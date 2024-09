Bill Gates, Tim Cook, Jamie Dimon… : que pensent les grands PDG des réseaux sociaux comme TikTok, Facebook

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui omniprésents dans nos vies et sont très utilisés au quotidien. Alors que TikTok captive des millions de jeunes avec son contenu ludique et éphémère, Facebook lutte pour maintenir sa pertinence dans un paysage numérique en constante évolution. Mais que pensent réellement ceux qui façonnent l’économie numérique de ces plateformes ? Ils portent un regard critique sur l’impact culturel et économique de ces géants du réseau social.

« Une stupide perte de temps »

Lors de la dernière conférence “Financial Markets Quality” du Georgetown Psaros Center for Financial Markets and Policy, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a été invité à donner des conseils aux étudiants présents. Ce dernier saisit alors l’opportunité pour adresser une critique envers les réseaux sociaux. Selon ce dirigeant de l’une des banques les plus puissantes au monde, le temps est la chose la plus précieuse que dispose l’humain. Il est donc important qu’il le gère à bon escient. Aussi recommande-t-il aux étudiants « éteignez TikTok et Facebook. C’est une perte de temps totalement stupide ».

Mon conseil aux étudiants : apprenez, apprenez, apprenez, apprenez, apprenez, apprenez, apprenez. Si vous êtes démocrate, lisez l’opinion des républicains. Les bonnes. Si vous êtes républicain, lisez les avis des démocrates. Lisez les livres d’histoire. Vous ne pouvez pas l’inventer. Nelson Mandela, Abe Lincoln, Sam Walton. On n’apprend qu’en lisant et en parlant à d’autres personnes. Il n’y a pas d’autre moyen.

Selon lui, alors que nous devrions construire des ponts entre les gens et apprendre, nous sommes souvent reclus derrière nos écrans à consommer du contenu éphémère qui ne fait que renforcer notre isolement.

VOIR AUSSI : Vacances et smartphone : les français veulent passer du temps loin des écrans

Il rejoint Bill Gates et Tim Cook sur la question

Longtemps avant Jamie Dimon, Bill Gates et Tim Cook avaient déjà apporté leur avis tranché sur la question. Pour le créateur de Microsoft, il est important de contrôler son temps d’écran. À ses enfants, il n’a d’ailleurs pas caché qu’il a limité considérablement les choses. “Nous n’avons pas de téléphone portable à table lorsque nous prenons un repas. Nous n’avons pas donné de téléphone portable à nos enfants avant qu’ils aient 14 ans et ils se sont plaints que d’autres enfants en avaient plus tôt”. Gates a souligné combien les jeunes générations se trouvent prisonnières d’un flux constant d’informations superficielles, ce qui nuit à leur développement intellectuel et émotionnel.

En 2018, Tim Cook avait déjà pointé du doigt le danger que représentent ces plateformes, surtout pour les jeunes qui doivent s’investir pour se développer intellectuellement et émotionnellement. « J’ai des neveux à qui je mets des limites. Il y a certaines choses que je ne leur permettrais pas. Je n’aimerais pas les voir sur un réseau social. ».