l’utilisation.

Dès que c’est fait, vous pouvez être certain que votre smartphone ne nous écoute plus.