Crédit renouvelable : quels en sont les avantages et les inconvénients ?

Le crédit renouvelable, souvent présenté comme une solution financière flexible et accessible, suscite à la fois l’enthousiasme et la méfiance. Permettant de disposer d’une réserve d’argent utilisable à tout moment, ce type de crédit offre une liberté financière appréciable pour faire face aux imprévus ou réaliser des projets sans avoir à souscrire un nouveau prêt. Cependant, derrière cette apparente facilité se cachent des aspects moins reluisants. Voici les avantages et inconvénients d’un crédit renouvelable.

Quels sont les avantages du crédit renouvelable ?

Souscrire un crédit renouvelable présente entre autres les avantages suivants.

La flexibilité

Le premier avantage du crédit renouvelable est lié à sa souplesse d’utilisation. En effet, vous n’avez pas l’obligation de justifier vos dépenses, vous pouvez dépenser l’argent comme bon vous semble. Aussi, le souscripteur a la possibilité de choisir entre le versement en une fois ou en tranche du crédit. De ce fait, le crédit renouvelable peut être la meilleure option si vous souhaitez faire des dépenses exceptionnelles ou gérer des situations urgentes.

Une réserve d’argent réutilisable

Au fur et à mesure que vous procédez au remboursement, la réserve d’argent est reconstituée. Ainsi, sans avoir à faire une nouvelle demande de crédit, vous pouvez financer de nouveaux projets ou acheter des biens.

Le taux d’intérêts appliqué uniquement à la somme utilisée

Dans le cadre d’un crédit renouvelable, les intérêts sont appliqués exclusivement à la somme utilisée. C’est par rapport à ce montant que la banque calcule les intérêts que le souscripteur doit rembourser. Ainsi, dans le cas où le crédit n’a pas été utilisé, ce dernier n’aura à payer aucun intérêt.

La possibilité d’avoir une carte de crédit

Lorsque vous souscrivez un crédit renouvelable, vous avez la possibilité de l’associer à une carte de crédit. C’est un avantage qui permet de procéder plus facilement à des achats. Aussi, en associant le crédit à une carte, vous pouvez retirer directement de l’argent liquide. Ainsi, dans la pratique, vos comptes bancaires personnels sont séparés de l’argent issu de votre crédit renouvelable. Il faut cependant noter que cet avantage n’est pas systématiquement proposé par tous les établissements de prêt. Faites-y attention lors du choix de l’offre.

VOIR AUSSI : Le crédit à la consommation peut-il servir pour les produits high-tech ?

Quels sont les inconvénients du crédit renouvelable ?

Voici les principaux inconvénients liés à un crédit renouvelable.

Un risque de surendettement

Dans le cas où le crédit renouvelable est mal maîtrisé par le souscripteur, il peut très vite conduire à une situation de surendettement. Étant donné qu’il a un mode d’emploi assez simple et une grande souplesse dans l’utilisation, ce prêt peut inciter à faire plus de dépenses. Ainsi, il est important de savoir raison garder et d’optimiser les dépenses afin d’éviter tout risque de surendettement. Par ailleurs, il s’agit d’un crédit peu recommandé pour les personnes avec des rentrées d’argent irrégulières.

Un coût total difficile à maîtriser

Avec le crédit renouvelable, il n’est pas aisé de calculer de manière exacte le coût total. En effet, c’est une variable qui dépend de l’utilisation faite de l’argent, mais aussi du rythme de remboursement. Ainsi, d’entrée de jeu, vous ne pouvez pas connaître le coût total du prêt.

Un coût plus élevé

Contrairement aux autres types de crédit, le prêt renouvelable est associé à un taux d’intérêt généralement plus élevé. Aussi, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ce taux peut fluctuer au cours de la durée du prêt. Par ailleurs, lorsque le crédit est associé à une carte bancaire, les frais liés sont plus élevés. Ils sont souvent plus élevés que les frais d’une carte bancaire classique.