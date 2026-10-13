Apprendre le trading quand on est entrepreneur : par où commencer et comment bien se former

Beaucoup de chefs d’entreprise finissent par s’intéresser à la bourse. Certains ont de la trésorerie qui dort, d’autres ont vu passer une publicité pour une « méthode » sur les réseaux sociaux, d’autres encore veulent simplement comprendre ce qui fait bouger les marchés. Apprendre le trading est possible quand on dirige une entreprise, mais ça prend du temps et ça coûte souvent de l’argent avant d’en rapporter, quand ça en rapporte. Une étude de l’AMF* publiée en 2014 sur le Forex a montré que près de 9 particuliers sur 10 avaient perdu de l’argent sur quatre ans. C’est le point de départ à garder en tête.

Ce qui attire les indépendants vers les marchés

Des réflexes utiles, mais pas suffisants

Un entrepreneur a l’habitude de décider sans avoir toutes les informations. Il sait aussi qu’un projet peut échouer et qu’il faut parfois couper une activité qui ne marche pas. Sur les marchés, ces réflexes servent. Couper une position perdante au lieu d’espérer qu’elle remonte est exactement ce que la plupart des débutants n’arrivent pas à faire.

Le trading a pourtant ses propres règles. Une décision d’entreprise se juge sur des mois, une position sur indice peut se retourner en dix minutes. Le dirigeant qui arrive avec la certitude que son expérience suffira paie en général cette certitude assez vite.

Un complément, rarement un revenu

Le trading ne remplace pas un chiffre d’affaires. Les publicités qui promettent un « deuxième salaire » vendent un récit, et les chiffres de l’AMF disent l’inverse. La plupart des particuliers qui durent sur les marchés le font par intérêt pour la finance, avec des sommes qu’ils peuvent perdre, et avec une progression lente.

Reconversion ou simple curiosité : clarifier son projet

Certains indépendants envisagent une vraie reconversion vers les métiers de la finance de marché. D’autres veulent juste comprendre la bourse et mieux placer leur argent. Ce ne sont pas les mêmes projets. Les métiers de trader en banque ou en société de gestion passent par des cursus financiers exigeants et un recrutement très sélectif. Le trader particulier, lui, opère seul, avec son propre argent et sans équipe derrière lui. Savoir dans quelle catégorie on se trouve évite de payer des formations qui ne correspondent pas au projet.

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Trading ou investissement : deux métiers différents

Deux horizons de temps

Investir, c’est acheter des actifs pour les garder des années, en acceptant les baisses en chemin. Le trading consiste à prendre position sur des mouvements de prix plus courts, de quelques minutes à quelques semaines. Ça demande de suivre les cours régulièrement, d’avoir une méthode d’entrée et de sortie, et de gérer chaque position. Un investisseur peut ignorer les marchés pendant un mois. Un trader ne le peut pas.

Le cas des cryptomonnaies

Les cryptomonnaies sont souvent la porte d’entrée des débutants, parce qu’elles s’échangent 24 heures sur 24 et qu’on en parle partout. Elles sont aussi très volatiles, et leur encadrement reste différent de celui des marchés financiers classiques.

Pour apprendre, les indices et les obligations offrent un cadre plus lisible. Le S&P 500 s’échange notamment via le contrat E-mini sur le CME de Chicago, le Bund allemand sur Eurex à Francfort. Ces marchés ont des horaires fixes, beaucoup de volume et des publications économiques régulières qui expliquent une partie des mouvements. On y perd de l’argent aussi facilement qu’ailleurs, mais on comprend plus vite pourquoi.

Actions, options, CFD, contrats futurs : les principaux instruments

La bourse ne se limite pas aux actions. Acheter une action, c’est détenir une petite part d’une entreprise cotée, dont le cours dépend de l’offre et de la demande. Les options donnent le droit, et non l’obligation, d’acheter ou de vendre un actif à un prix fixé à l’avance. Les contrats futurs (futures) sont des engagements standardisés d’achat ou de vente à une date donnée, négociés sur des marchés organisés. Les CFD, enfin, sont des contrats sur différence proposés par des courtiers en ligne, très répandus chez les particuliers.

