Développement d’application mobile : quel langage privilégier ?

Qu’il s’agisse d’une application mobile Android ou iOS, tout part d’un langage de programmation. Aujourd’hui, il en existe des centaines qui se ressemblent sur divers points, mais qui ont aussi des spécificités. Il est impossible pour un développeur web, qu’importe son niveau de génie, de tous les maitriser. C’est pourquoi il est important pour un développeur de se spécialiser dans un domaine donné afin de maitriser les langages qui lui seront indispensables pour ses travaux. Si vous désirez vous lancer dans le développement d’application mobile, voici les langages à privilégier et comment choisir le meilleur pour vous.

Pourquoi et comment choisir un langage de programmation ?

Même s’il est courant d’entendre dire que développer n’est pas difficile, il faut reconnaître qu’il nécessite du temps, de l’énergie et de l’argent. Alors, si vous souhaitez développer une application mobile, vous devez faire un choix. En effet, les systèmes d’exploitation les plus populaires que sont Android et iOS ne supportent pas les mêmes types d’applications. Chaque plateforme a ses spécificités et les développeurs doivent en tenir compte pour développer leur application.

Puisqu’il faut maîtriser un langage de programmation pour bien travailler, retenez qu’aucun langage n’est meilleur que l’autre. Les gens choisissent juste les plus populaires et s’y lancent.

Le meilleur langage pour vous va dépendre avant tout de vos besoins, mais aussi de votre niveau d’expérience. Dans tous les cas, pour choisir un langage de programmation, vous devez tenir compte de quatre critères essentiels.

La facilité d’apprentissage

Les langages les plus populaires aujourd’hui sont les plus faciles à apprendre. Tous les langages de programmation les plus performants, mais difficiles à apprendre, sont aujourd’hui dépassé. Ils sont sans cesse révolutionnés et remplacés par de nouveaux langages plus faciles, même s’ils sont moins performants. C’est le cas d’Objective-C à qui Swift vole la vedette depuis des années.

La performance

Le langage à privilégier pour le développement d’applications mobiles se doit d’être performant. Vous devez au préalable vérifier s’il est capable de créer des applications de hautes performances et très sécurisées. Un langage performant, c’est aussi celui-là qui est capable d’éliminer les erreurs courantes pour une programmation facile.

La portabilité

Il existe des langages de programmation multiplateforme. Même si l’on dit qu’ils sont moins performants, ils offrent l’avantage d’être de travailler sur toutes les plateformes. Avec ceux-ci, vous pouvez développer des applications mobiles pour Android comme pour iPhone.

Au contraire des langages multiplateformes, les langages natifs ne servent qu’à développer des applications pour un système d’exploitation donné. C’est le cas d’Objective-C qui vous rend spécialiste des produits Apple.

Ici, c’est donc votre spécialisation qui entre en jeu. Si vous voulez être un spécialiste, vous devez choisir un langage natif.

Pour Android, l’idéal est de maitriser tous les rouages de Kotlin. S’il s’agit des produits Apple, Swift est le plus indiqué.

Une communauté active

Un développeur apprend tous les jours. Qu’importe son niveau, il peut rencontrer des blocages. C’est pourquoi il est recommandé de choisir un langage de programmation déjà adopté par plusieurs développeurs. Il doit aussi avoir une vaste librairie et plusieurs frameworks.

Aujourd’hui, Java profite d’une vaste communauté de développeurs pour tenir tête à Kotlin qui est pourtant facile à apprendre. Il en est de même d’Objective-C. Malgré sa complexité, il est encore adapté à cause de sa communauté qui reste vaste et active.

Quel langage de programmation privilégier pour le développement d’applications mobiles natives ?

Les applications mobiles natives sont celles qui sont créées spécifiquement pour un système d’exploitation donné. Par exemple, une application mobile native créée pour Android ne pourra pas fonctionner directement sur iOS. Alors, vous devez créer deux différentes applications si vous souhaitez que les utilisateurs Android et iOS puissent l’utiliser. C’est là que des agences comme Ajicréative se démarquent, puisqu’elles ont en leur sein divers experts maitrisant divers langages pour toutes les plateformes.

Java (Android)

Que l’on soit développeur ou non, il est probable que l’on ait déjà entendu parler de Java une fois, tant que nous nous intéressons au Web. Il s’agit en effet d’un vieux langage de programmation, mais encore très populaire au sein des développeurs. Depuis plus de 25 ans qu’il existe, ce langage de programmation a vu arriver de nouveaux éléments sur le marché et plusieurs personnes ont prédit sa mort à des reprises. Malgré les années qui passent, il demeure utile et indispensable.

