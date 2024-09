Peu importe la qualité d’une antenne sur le papier, si vous choisissez la mauvaise pour votre application, vous ne verrez tout simplement pas d’amélioration des performances. Voici comment choisir la bonne antenne 5G et 4G.

Trouver le bon fournisseur de données

Avant de discuter des aspects de l’antenne, il est important de s’assurer que vous êtes avec un fournisseur de réseau qui offre une bonne couverture dans votre région. Cellmapper est un outil en ligne qui a littéralement cartographié toutes les tours cellulaires actives (également connues sous le nom de « stations de base ») dans le monde développé et c’est parfait pour cette étape du processus.

Utilisez Cellmapper pour identifier quels fournisseurs offrent la meilleure couverture pour votre région. De cette façon, vous assurez qu’il y a au moins un bon signal émis pour que votre antenne puisse capter.

Vous pouvez toujours changer de fournisseur à une date ultérieure si cela ne fonctionne pas, donc si vous avez déjà acheté une carte SIM de données ou que vous souhaitez tester une configuration avant de vous engager avec un nouveau fournisseur, vous pouvez le faire et changer plus tard si nécessaire.

Trouver le bon fournisseur de données et localiser vos mâts locaux sont des étapes importantes dans le processus d’achat d’une antenne. Une fois que vous avez choisi l’emplacement pour installer l’antenne, vous pouvez procéder à l’achat auprès d’une boutique en ligne spécialisée en antenne 5G et 4G, comme Getic.fr.

Antennes omnidirectionnelles vs directionnelles

Maintenant que vous savez avec quel fournisseur vous allez, il est temps de déterminer exactement quel type d’antenne est le mieux adapté à vos besoins et à votre emplacement, puisque les facteurs environnementaux peuvent fortement influencer la performance finale que vous obtenez de votre antenne. Ceux-ci détermineront si vous voulez choisir une antenne directionnelle ou omnidirectionnelle.

En bref, si vous vivez en milieu urbain, une antenne omnidirectionnelle vous servira mieux. Cela est également vrai si vous souhaitez attacher votre antenne à une maison mobile, un bateau ou toute autre « cible mobile ». Si vous vivez dans une région plus rurale, une antenne directionnelle serait préférable.

En milieu urbain, la ligne de vue directe vers votre mât cellulaire local est beaucoup plus difficile à atteindre car il y a plus de bâtiments gênants. Les signaux de la station de base cellulaire se refléteront de manière imprévisible sur les bâtiments, rendant l’orientation de l’antenne pour « capter » ces réflexions presque impossible. De plus, si vous êtes une cible mobile, orienter une antenne vers un point fixe ne vous aidera pas, car votre emplacement changera par rapport à la station de base à mesure que vous vous déplacez. Une antenne omnidirectionnelle, dont l’orientation n’a pas besoin d’être considérée, résout ces problèmes.

Si vous vivez dans une région rurale, il est plus probable qu’il y ait moins de stations de base, ce qui signifie que la probabilité est plus élevée que vous soyez situé plus loin de toute station donnée. De plus, les zones rurales ont tendance à avoir moins d’obstructions, rendant la ligne de vue vers le mât cellulaire beaucoup plus facile à atteindre. Ces facteurs rendent les antennes directionnelles préférables. En irradiant l’énergie RF dans un faisceau étroit et concentré, une antenne directionnelle est très efficace à longue distance, bien qu’elle doive être orientée avec soin, en pointant directement la station de base avec une ligne de vue directe. Pour ces raisons, les antennes directionnelles sont parfaitement adaptées à l’environnement rural où la distance entre vous et le mât cellulaire est souvent plus grande et où les grandes obstructions sont plus rares.

Une antenne de type yagi comme celle-ci irradiéra l’énergie RF dans un faisceau hautement directionnel et ciblé.

Fréquences prises en charge

Que vous recherchiez une antenne LTE prête pour la 5G, une antenne WiFi ou une qui prend en charge le GPS, il est important de prendre note des fréquences prises en charge par votre antenne.

Les antennes à large bande sont disponibles, couvrant de nombreuses ou même toutes les fréquences les plus couramment utilisées, mais, pour la solution la plus économique, il est préférable d’identifier exactement quelles bandes de fréquence votre antenne doit gérer et d’acheter une antenne qui ne sert que ces fréquences.

Le QuPanel 5G/LTE Global MIMO, par exemple, est une antenne LTE qui dessert les bandes de fréquences 4G et la nouvelle 5G, mais ne couvre pas les bandes de fréquence WiFi.

Au Royaume-Uni, vous ne trouverez pas de fréquences utilisées en dessous de 800MHz, tandis qu’en Norvège, la bande 400-450MHz est utilisée pour la 4G.

