Le deuxième semestre de l’année 2022 a vu arriver de nombreuses intelligences artificielles (Midjourney, ChatGPT…). Elles n’ont pas mis beaucoup de temps à montrer l’étendue de leurs capacités. Alors que certains s’en enthousiasment, d’autres en prennent peur pour la survie de leur métier. Et ces derniers ont raison, car l’intelligence artificielle sera la prochaine révolution technologique, selon Bill Gates. Ce domaine est donc vu aujourd’hui comme l’un des girons des métiers de demain, qui commencent déjà aujourd’hui. À cet effet, si vous souhaitez travailler en intelligence artificielle, il y a de nombreuses compétences à développer. Celles-ci vont des hard skills aux soft skills.

Maîtriser les langages de programmation moderne

Pour ceux qui cherchent à travailler dans l’intelligence artificielle, la maîtrise des langages de programmation modernes est essentielle. Avec un nombre croissant de projets d’intelligence artificielle en cours de développement, de la technologie de reconnaissance vocale aux véhicules autonomes, avoir une base solide en programmation peut être un énorme avantage.

Les langages de programmation les plus populaires utilisés pour les applications d’intelligence artificielle incluent, Python et R. Les deux sont faciles à apprendre et fournissent des outils puissants pour développer des solutions logicielles basées sur l’IA capables d’analyser rapidement et avec précision de grandes quantités de données.

Parmi les autres compétences linguistiques importantes nécessaires pour un travail réussi sur le terrain, citons C ++ et Prolog, qui sont également utiles lors de la création de programmes d’IA.

Maîtriser le machine learning

Le machine learning est devenue la pierre angulaire de l’intelligence artificielle. Ceux qui possèdent une solide compréhension de l’apprentissage automatique peuvent accéder à une variété d’opportunités d’emploi en intelligence artificielle.

Avoir des compétences en mathématiques

Les compétences en mathématiques sont nécessaires pour pouvoir travailler dans ce domaine.

De nombreux aspects de la technologie de l’IA reposent sur des algorithmes complexes conçus à l’aide de principes tels que le calcul différentiel, l’algèbre linéaire, la théorie des probabilités et les statistiques. Une personne doit comprendre ces concepts avant de pouvoir commencer à travailler efficacement avec la technologie de l’IA.

La résolution de problème

L’intelligence artificielle est utilisée pour résoudre des problèmes complexes qui génèrent une réflexion analytique avancée et des solutions créatives. Afin d’utiliser efficacement l’IA, il est important que ceux qui travaillent avec la technologie soient capables de penser de manière critique et de proposer des idées innovantes.

Ces personnes doivent être capables d’identifier les défis potentiels et de développer des stratégies pour les surmonter. Les résolveurs de problèmes ont besoin d’une combinaison de connaissances techniques, de capacités mathématiques, de pensée créative et de compétences en communication afin de travailler efficacement avec les technologies d’IA.

Des compétences en communication

Les compétences en communication sont importantes pour n’importe quel rôle, mais elles sont particulièrement cruciales pour les rôles liés à l’IA. Étant donné que ces rôles impliquent souvent de travailler avec de grandes quantités de données et des algorithmes complexes, les personnes qui y travaillent doivent avoir de solides capacités de communication afin de communiquer efficacement leurs idées entre les équipes et les départements. Elles doivent également être capables d’expliquer clairement les concepts techniques afin que d’autres personnes puissent les comprendre facilement.

De plus, des capacités d’écoute sont importantes pour répondre de manière appropriée aux questions ou suggestions des collègues ou des clients, ainsi que pour être en mesure de fournir des commentaires utiles en cas de besoin.

Avoir de la créativité

La créativité peut être vue à tous les niveaux lorsque vous travaillez avec l’IA, qu’il s’agisse de développer des algorithmes ou de créer de nouveaux systèmes qui interagissent efficacement avec les utilisateurs. Développer des algorithmes créatifs nécessite une compréhension des principes mathématiques et informatiques ainsi qu’une capacité à sortir des sentiers battus afin de trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes.

En outre, avoir la capacité de penser de manière créative aide les équipes à créer des interfaces utilisateur efficaces qui permettent aux machines de communiquer efficacement avec les gens.