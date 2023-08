En plus d’Android, iOS est le deuxième système d’exploitation mobile le plus utilisé au monde. Il équipe les différents smartphones et tablettes de la marque à la pomme, très privilégié pour son environnement fermé. À cet effet, les langages de programmation utilisés pour développer les applications mobiles iOS sont différents de ceux utilisés pour Android. Plusieurs développeurs utilisent Swift, développé par Apple et choisi comme langage officiel. Toutefois, pour aller plus rapidement, les développeurs iOS expérimentés se tournent également vers les langages de programmation plus populaires.

Les langages de programmation natifs d’iOS

Il s’agit des langages de programmation par défaut des systèmes d’exploitation pour lesquels vous développez. Au contraire d’Android qui en reconnait plusieurs aujourd’hui, la marque à la pomme n’accepte que deux : Swift et Objective-C

Swift : un langage moderne

C’est en 2014 qu’Apple a introduit le nouveau langage de programmation appelé Swift. Très flexible et Open Source, il a gagné en popularité parmi les développeurs en raison de ses fonctionnalités modernes, de ses performances améliorées et de sa facilité d’utilisation.

La création de Swift a apporté de nombreux avantages pour la création des applications iOS. Il offre une syntaxe plus concise qui aide les développeurs à écrire un code plus propre et plus lisible. Grâce à son puissant système de gestion de la mémoire, Swift évite les erreurs de programmation courantes et améliore la fiabilité globale. De plus, Swift interagit de manière transparente avec l’ancien langage Objective-C, permettant aux développeurs d’utiliser des bibliothèques existantes écrites en Objective-C dans leurs projets.

Swift est devenu le choix officiel pour créer de nouvelles applications iOS. Avec son approche moderne du codage et le support étendu de la communauté, Swift doit être le langage de choix d’une agence experte en création d’application mobile iOS.

Objective-C : langage de référence

Objective-C est depuis longtemps le langage de référence pour le développement d’applications iOS. Avec ses fonctionnalités puissantes et ses bibliothèques étendues, il offre aux développeurs un ensemble d’outils robustes pour créer des applications innovantes et performantes. L’un des principaux avantages d’Objective-C est sa nature dynamique, permettant aux développeurs de modifier le code au moment de l’exécution, ce qui facilite la création d’applications flexibles et adaptables.

Une autre caractéristique remarquable d’Objective-C est son intégration transparente avec le framework Cocoa. Cela signifie que les développeurs peuvent tirer parti d’une vaste bibliothèque de composants prédéfinis. Ils peuvent ainsi économiser du temps et des efforts pour coder à partir de zéro. Des éléments d’interface utilisateur tels que les boutons et les étiquettes aux structures de données complexes telles que les tableaux et les dictionnaires, le framework Cocoa fournit une base solide pour créer des applications iOS intuitives et fonctionnelles.

Malgré la popularité croissante de Swift en tant que nouveau langage de programmation d’Apple pour le développement iOS, Objective-C continue d’être largement utilisé dans l’industrie. Il doit cette fidélité aux antécédents éprouvés et de sa rétrocompatibilité avec les anciennes versions d’iOS. De plus, de nombreux projets open source existants reposent toujours sur des bases de code Objective-C, créant une multitude de ressources pour les développeurs qui cherchent à améliorer ou à contribuer à ces projets. Objective-C reste un langage essentiel pour créer de puissantes applications iOS. Cependant, il est de moins en moins privilégié à cause de son apprentissage difficile et de ses limites pour les besoins modernes.

Les langages multiplateformes pour développer une application iOS

Si vous avez besoin de développer une application iOS que vous pourriez plus tard adapter à l’environnement Android, l’idéal est d’opter pour un framework. Ces derniers sont aussi très utilisés, puisqu’ils permettent de développer plus rapidement des applications mobiles pour toutes les plateformes. Voici les plus populaires.

React Native : le plus puissant

Lancé en 2014 par Facebook, React Native fonctionne comme un langage multiplateforme. Il a gagné en popularité dans le monde du développement d’applications mobiles depuis son arrivée, notamment en raison de ses fonctionnalités et de ses performances. Il s’agit d’un framework très efficace et flexible qui permet aux développeurs de créer des applications de type natif à l’aide de JavaScript. Avec React Native, les développeurs peuvent créer des applications robustes et riches en fonctionnalités compatibles avec les plateformes iOS et Android.

L’un des principaux avantages de React Native pour le développement d’applications iOS est sa capacité à fournir une expérience utilisateur transparente. Le framework exploite des composants natifs pour y parvenir, permettant aux développeurs de créer des interfaces visuellement attrayantes sans compromettre la vitesse ou la réactivité. De plus, en utilisant le rechargement à chaud, les modifications apportées au cours du processus de développement sont instantanément répercutées dans l’application, ce qui permet aux développeurs d’itérer et d’affiner leur code plus facilement.

En outre, React Native offre une multitude de composants prédéfinis et de bibliothèques tierces qui peuvent être aisément intégrés dans un projet d’application iOS. Cela réduit considérablement le temps consacré au développement et simplifie les tâches complexes.

Flutter : l’alternative crédible

Trois ans après React Native, Flutter voit le jour sous l’égide de Google. Il s’agit d’un framework open source qui utilise le langage de programmation Dart pour développer des applications iOS comme Android. Sa popularité a connu une croissance exponentielle ces dernières années, grâce à sa facilité d’utilisation et sa capacité à créer des interfaces utilisateur performantes.

L’un des principaux avantages de l’utilisation de Flutter pour le développement iOS est son habileté à fournir une expérience de type natif sur différents appareils et plateformes. Cela signifie que les développeurs peuvent écrire du code une seule fois et le déployer à la fois sur Android et iOS. Un bon moyen pour économiser du temps et des efforts précieux. De plus, avec le soutien de Google, Flutter a accès à une large gamme de plugins, ce qui facilite l’intégration de diverses fonctionnalités dans votre application iOS.

En plus de React Native, Flutter est un framework très célèbre et très apprécié par la communauté des développeurs. Avec sa simplicité, sa fonction de rechargement à chaud et ses performances de type natif sur toutes les plateformes, il révolutionne la façon dont les applications mobiles sont développées. Que vous soyez un développeur expérimenté ou que vous débutiez dans le monde du développement d’applications, essayer Flutter améliorera sans aucun doute votre productivité.

En conclusion, retenez que le langage le plus accessible pour développer une application iOS est Swift. Néanmoins, les plus expérimentés optent pour Objective-C. Malgré sa vieillesse, ce langage de programmation garde encore des avantages que Swift ne possède pas. Enfin, si vous avez l’intention de ne pas perdre du temps sur la version Android de votre application, vous pouvez utiliser les langages de programmation multiplateforme.