Options, contrats futurs et CFD sont des produits dérivés : leur prix suit celui d’un actif sous-jacent, un indice ou une obligation par exemple. La plupart donnent accès à l’effet de levier, qui permet de prendre une position plus grosse que la somme déposée chez le courtier. Le levier multiplie les gains comme les pertes. C’est pour cette raison que l’Europe l’a plafonné en 2018 pour les particuliers sur les CFD, à 20 pour 1 sur les grands indices, et que les courtiers doivent afficher la part de leurs clients qui perdent de l’argent. Ce chiffre dépasse souvent 70 %.

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Ce qu’il faut savoir faire avant de risquer un euro

Lire un graphique

L’analyse technique est la base. On apprend à repérer une tendance, à placer des supports et des résistances, à regarder les volumes. Ça ne prédit rien. On s’en sert pour fixer des règles de décision précises.

L’analyse fondamentale vient ensuite. Un discours de la BCE, un chiffre de l’emploi américain ou une décision de la Fed peuvent faire bouger le Bund ou le S&P 500 en quelques secondes. Un dirigeant qui suit déjà l’actualité économique a un petit avantage ici, à condition d’apprendre comment les marchés réagissent à ces annonces, ce qui n’est pas toujours intuitif.

Gérer le risque de chaque position

Avant d’entrer sur le marché, on fixe la somme qu’on accepte de perdre sur la position. On en déduit la taille de la position et l’endroit où placer le stop-loss, l’ordre qui coupe automatiquement la perte. On compare enfin ce qu’on peut gagner à ce qu’on peut perdre. Beaucoup de traders expérimentés ne risquent pas plus de 1 % de leur compte sur une seule opération. Les débutants qui sautent cette étape sont en général ceux qui vident leur compte en quelques semaines.

Écrire un plan de trading

Un plan de trading tient souvent sur une page. Il dit quel marché on trade, à quelles heures, sur quels signaux on entre, quand on sort et combien on risque. Il dit aussi quand on ne trade pas, par exemple les jours d’annonce de la Fed. Le plan sert surtout les jours où une position tourne mal : on suit des règles écrites à froid au lieu d’improviser.

Tenir psychologiquement

La psychologie pèse souvent plus lourd que la technique. Accepter une perte sans chercher à la « rattraper » tout de suite est difficile, et les entrepreneurs, habitués à agir vite, sont parfois plus exposés que d’autres à ce piège. Savoir rester devant l’écran sans rien faire quand aucun signal ne correspond au plan fait partie du métier.

Choisir une stratégie compatible avec son emploi du temps

Il existe plusieurs façons de trader. Les principales stratégies se distinguent surtout par la durée pendant laquelle on garde une position :

Style Durée des positions Compatibilité avec une activité d’entrepreneur Scalping Quelques secondes à quelques minutes Faible : il faut être devant l’écran en continu Day trading Dans la journée, positions fermées le soir Moyenne : il faut des créneaux fixes Swing trading Quelques jours à quelques semaines Bonne : l’analyse peut se faire le soir

Pour un dirigeant, le swing trading est souvent le plus simple à caser dans un agenda chargé. L’analyse se fait le soir ou le week-end, et une décision peut attendre le lendemain. Le day trading sur le S&P 500 demande en revanche d’être disponible quand Wall Street ouvre, en général à 15h30 heure de Paris, en plein après-midi de travail.

Astuce

Tenez un journal sur simulateur dès le début : le marché, la raison de l’entrée, le niveau du stop, le résultat et ce que vous avez ressenti. Au bout de deux mois, relisez-le. Les erreurs qui reviennent sautent aux yeux, et c’est rarement celles qu’on imaginait.

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Apprendre seul ou suivre une formation ?

Ce qu’on peut apprendre seul

On peut aller assez loin seul. Les livres de référence, les vidéos gratuites et les simulateurs des courtiers suffisent pour apprendre le vocabulaire et comprendre comment fonctionne un ordre de bourse. Le problème arrive ensuite. Sans personne pour regarder vos trades, il est difficile de savoir si vous perdez à cause de la méthode, de l’exécution ou de vos émotions. On peut passer un an à répéter la même erreur sans la voir.

