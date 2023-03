L’intelligence artificielle est assurément le mot-clé de l’année 2023. Toutes les entreprises se bousculent pour en avoir et l’intégrer à leurs produits et services, afin de ne pas être dépassées par la concurrence. Il y a quelques jours, Microsoft annonce son outil Co-pilot qu’il va intégrer dans la suite Microsoft Office 365 pour décupler la productivité des utilisateurs. Aujourd’hui, c’est au tour d’Adobe d’annoncer son outil dénommé Firefly. Il s’agit d’une intelligence artificielle génératrice qui va permettre aux utilisateurs de gagner en productivité, d’améliorer leur création et aider à faciliter l’usage des logiciels de la suite Adobe.

Qu’est-ce que Microsoft Firefly ?

Firefly est une intelligence artificielle développée par Adobe lui-même. Il s’agit d’une IA générative qu’Adobe entend intégré à tous ses logiciels, Adobe Express, Creative Cloud, Experience Cloud et autres. L’objectif d’Adobe est de permettre à tous les utilisateurs, qu’importe leur niveau, de maîtriser ses outils.

Firefly va se comporter comme un assistant à qui l’on donne des commandes et qui s’exécute sans rien demander de plus.

Comme ce que font déjà Midjourney ou encore DALL-E, Firefly permettra aux utilisateurs de générer un contenu en quelques secondes avec leurs propres mots. Ledit contenu peut être une image, une vidéo, un élément en 3D ou encore une image vectorielle.

Concrètement, que peut-on faire avec l’IA Firefly ?

Plus concrètement, Firefly va vous permettre d’aller plus vite. Vous n’allez pas nécessairement rechercher la gomme sur l’interface de Photoshop ou Illustrator pour gommer une inscription de trop ou un détourage non réussi. Vous pouvez demander à Firefly de faire les choses à votre place. Vous vous contentez de juger et d’avancer.

Avec cette IA générative, vous pouvez changer automatiquement un arrière-plan, modifier tout un décor ou juste un élément, supprimer une personne, modifier le style d’un texte ou sa couleur, seulement en tapant quelques mots. Avec Firefly, seule votre imagination limitera votre créativité. Les options de créations et de personnalisation seront en effet illimitées.

Firefly peut se baser sur une image qui existe déjà et générer une autre similaire, dans un autre environnement. Par exemple, imaginons que vous avez pris la photo de votre maison en hiver. Vous pouvez demander à Firefly de générer une image similaire de la maison, mais en été. L’IA s’exécutera sans coup férir.

Par ailleurs, il sera possible aux créateurs de monétiser leur contenu. Adobe affirme travailler sur cet aspect.

Quand est-ce que Microsoft Firefly sera-t-il disponible et pour qui ?

Adobe Firefly est destiné aux utilisateurs des produits Adobe. L’IA sera intégrée à tous les produits développés par la société. Il reste à savoir si la société américaine va augmenter ou non le prix de ses abonnements.

Pour le moment, Adobe n’a pas communiqué sur la date de déploiement global de l’intelligence artificielle. Néanmoins, une phase bêta est déjà ouverte pour permettre d’évaluer et d’améliorer l’outil. Toute personne détentrice d’une licence Adobe peut s’y inscrire pour essayer les performances de Firefly.

À ce propos, attendez-vous à voir l’arrivée de nouveaux graphistes en herbe dans quelques jours. L’IA nous propulse dans une ère incroyable.