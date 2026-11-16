Exploitants de parcs de loisirs : l’innovation à portée de main pour les geeks !

Devant les attentes du grand public, les parcs de loisirs doivent sans cesse renouveler leurs activités pour séduire le plus grand nombre et fidéliser. Et pour cela, de nouvelles expériences immersives et interactives offrent de véritables perspectives…

Vers une nouvelle dimension du divertissement avec les murs interactifs ?

Apparus récemment, les murs interactifs consistent à transformer une surface ordinaire en terrain de jeu numérique grâce à la vidéoprojection et à des capteurs capables de détecter les mouvements ou les impacts. Ainsi, les visiteurs interagissent directement avec les jeux, notamment en lançant des balles sur les cibles affichées à l’écran.

Pour les exploitants, l’installation d’un mur interactif se présente comme une possibilité unique de renouveler leur catalogue d’activités, sans mobiliser une superficie excessive.

Une captation de mouvement toujours plus immersive…

De leur côté, les technologies de captation de mouvement ouvrent de nouvelles possibilités aux amateurs de jeux vidéo. En effet, grâce au bodytracking, les mouvements des participants deviennent directement les commandes du jeu comme sauter, courir, esquiver ou danser.

Au sein des parcs de loisirs, c’est une nouvelle approche qui associe le divertissement à l’activité physique, tout en proposant une expérience dynamique pour les groupes. Les visiteurs deviennent alors des acteurs de leur partie, et peuvent se mesurer les uns aux autres dans des défis sportifs… ou ludiques !

La réalité virtuelle… sans casque ?

Depuis son apparition, la réalité virtuelle attire les passionnés de nouvelles technologies, mais les équipements traditionnels imposent des contraintes conséquentes, notamment avec le port d’un casque individuel. Toutefois, des solutions alternatives permettent aujourd’hui de retrouver une expérience immersive sans cet accessoire !

Avec des manettes et des dispositifs interactifs, les participants évoluent dans des univers virtuels projetés sur un mur, et peuvent jouer seuls ou en équipe, s’affronter ou coopérer au sein d’une même expérience. Une approche fine qui facilite les interactions entre les joueurs, et permet de garder une dimension collective dans les parcs de loisirs.

Une exploitation des espaces avec les salles immersives

Pour terminer, les salles immersives permettent de franchir une nouvelle étape grâce à la multiplication des surfaces interactives. Selon la configuration retenue avec une disposition en ligne, en L ou en U, cette modularité permet d’adapter l’installation aux contraintes du parc de loisirs. Les visiteurs évoluent alors dans un environnement complètement enveloppant, idéal pour les jeux collectifs, pour les défis sportifs ou encore pour les expériences éducatives. Par ailleurs, ces espaces peuvent aussi être utiles si vous souhaitez organiser un anniversaire avec des proches, une sortie entre amis ou même un événement professionnel qui sort de l’ordinaire dans un parc de loisirs.

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