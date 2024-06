Le premier parc à thème Dragon Ball : le rendez-vous des fans !

Imaginez-vous voler sur les nuages comme San Goku, car bientôt ce rêve deviendra réalité. Notamment, avec l’annonce palpitante de la construction du premier parc à thème Dragon Ball en Arabie Saoudite. Il se trouvera au sein du complexe de divertissement Qiddiya. Ce projet titanesque, soutenu par la société d’investissement Qiddiya, promet une immersion totale dans l’univers envoûtant créé par Akira Toriyama. Il offre aux fans des attractions révolutionnaires et des zones thématiques détaillées sur une étendue de 50 hectares. Faisant ainsi concurrence aux plus grands parcs d’attractions du monde et ouvrant un nouveau chapitre dans l’histoire du divertissement.

La conception du parc

S’étendant sur une superficie de 500 000 mètres carrés, le parc à thème Dragon Ball en Arabie Saoudite propose sept zones immersives reproduisant fidèlement les lieux emblématiques de la série, comme la Kame House, la Capsule Corporation et la planète Beerus. Chaque zone est soigneusement conçue pour offrir une expérience authentique, capturant parfaitement l’essence des décors chers aux fans. Les visiteurs auront l’occasion unique de plonger dans l’univers de Goku, Vegeta, Freezer et Boo à travers une trentaine d’attractions, des animations variées, des restaurants à thème et des hôtels, offrant ainsi une expérience immersive incomparable.

Attractions époustouflantes alliant technologie et magie

Les attractions du parc à thème Dragon Ball utiliseront des technologies de pointe. Dans le but de permettre aux visiteurs de revivre les aventures épiques de Son Goku et de ses compagnons. Et ce, depuis les origines du manga jusqu’aux arcs narratifs de Dragon Ball Super. Parmi les points forts, des montagnes russes intégrant la réalité virtuellesimuleront les vols de Goku sur son nuage magique. Tandis que des simulations de combat permettront aux visiteurs d’affronter des adversaires redoutables comme Freezer ou Cell, dans des environnements fidèles aux arènes des tournois d’arts martiaux de la série.

L’attraction phare du parc sera sans aucun doute le gigantesque Shenron de 70 mètres de haut, abritant un complexe de montagnes russes à l’intérieur. Ce spectacle visuel impressionnant rend hommage à l’un des personnages les plus emblématiques de l’univers Dragon Ball. Dragon Ball promet d’attirer les fans du monde entier pour une aventure hors du commun.

La stratégie cachée derrière le parc Dragon Ball

Au-delà de son aspect récréatif, le parc à thème Dragon Ball en Arabie Saoudite est bien plus qu’une simple attraction. Il s’inscrit dans une stratégie globale du royaume visant à diversifier son économie et à renforcer son influence à l’échelle mondiale. En investissant dans le tourisme et les loisirs, l’Arabie Saoudite cherche à attirer l’attention internationale et à changer sa perception dans le monde. En s’associant à une franchise aussi populaire que Dragon Ball, le pays montre sa capacité à s’adapter aux goûts et aux intérêts d’un public mondial.

Cette stratégie vise à créer des liens culturels et à promouvoir une image positive de l’Arabie Saoudite à travers le monde. Le tout en contribuant à son développement économique à long terme.

Hébergement et immersion totale

Pour compléter l’expérience, le complexe propose plusieurs hôtels thématiques où les visiteurs peuvent prolonger leur immersion dans l’univers de Dragon Ball. Ces établissements offrent des chambres décorées selon les différents univers de la franchise. Offrant ainsi des vues spectaculaires sur des attractions emblématiques telles que la réplique de la planète Namek ou le palais du roi Kai.

Avec ces installations, les visiteurs peuvent vivre pleinement l’aventure de Goku, Vegeta, Freezer, Boo et bien d’autres.

Comment réagissent les fans suite à cette nouvelle ?

La nouvelle du parc à thème Dragon Ball a engendré des réactions mitigées au sein de la communauté des fans. Si certains sont enthousiastes à l’idée d’explorer l’univers de leurs héros favoris, d’autres regrettent sa localisation en Arabie Saoudite au lieu du Japon, terre natale d’Akira Toriyama. Pour ces derniers, un hommage dans le pays d’origine de la série aurait été plus symbolique. La récente disparition du mangaka a ravivé ce débat, certains exprimant le regret qu’il n’ait pas pu voir la concrétisation de ce projet. Malgré ces réserves, la communauté espère que le parc saura rendre justice à l’héritage de Toriyama en capturant toute la magie de son univers avec fidélité et respect.

Pour conclure,

Le projet du premier parc à thème Dragon Ball en Arabie Saoudite est véritablement phénoménal. Il offre aux fans une opportunité unique de plonger dans l’univers captivant de cette saga mythique. C’est aussi un hommage remarquableà l’œuvre inoubliable d’Akira Toriyama et à son impact culturel mondial. Ce parc promet de devenir une destination incontournable pour les amateurs de Dragon Ball du monde entier. Alors que ce projet ambitieux se concrétise, il est clair que les autres parcs à thème ont du souci à se faire. Et vous, que pensez-vous de cette initiative? L’idée d’explorer l’univers de Dragon Ball dans un cadre aussi grandiose vous séduit-elle?

Bonus vidéo : Le trailer officiel du parc à thème Dragon Ball