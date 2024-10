Il faut combien de signalements pour supprimer un compte TikTok ?

Pour les créateurs de contenus, TikTok est une bonne plateforme pour gagner de l’argent tout en accédant à la popularité. Mais pour y parvenir, il est important de créer des contenus qui plaisent non seulement aux algorithmes, mais aussi aux utilisateurs. En matière de modération de contenus, la plateforme offre la possibilité à ces derniers de signaler les contenus et les créateurs qui leur semblent nuisibles. Alors, combien de signalements faut-il réellement pour supprimer un compte TikTok ?

TikTok peut-il supprimer un compte à la suite de signalements ?

En raison des régulations, les plateformes disposent de modérateurs de contenus et ont mis en place plusieurs actions et algorithmes pour prévenir les abus. Que ce soit du côté des créateurs de contenus comme des utilisateurs, des abus peuvent venir. Ainsi, contrairement à certaines idées reçues, il n’existe pas de chiffre fixe qui garantirait la suppression d’un compte après un certain nombre de signalements.

Lorsqu’il s’agit de supprimer un compte TikTok à la suite de signalements, le processus n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser. Au contraire d’autres plateformes où un certain nombre de signalements peut entraîner immédiatement des sanctions, TikTok prend en compte une multitude de facteurs avant d’agir. La plateforme repose plutôt sur un système d’évaluation contextuel et qualitatif, prenant en compte des éléments tels que la gravité des violations, le type de contenu concerné et l’historique du compte.

Lorsqu’un compte se voit signalé, des modérateurs humains examinent ses contenus pour voir s’ils enfreignent l’une des règles de la plateforme, d’une manière ou d’une autre. Dans le cas contraire, aucune action n’est tenue à l’encontre du créateur. Néanmoins, plus souvent il est signalé, plus souvent les contrôles seront multipliés sur les contenus qu’ils créent.

VOIR AUSSI : 7 conseils essentiels pour réussir sur TikTok

Quels contenus peuvent entraîner la suppression d’un compte TikTok ?

Si le nombre de signalements importe peu, c’est qu’un seul signalement peut suffire à faire sauter votre compte. Bien évidemment, cela dépend de la nature de la violation. Et si elle est suffisamment grave, le compte est suspendu. Alors, quels types de contenus peuvent y conduire ?

Les contenus qui peuvent entraîner la suppression d’un compte TikTok sont variés. Au-delà des vidéos flagrantes de violence ou de pornographie, TikTok agit aussi contre les contenus jugés nuisibles ou trompeurs. Par exemple, partager des informations erronées sur la santé, comme des cures miracles pour des maladies sérieuses, peut rapidement alerter les modérateurs. De plus, les comportements abusifs dans les commentaires ou l’intimidation en ligne sont également scrutés avec une grande rigueur.

En outre, au fil des ans, la plateforme a renforcé ses règles. Si certaines tendances semblent inoffensives au premier abord, ils peuvent conduire à une suspension de compte. Les challenges dangereux qui mettent en péril la sécurité physique – même s’ils ne sont pas directement visibles dans le contenu vidéo – peuvent amener TikTok à prendre des mesures. En outre, le non-respect du droit d’auteur par la réutilisation illégale de musiques ou de vidéos peut également déclencher une réaction.