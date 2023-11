La programmation est l’un des métiers les mieux payés du secteur de l’informatique. Le salaire y évolue en fonction des années d’expérience et aussi selon le langage de programmation maîtrisé. Mais que devient un tel métier à l’ère de l’intelligence artificielle ? Cette innovation technologique est désormais capable d’écrire des lignes de code en quelques secondes, de trouver des erreurs en moins d’une minute, etc. Aussi, les frais à débourser pour s’attacher les services de ces outils sont moindres par rapport au salaire d’un humain. D’après les évaluations, le développement est un métier voué à disparaître par l’IA. Ceci étant, faut-il encore apprendre la programmation aujourd’hui ?

Les recrutements ne baissent pas et les salaires sont susceptibles d’augmenter

Bien que les nombreux chatbots alimentés à l’intelligence artificielle soient capables aujourd’hui d’écrire et de corriger du code, le recrutement en développement web et mobile ne baisse pas. Les entreprises sont toujours dans le besoin et ne cessent de recruter en masse des programmeurs. De même, les salaires ne souffrent d’aucune baisse. Pour l’année 2024, BFMTV parle d’une hausse de 9 à 14% pour les salaires dans le domaine.

Ceci prouve que les compétences tant vantées en programmation de ces outils ne cadrent pas encore avec les besoins des entreprises. Et si vous les testez, vous vous rendez compte qu’ils sont encore à une étape moyenne. Cependant, l’intelligence artificielle apprend vite. Elle peut ainsi en l’espace d’un an dépasser un programmeur ayant plus de 10 ans d’expérience, mais pour faire quoi ?

Que peut faire ou non l’IA en programmation ?

Les compétences en programmation des LLM sont indéniables. Ils sont capables de grandes choses, mais pas encore au point de remplacer l’humain. Google Codey, ChatGPT, GitCopilot et autres modèles d’IA peuvent bien aider à automatiser certaines tâches ou à générer un premier brouillon de code, mais ils sont encore incapables de développer entièrement un projet qui nécessite des milliers de lignes de code. Vous direz qu’il suffirait de demander aux assistants IA. Cependant, le travail qu’ils fournissent n’est jamais exempt d’erreur et ne cadre pas toujours avec l’objectif. Sans un bon niveau en programmation, comment se rendre compte que le code généré par l’IA est parsemé de fautes ?

On se rend donc compte que l’intelligence artificielle ne peut être maniée convenablement que si l’on sait précisément ce que l’on souhaite.

Il est indispensable d’avoir un certain niveau d’expertise pour être en mesure de reconnaître si oui ou non l’IA s’est trompée.

VOIR AUSSI : Les meilleurs outils pour apprendre la programmation gratuitement

Apprendre la programmation est toujours indispensable

Selon le fondateur de Datasette, Simon Willison : « il n’y a jamais eu de moment plus propice pour apprendre à programmer ». Et ce n’est pas parce que l’IA va programmer à notre place, mais surtout parce que l’IA permet de mieux apprendre la programmation, mais cela ne suffit pas. Selon le dirigeant de Datasette, les nouveaux assistants permettent aux débutants de se mettre au pas le plus rapidement possible. Vous devez donc suivre un parcours classique au préalable.

En outre, apprendre la programmation est essentiel afin de savoir quelles actions donnent quels résultats. Ce n’est qu’ainsi qu’utiliser les modèles d’IA pourrait être bénéfique. Ces derniers ont en effet besoin d’être guidés pas à pas pour fournir une bonne réponse. Mais un aveugle ne saurait conduire un autre : il y a de fortes chances que les deux tombent dans une fosse.