Ce qu’apporte une formation structurée

Une formation sérieuse fait gagner du temps parce qu’elle donne un ordre aux choses : d’abord lire un graphique, puis gérer le risque, puis construire un plan, puis pratiquer sur simulateur. Pour un entrepreneur qui n’a que quelques heures par semaine, suivre une formation trading structurée évite de se disperser entre dix sources contradictoires. Elle a un coût, qu’il faut comparer à celui des erreurs qu’on ferait seul, et elle ne supprime aucune perte possible sur les marchés.

Les formations disponibles prennent des formes très variées : cours en ligne en accès libre, programmes payants avec sessions en direct, formation en présentiel, coaching individuel. Le bon format dépend surtout du temps dont vous disposez et du suivi dont vous avez besoin.

Critère Autoformation seule Formation structurée Coût Faible ou nul De quelques centaines à quelques milliers d’euros Durée d’apprentissage Plus longue, sans ordre précis Parcours balisé Retour sur ses erreurs Difficile sans regard extérieur Correction par un formateur ou par la communauté

Une approche en deux temps

Le plus raisonnable est souvent de commencer seul, avec des livres et un simulateur, pendant quelques semaines. On sait alors si le sujet nous intéresse vraiment. Si c’est le cas, on se fait accompagner au moment de passer à une pratique régulière, parce que c’est là qu’un regard extérieur sert le plus.

Reconnaître une formation de trading sérieuse

Un formateur qui trade encore

Demandez au formateur s’il trade toujours, sur quels marchés, et depuis quand. Quelqu’un qui pratique encore connaît le marché tel qu’il se comporte aujourd’hui. Méfiez-vous des formateurs dont on ne trouve ni le nom complet ni le parcours.

Du simulateur avant l’argent réel

Une formation sérieuse fait pratiquer sur un compte démo avant tout passage en réel. Le simulateur permet de tester un plan de trading sans perdre d’argent et de voir comment on réagit à une série de pertes. Une formation qui pousse à ouvrir un compte réel dès la première semaine a souvent un intérêt commercial à le faire, par exemple une commission versée par le courtier.

Un suivi dans la durée

Apprendre le trading prend des mois. Une formation réduite à des vidéos qu’on regarde seul laisse l’élève sans aide au moment où il en a le plus besoin, quand il commence à pratiquer. Les sessions en direct, les corrections de trades et une communauté d’élèves active font souvent la différence.

C’est le modèle de l’école de trading World Trading Skool, fondée par un trader passé par une salle des marchés à Londres. Son enseignement porte sur les Futures sur indices et obligations, avec une phase de simulateur et une communauté d’élèves.

Aucune promesse de gains

C’est le critère le plus simple à vérifier. Une formation qui parle de « revenu passif », de « salaire » ou de « liberté financière » est à écarter. Personne ne peut garantir un résultat sur les marchés, et une formation honnête le dit clairement.

Attention

Le trading peut faire perdre tout le capital engagé, et davantage sur certains produits à effet de levier. Aucune formation ne garantit de devenir rentable. Méfiez-vous des organismes qui mettent en avant des résultats d’élèves comme s’ils étaient la norme.

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Combien de temps faut-il, avec quel capital ?

Le temps à prévoir

Comptez plusieurs mois de pratique régulière sur simulateur avant d’envisager un compte réel. Trois à cinq heures par semaine, chaque semaine, valent mieux qu’un week-end entier une fois par mois. Il faut aussi regarder son agenda avec honnêteté : si vos journées sont pleines de 9h à 19h, le day trading sur les marchés américains sera difficile, et une approche en swing trading sera plus réaliste.

Le capital à engager

N’utilisez jamais l’argent de l’entreprise. La trésorerie de la société et le compte de trading doivent rester séparés, sans exception. Le capital de départ doit être une somme dont la perte totale ne changerait rien à votre vie professionnelle ou personnelle. Pour beaucoup de débutants, c’est quelques milliers d’euros, parfois moins.