Pour des raisons évidentes, selon où vous êtes, qui est votre fournisseur et vos besoins, il est crucial de savoir quelles bandes votre antenne doit couvrir avant de l’acheter.

Le graphique ci-dessus montre que le QuPanel 5G/LTE Global MIMO prend en charge les fréquences LTE allant de 450MHz à 2,7GHz.

Gain de l’antenne vs diagrammes de rayonnement

Il est maintenant temps de commencer à comparer les modèles d’antennes et de déterminer objectivement leur niveau de performance. Pour ce faire, nous devons comprendre deux éléments clés : le gain d’une antenne et son diagramme de rayonnement.

Les diagrammes de rayonnement sont souvent difficiles à comprendre. Ils ne peuvent pas être vus et ne sont pas aussi faciles à commercialiser que la stratégie purement numérique, « plus c’est grand mieux c’est », utilisée avec le gain d’antenne.

Malheureusement, cela conduit souvent à de mauvais choix de produits par les consommateurs, car un mauvais diagramme de rayonnement ne peut pas être compensé par un gain d’antenne élevé. En bref, le diagramme de rayonnement d’une antenne détermine la forme du champ dans lequel l’antenne peut efficacement recevoir et envoyer de l’énergie RF. Si une antenne irradie de l’énergie vers le ciel ou vers le sol, plutôt que dans la direction voulue, vers l’horizon, un gain plus élevé poussera simplement le champ plus loin dans ces directions inutiles. Et cela est plus courant que vous ne le pensez, surtout dans les antennes mal conçues.

Poynting publie les diagrammes de rayonnement pour toutes leurs antennes et est renommée pour ses excellents diagrammes de rayonnement.

Diagrammes de rayonnement pour le QuPanel 5G/LTE Global MIMO dans le plan d’élévation. L’énergie RF est efficacement distribuée vers l’horizon.

En matière d’antennes, plus c’est gros mieux c’est

En ce qui concerne la physique d’une antenne, une antenne plus petite ne sera tout simplement pas aussi capable qu’une plus grande.

Si vous voulez la meilleure performance possible, deux antennes qui semblent similaires sur le papier seront séparées en pratique par leur taille, alors considérez si une grande antenne ou une plus petite est plus appropriée pour votre cas d’utilisation.

Les aspects esthétiques sont-ils importants pour vous, ou la performance prime-t-elle sur tout le reste ?

Une antenne comme le QuPanel 5G/LTE Global MIMO, par exemple, est petite et discrète, tandis qu’une plus grande antenne comme l’OMNI-291 se démarquera, mais offrira d’excellentes performances omnidirectionnelles.

Classement IP de l’antenne

Le classement IP de tout équipement indique son niveau de protection contre l’intrusion d’eau et de poussière, ainsi que sa résilience à la température. En général, plus la note IP est élevée, mieux c’est si votre antenne va être exposée aux éléments.

Une antenne qui va être montée à l’extérieur de votre maison devra être résistante aux intempéries avec une note IP de IP65, tandis qu’une antenne qui va être utilisée sur un voilier ou dans d’autres conditions difficiles devra être très résistante à l’eau et à la corrosion et aura besoin d’une note IP de IP68.

Assurez-vous de considérer l’utilisation que vous ferez de votre antenne et à quelles sortes de conditions elle sera soumise avant de choisir un produit avec un classement IP approprié.

Le QuPanel 5G/LTE Global MIMO est une petite antenne robuste avec des notes IP et IK élevées, la rendant parfaite pour les applications IoT et automobiles.

Classement IK

Alors que le classement IP classe la protection contre l’eau et la poussière, un classement IK classe la protection anti-choc et la résistance aux vibrations. Si vous avez l’intention d’utiliser votre antenne dans une application de transport ou IoT où elle pourrait recevoir quelques coups, ou dans des mers orageuses où elle pourrait être impactée par de grosses vagues, vous voudrez vérifier son classement IK pour assurer que la qualité de fabrication résistera à ce genre de traitement rude. Alternativement, si l’antenne va être placée quelque part facilement accessible au public, il pourrait être prudent de choisir une antenne résistante au vandalisme comme la gamme QuPanel 5G/LTE Global MIMO.

Conclusion

Acheter une antenne peut être un processus intimidant pour les non-initiés. J’espère que ce guide vous a donné une bonne compréhension de ce que vous devez considérer avant de dépenser votre argent. En bref, considérez chacun des facteurs ci-dessus avant d’acheter afin de vous assurer que votre antenne vous fournira l’amélioration de performance souhaitée.