Google Meet : quels sont ses avantages et inconvénients par rapport aux autres outils ?

Depuis l’avènement des réunions en ligne et du travail à distance, les outils de visioconférence sont devenus essentiels pour la collaboration professionnelle. Parmi ces outils, Google Meet se distingue par son accessibilité et sa simplicité d’utilisation. Nul besoin d’installer le logiciel ou l’application mobile avant de l’utiliser. Cependant, il arrive à cet outil gratuit de faire pâle figure face à des outils plus professionnels, mais payants, tels que Zoom. Dans cet article, nous explorons les avantages et inconvénients de la solution de Google par rapport à d’autres plateformes concurrentes.

Les avantages de Google Meet par rapport aux autres applications

Google Meet présente une interface utilisateur intuitive et des fonctionnalités accessibles. Cette application de visioconférence peut être utilisée directement à partir d’un navigateur web ou via l’application mobile. Cette dernière est notamment disponible sur les plateformes iOS et Android.

Intégration avec Google Workspace et d’autres applications tierces

Un avantage majeur de Google Meet est son intégration avec d’autres outils de la suite Google Workspace tels que Gmail, Google Calendar et Google Drive. Les utilisateurs peuvent ainsi planifier des réunions directement à partir de leur calendrier. Ils peuvent aussi accéder aux réunions à partir de leur boîte de réception Gmail et stocker automatiquement les enregistrements de réunions dans leur Google Drive.

Google Meet propose également plus de 200 intégrations tierces. Il est par exemple possible d’intégrer des applications populaires telles que Miro, Zapier HubSpot et Trello pour une meilleure productivité lors des réunions.

Des fonctionnalités de collaborations intéressantes

Google Meet permet d’accéder à :

un tableau blanc numérique ;

des rapports de présence ;

des salles de répartition ;

des sondages ;

des outils tels que la boîte de discussion, les émojis et les outils de levée de la main.

L’outil de visioconférence donne aussi la possibilité de diffuser des événements en direct sur YouTube.

Gratuit dans une certaine mesure

Dès lors que vous disposez d’un compte Google, vous pouvez lancer des réunions vidéo ou audio sans frais. Cette version gratuite est idéale pour les réunions en tête-à-tête ou les petites équipes, car elle permet d‘accueillir jusqu’à 100 participants dans une réunion pouvant durer jusqu’à 60 minutes.

Sécurité et confidentialité

Google Meet assure une sécurité rigoureuse en respectant les normes de conformité comme le RGPD (Règlement général sur la protection des données). Conformément aux directives de l’IETF (Internet Engineering Task Force), Google Meet utilise DTLS et SRTP pour garantir la sécurité des données pendant les sessions. Avec un abonnement à Workspace, vous pouvez renforcer la sécurité avec le chiffrement côté client (CSE).

VOIR AUSSI : Créer une adresse mail professionnelle gratuite : le guide étape par étape

Inconvénients de Google Meet

Contrairement à des applications comme Zoom ou Microsoft Teams, où vous pouvez choisir un abonnement spécifique pour l’accès à la visioconférence, Google Meet est accessible uniquement via un abonnement à Google Workspace. En clair, si vous avez besoin de Google Meet (plus de fonctionnalités) pour vos réunions, vous devez également souscrire à l’ensemble des outils de Google Workspace, même si vous n’avez pas besoin de toutes les fonctionnalités.

Limitations de partage d’écran et d’affichage des participants

Une des limitations notables de Google Meet par rapport à d’autres outils de visioconférence est sa restriction au partage d’un seul écran à la fois. Zoom par exemple permet le partage simultané de plusieurs écrans.

Google Meet limite également le nombre de participants affichés simultanément à l’écran en mode Mosaïque. Alors que certains outils comme Zoom donnent la possibilité d’afficher jusqu’à 49 participants en même temps, Google Meet se limite à seulement 16 participants.

Fonctionnalités restreintes par rapport à d’autres outils

Il est vrai que Google Meet propose un tableau blanc virtuel pour la collaboration en temps réel, mais cette fonctionnalité nécessite l’utilisation de Google Jamboard, un produit supplémentaire. D’autres outils proposent quant à eux des options similaires intégrées directement dans leur plateforme.

Google Meet ne propose pas de fonction de salle d’attente pour les participants, une fonctionnalité qui peut être utile pour gérer les flux de participants.

Par ailleurs, si Microsoft Teams permet des réunions avec jusqu’à 1000 personnes, Google Meet n’autorise qu’au plus 500 personnes (avec le plan Plus).