Choisir son courtier et sa plateforme

Pour passer en réel, il faut ouvrir un compte chez un courtier. Vérifiez qu’il est autorisé à exercer en France sur le registre REGAFI et sur le site de l’AMF, et que sa plateforme propose un compte de démonstration. Regardez aussi les frais : commissions, spreads, frais de financement des positions à levier. Sur une stratégie qui multiplie les opérations, ils pèsent lourd sur le résultat final.

Les pièges qui coûtent cher aux débutants

Les erreurs les plus fréquentes

Les mêmes erreurs reviennent chez presque tous les débutants :

passer en réel trop tôt, après deux semaines de simulateur ;

prendre des positions trop grosses par rapport à la taille du compte ;

trader sans plan, à l’instinct ;

reprendre une position juste après une perte pour se « refaire », ce qu’on appelle le revenge trading.

La plupart viennent de l’impatience. Un plan écrit et un journal de trading en corrigent une bonne partie.

Les arnaques à repérer

Le secteur attire aussi des escrocs. Les signaux les plus courants sont un rendement annoncé comme garanti, une pression pour s’inscrire « avant ce soir » et un formateur impossible à identifier. L’absence de toute mention du risque de perte est aussi mauvais signe. Avant de payer, cherchez le nom de l’organisme et celui du formateur, lisez les conditions, et vérifiez que le risque de perte est clairement indiqué.

Les débutants sont la cible préférée des faux conseillers et des pseudo-programmes boursiers vendus sur Instagram ou TikTok. Avant tout paiement, consultez la liste noire publiée par l’AMF.

FAQ

Un entrepreneur a-t-il plus de facilité à apprendre le trading qu’un salarié ? Pas forcément. L’habitude de décider dans l’incertitude aide un peu. Mais un salarié avec des horaires réguliers a parfois plus de temps libre et plus de régularité pour pratiquer qu’un chef d’entreprise. Le risque de perte, lui, est le même pour tout le monde. Faut-il un capital important pour commencer à apprendre le trading ? Non. On apprend sur simulateur, sans argent. Pour passer en réel, on commence avec une petite somme qu’on peut perdre entièrement. Un gros capital ne protège de rien. Il permet surtout de perdre plus. Peut-on apprendre le trading en parallèle de la gestion d’une entreprise ? Oui, si on accepte d’avancer lentement. Quelques heures fixes par semaine suffisent pour progresser. Le plus dur est de choisir un style compatible avec ses horaires, et le swing trading est souvent le plus adapté. Quelle différence entre trader les indices et trader le Forex ou la crypto ? Les indices comme le S&P 500 ou les obligations comme le Bund ont des horaires fixes et réagissent à des publications économiques connues à l’avance. La crypto s’échange en continu et bouge beaucoup plus fort. Le Forex se situe entre les deux. Dans tous les cas, on peut perdre de l’argent. Combien de temps faut-il pour apprendre les bases du trading ? Il n’y a pas de durée standard. Compter plusieurs mois de pratique régulière sur simulateur pour les bases est réaliste. Être rentable de façon durable peut prendre des années, et beaucoup n’y arrivent jamais. Une formation en trading garantit-elle de devenir rentable ? Non. Une bonne formation fait gagner du temps et évite des erreurs classiques. Elle ne garantit aucun résultat. Si une formation promet le contraire, c’est une raison suffisante pour ne pas s’y inscrire.

Si vous partez de zéro, le plus simple est d’ouvrir un compte démo cette semaine et d’y passer un mois avant de dépenser quoi que ce soit en formation. Vous saurez vite si le sujet vous plaît assez pour y consacrer des soirées pendant un an. Si c’est le cas, prenez le temps de choisir un accompagnement sérieux, et gardez en tête que l’argent placé sur les marchés peut être perdu en totalité.

*Source : Étude des résultats des investisseurs particuliers sur le trading de CFD et de Forex en France (AMF) – https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/etude-des-resultats-des-investisseurs-particuliers-sur-le-trading-de-cfd-et-de-forex-en-france

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