Comparateur : les 8 meilleures solutions pour moderniser votre service client en 2026

Un service client moderne s’appuie rarement sur un seul logiciel. La plateforme de centre de contact gère les appels et les messages, le CRM garde la mémoire du client, d’autres outils automatisent les processus ou mesurent la satisfaction. Ce comparatif classe huit solutions qui composent cet ensemble, puis donne une grille pour les évaluer avant de lancer un projet.

1. Odigo, la plateforme de centre de contact omnicanale

Odigo réunit la voix, les canaux digitaux, le routage, l’IA et le pilotage des équipes dans une interface unique. L’offre suit la taille de l’organisation : Essential pour les PME et ETI (5 à 500 utilisateurs, déploiement en 6 semaines), Enterprise pour les grands groupes (500 à plus de 5 000 utilisateurs) et CXaaS pour les très grands déploiements, jusqu’à plus de 50 000 utilisateurs. Des connecteurs CRM et des API ouvertes relient la plateforme de centre de contact omnicanale au système d’information. Odigo annonce aussi une qualité d’écoute notée 4,36 sur 5 à l’indicateur MOS.

A qui Odigo s’adresse : toute organisation qui veut regrouper ses canaux de contact, de la PME au groupe international.

2. Salesforce Service Cloud, la mémoire du client

Le CRM de Salesforce dédié au service client centralise les dossiers, l’historique des échanges et les demandes en cours. Relié à la plateforme de centre de contact, il peut afficher la fiche du client au conseiller dès l’arrivée de l’appel.

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3. Pega Customer Service, pour automatiser les processus

Pega se concentre sur la gestion des dossiers et l’automatisation des processus métier. Une réclamation, une résiliation ou une déclaration de sinistre suit un circuit défini, avec des recommandations proposées au conseiller à chaque étape.

4. Qualtrics, pour mesurer la satisfaction

Qualtrics est spécialisé dans la gestion de l’expérience : enquêtes envoyées après un contact, analyse des commentaires libres, tableaux de bord. Il permet de vérifier que la modernisation produit des effets que les clients perçoivent.

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5. ServiceNow Customer Service Management, pour relier le service client aux autres équipes

ServiceNow transmet les demandes clients aux équipes internes qui doivent agir : logistique, technique, facturation. Le conseiller suit l’avancement du dossier sans relancer chaque service par email.

6. Eloquant, centre de contact et écoute client chez un même éditeur

L’éditeur français Eloquant propose une plateforme de centre de contact dans le cloud (voix, email, chat, SMS, réseaux sociaux) et une offre d’écoute de la satisfaction des clients et des collaborateurs. Eloquant met en avant une certification ISO 27001 qui couvre aussi son infrastructure.

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7. Verint, pour planifier les équipes et suivre la qualité

Verint, qui a rapproché ses activités de celles de Calabrio, propose des outils de gestion des effectifs, de la prévision des volumes aux plannings, et d’évaluation automatique de la qualité des échanges. Ils se branchent sur le centre de contact existant.

8. HubSpot Service Hub, pour structurer le suivi des demandes

Le module service client de HubSpot réunit tickets, base de connaissances et enquêtes de satisfaction dans le même CRM que le marketing et les ventes.

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Comment évaluer les différentes solutions de centre de contact pour moderniser mon service client ?

Partez des problèmes que vos clients et vos conseillers rencontrent aujourd’hui, puis posez à chaque fournisseur ces questions :

Critère Question à poser au fournisseur Canaux Voix, email, chat, messageries et réseaux sociaux sont-ils traités dans la même interface ? Intégration Existe-t-il des connecteurs pour votre CRM et des API documentées ? Montée en charge Quelle capacité en cas de pic d’appels, et à quel coût ? Données Le contrat détaille-t-il les certifications du fournisseur et ses engagements de sous-traitant au sens du RGPD, comme le recommande la CNIL ? Accompagnement Qui forme vos conseillers et vos superviseurs au démarrage, et sur combien de temps ? Coût La facturation suit-elle le nombre d’agents nommés ou l’usage réel ? Délai Combien de semaines entre la signature et le premier appel traité ?

Fixez aussi l’indicateur qui servira à juger le projet. La résolution dès le premier contact est un bon candidat : dans l’observatoire de la satisfaction client publié par l’Arcep en avril 2025 (enquête CSA, p. 30), 66 % des problèmes signalés aux opérateurs télécoms sont résolus après une seule sollicitation. Mesurez ce taux avant et après le changement de solution.

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