Si Java a survécu à des années de révolution, c’est bien parce qu’aucune des prétendues révolutions n’est parvenue à le faire oublier. C’est un langage de programmation particulièrement facile à apprendre et à utiliser. Il peut servir à développer une variété d’outils, qu’importe la plateforme. Ce langage bénéficie aussi d’une communauté très vaste qui constitue sa force. Via des frameworks, on l’utilise aussi pour développer des logiciels Windows et même des apps iOS.

Kotlin (Android)

Nouveau langage de programmation, Kotlin a vu le jour en 2010 par JetBrains. Il est officiellement reconnu depuis juin 2019 par Google comme le langage à privilégier pour le développement des applications mobiles Android. C’est un langage à typage statique pour la machine virtuelle Java (JVM).

En fait, Kotlin est une sorte de Java beaucoup plus concis et encore plus facile à maitriser. Il est aussi compatible avec toutes les librairies Java. Ceci étant, un développeur qui maitrise déjà le vieux langage n’aura aucun problème dès le premier jour à se mettre à Kotlin.

Ce nouveau langage de programmation embarque une syntaxe intuitive qui permet d’aller plus rapidement. Voilà la principale raison qui a conduit à sa popularité. Aussi, son système de types fort aide à faire moins d’erreurs et offre plus de fonctionnalités. Enfin, il est beaucoup plus pratique pour développer des applications mobiles.

Objective-C (iOS)

En 2023, ce langage de programmation fête officiellement ses 40 ans, puisque sa première version a vu le jour en 1983. Il s’agit d’une extension de C, créée par Brad Cox et Tom Love pour programmer le système d’exploitation du premier ordinateur NeXT. Plus tard, il sera utilisé par l’équipe d’Apple pour développer les logiciels Mac. Depuis 2003, il est régulièrement utilisé pour développer des applications mobiles iOS.

Bien qu’il soit très vieux aujourd’hui, Objective-C est un langage puissant très apprécié des vétérans. Néanmoins, il est de plus en plus abandonné aujourd’hui pour Swift, à cause de sa complexité. Si vous êtes un débutant en programmation, Objective-C n’est vraiment pas fait pour vous. C’est un langage difficile à apprendre et qui nécessite un certain niveau de compréhension et d’expériences. Tournez-vous plutôt vers Swift.

Swift (iOS)

Il a été développé par Apple en 2014. C’est un langage de programmation Open Source très flexible et évolutif.

On le désigne comme le langage de développement le plus moderne, en raison de sa concision et des fonctionnalités qu’il permet de développer.

Swift est un langage adapté aux débutants, car il est facile à apprendre. On ne l’utilise pas seulement pour des applications iOS, mais aussi pour Android et Linux. Tout comme Kotlin, le succès de Swift ne s’est pas fait attendre. Il dispose d’une syntaxe qui rend facile la programmation et le risque d’erreur est minime. Apple lui-même fournit la documentation sur comment utiliser le langage et n’hésite pas à faire des recommandations fréquentes.

Quel langage de programmation privilégier pour le développement d’applications mobiles hybrides ?

Développer une application mobile native a ses avantages. Mais le plus grand de ses inconvénients, c’est le travail double qu’il donne à faire. Alors, plutôt que de développer une application pour Android et faire le même travail pour iOS, vous pouvez opter pour une application mobile hybride et la déployer sur les deux systèmes d’exploitation.

Cordova

Il s’agit d’un framework qui a vu le jour en 2009 sous l’égide de la fondation Apache. C’est un programme Open Source qui fait appel à des langages de programmation courants pour développer des applications. C’est le cas de HTML, JavaScript, CSS, Java, etc.

React Native

Tout comme Cordova, React Native est un framework que vous pouvez utiliser pour développer des applications à utiliser sur n’importe quelle plateforme. Il vous suffit de maîtriser un langage. Lorsque vous l’écrivez dans React, lui l’adapte à d’autres plateformes. Vous pouvez ainsi le réutiliser pour développer votre application mobile pour d’autres systèmes d’exploitation.

En plus de cette fonctionnalité très appréciée, le framework embarque diverses autres fonctionnalités dans sa bibliothèque Open Source. Elles sont disponibles pour vous aider à créer des applications sophistiquées sans trop vous prendre la tête. Vous n’aurez pas besoin de coder par exemple un calendrier dont a besoin votre application. Il est disponible sous forme de plug-in que vous pouvez directement intégrer à votre programme d’application mobile.

En plus des langages de programmation que nous venons de citer, il existe plusieurs autres qui sont utilisés pour le développement d’application mobile. Il y a par exemple C (ou C++ et C#) qui est encore utilisé pour les applications mobiles Android. Il est rapide, mais limité dans les fonctionnalités. Dans le rang des applications hybride, il y a Unity. C’est un moteur qui possède déjà plusieurs fonctionnalités pré-installées pour vous aider à programmer facilement une application mobile.