Découvrez les 12 étapes du burn-out

Le burn-out est un syndrome d’épuisement professionnel de plus en plus présent dans notre société moderne, touchant un nombre croissant de personnes à travers le monde. Mais si les nombreuses méthodes généralement mises à contribution ne marchent pas, c’est bien parce que le mal n’est pas bien compris. En effet, le burn-out se développe en plusieurs étapes, où la pression quotidienne et la surcharge mentale se conjuguent pour former un cocktail explosif. Chacune enfonce la victime à u niveau de plus en plus profond. Découvrez les 12 étapes typiques du burn-out.

Le besoin de se prouver soi-même

Tout commence lorsque la personne ressent un besoin excessif de se prouver et de prouver sa valeur au travail. La pression sociale, les attentes professionnelles et personnelles peuvent pousser une personne à toujours chercher à surpasser ses propres limites pour se sentir digne d’estime et de reconnaissance.

Travail accru

Le besoin étant devenu comme une obligation, le désir de se surpasser devient comme une drogue. Pour y répondre, la victime commence à travailler plus intensément et se surinvestit dans ses tâches professionnelles. Dans ce cas, il n’a plus aucun contrôle sur le volume de tâches à réaliser et cela importe peu : l’essentiel est de travailler assez pour se sentir digne.

Négligence des besoins personnels

Puisque le travail devient accru, les besoins personnels comme le sommeil, les repas et les loisirs sont négligés. Du lever du jour au coucher du soleil, la victime pense constamment à son travail. Pour elle, le repos n’est pas à l’ordre du jour, au risque de se laisser dépasser ou d’accuser du retard. Les sorties du week-end ne sont plus à l’ordre du jour et le temps de sommeil devient réduit.

Déplacement des conflits

Déjà à ce quatrième niveau, le burn-out commence à s’enraciner. Ainsi, le sujet tend à éviter les conflits : les problèmes sont minimisés ou ignorés. La personne a du mal à voir qu’elle est en train de glisser vers le burn-out. Même quand on lui montre le danger, elle ne s’en aperçoit pas forcément.

Révision des valeurs

S’enfonçant toujours plus dans son cercle vicieux, la victime commence à revisiter les choses qui lui sont importantes. Les valeurs personnelles sont modifiées, et des activités autrefois importantes (famille, amis, loisirs) deviennent secondaires. Toutes les sorties sont automatiquement déclinées et les invitations refusées.

Déni des problèmes émergents

À un tel niveau d’avancement, le mal n’est plus que psychologique : il devient physique. Les premiers signes commencent à alerter, mais pas pour la victime. Elle nie les problèmes qui surgissent. Par exemple, elle pourrait dire « je vais bien », malgré des signes évidents de fatigue et de stress.

Retrait

Les amis n’étant plus importants, la famille étant reléguée au rang secondaire, la personne commence à s’isoler socialement, évitant les interactions sociales et les activités. Pour elle, la solitude devient une meilleure option que toute autre chose. Dès cette étape, si la solitude n’est pas brisée, le sujet est assuré d’atteindre l’étape finale.

Changements de comportement

La victime finit par se complaire dans sa solitude. Alors, des changements dans le comportement apparaissent, tels que de l’agressivité, de l’irritabilité ou un cynisme croissant. Quiconque tenterait de la sortir de sa solitude pourrait faire l’objet de ces comportements.

Dépersonnalisation

À la suite de solitude et du changement des valeurs, une sensation d’aliénation se développe avec une perte d’empathie et une distance émotionnelle par rapport aux autres et à soi-même. La personne devient une sorte d’élément informe.

Vide intérieur

Dépersonnalisée et étant devenue informe, la personne ressent un vide intérieur et un sentiment de futilité. Elle pense que plus rien n’a d’importance dans la vie ; tout n’est qu’éphémère. C’est à ce niveau que certaines basculent à un niveau suicidaire.

Dépression

Dans la spirale implacable du burn-out, la dépression surgit tel un spectre redouté, renforçant le sentiment de vide intérieur déjà profondément ancré. Des signes apparaissent, comme une tristesse profonde, une perte d’estime de soi et un désespoir.

Effondrement

C’est à ce moment-là que le corps et l’esprit cèdent sous le poids écrasant du stress et de l’épuisement. Les symptômes physiques deviennent plus intenses, accompagnés d’une profonde détresse émotionnelle, nécessitant souvent une intervention médicale et une période de récupération prolongée. Le simple fait de se lever le matin devient une tâche insurmontable, et chaque petite contrariété semble être la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

En fin, il est essentiel de reconnaître et de comprendre ces étapes afin d’agir efficacement pour prévenir le burn-out. En prenant conscience des signaux d’alerte et en mettant en place des stratégies de gestion du stress, il est possible d’éviter que la situation ne s’aggrave.