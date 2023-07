Les 5 meilleurs jeux de survie gratuits sur smartphone

Les jeux de survie sur smartphone offrent des expériences immersives et captivantes, mettant les joueurs au défi de rester en vie dans des mondes hostiles et impitoyables. Que ce soit en affrontant des hordes de zombies, en luttant pour des ressources limitées ou en survivant dans des environnements post-apocalyptiques. Ces jeux offrent des sensations fortes et une immersion totale. Dans cet article, nous vous présenterons les 5 meilleurs jeux de survie gratuits pour smartphone que vous devriez essayer dès maintenant.

1. Undawn

Undawn, un jeu de survie zombie en monde ouvert sur PC et mobile, développé par Tencent et sorti initialement le 15 juin 2023. Ce jeu offre une expérience immersive en 3D grâce à ses mécanismes de survie approfondis et à son aspect construction complet.

Plongez-vous dans l’univers impitoyable de Undawn où les morts-vivants rôdent à chaque coin de rue. Vous endossez le rôle d’un membre courageux des « Ravens » et vous devez utiliser vos compétences de survie pour rester en vie. Vous devrez faire face à des défis constants et prendre des décisions cruciales pour échapper aux hordes de zombies affamés.

Undawn se démarque par ses mécanismes de survie poussés qui vous obligent à gérer vos ressources avec soin. Vous devrez trouver de la nourriture, de l’eau et des matériaux de construction pour ériger des abris et vous protéger des attaques des zombies. Chaque choix que vous faites aura un impact sur votre survie et celle de votre groupe.

L’aspect construction dans Undawn est tout aussi important que la survie. Vous aurez la possibilité de créer et de personnaliser votre propre base, en utilisant les ressources que vous collectez. Que ce soit pour renforcer vos défenses, cultiver des plantes ou construire des pièges ingénieux, la construction joue un rôle essentiel dans votre quête de survie.

En explorant le monde ouvert de Undawn, vous découvrirez des environnements variés, des ruines urbaines aux vastes étendues sauvages. Vous devrez être vigilant et adaptable, car les dangers peuvent surgir à tout moment. Rassemblez des armes, améliorez votre équipement et forgez des alliances avec d’autres survivants pour augmenter vos chances de survie.

2. Last Day on Earth

Last Day on Earth, un jeu de survie mobile immersif et captivant en 2D. Il vous plonge au cœur d’un monde en proie à l’apocalypse. Dans un style graphique saisissant, vous devrez rassembler des ressources, affronter des hordes de zombies et prendre des décisions cruciales pour votre survie.

Voyagez à travers des paysages post-apocalyptiques dévastés et explorez des zones infestées de créatures hostiles. Vous devrez faire preuve de ruse et de courage pour collecter des matériaux. Vous devrez également construire des abris et fabriquer des armes afin de vous défendre contre les menaces qui se dressent devant vous.

Dans cette lutte pour la survie, Last Day on Earth offre une expérience immersive où chaque choix compte. Tirez parti de la communauté YouTube active, regorgeant de conseils, d’astuces et de tutoriels, pour affiner vos compétences et augmenter vos chances de survie.

Bien que le jeu propose un modèle freemium avec des avantages pouvant être achetés. Il est intéressant de noter que l’absence d’achats peut rendre la survie encore plus ardue dans certains aspects du jeu. Toutefois, pour les amateurs de jeux de survie à la recherche d’une expérience visuellement captivante, Last Day on Earth offre un monde apocalyptique à explorer et à conquérir.

3. PUBG Mobile et Fortnite

PUBG Mobile est un jeu de tir de survie en battle royale qui propose une surprenante diversité d’éléments de survie. Vous et 99 autres joueurs êtes parachutés sur une île et le but ultime est de rester en vie. Vous devrez affronter non seulement les autres joueurs, mais également composer avec une zone de jeu qui se réduit progressivement. La survie dépendra de vos compétences en combat, de votre sens de l’heure et de votre position stratégique. Les mécanismes de jeu sont remarquables pour un jeu de tir mobile. Et l’île regorge de toutes sortes d’objets à découvrir.

Fortnite, quant à lui, est une autre excellente option dans l’univers des jeux de tir de survie en battle royale. Tout comme PUBG Mobile, le but est de rester en vie jusqu’à la fin. Cependant, Fortnite se distingue par son style visuel unique et son gameplay riche en construction. En plus des combats intenses, vous aurez la possibilité de construire des structures défensives et offensives pour prendre l’avantage sur vos adversaires.

Cela ajoute une dimension stratégique supplémentaire à l’expérience de survie.

Que vous optiez pour PUBG Mobile ou Fortnite, ces jeux offrent des expériences captivantes dans le domaine des tir de survie en battle royale.

4. Mini DAYZ

Mini DAYZ est un jeu de survie post-apocalyptique qui séduit par ses graphismes rétro et ses contrôles simples. Dans ce jeu, vous explorez une carte générée aléatoirement à la recherche de ressources également générées de manière aléatoire. Vous rencontrerez de nombreux PNJ, certains amicaux et d’autres hostiles, ainsi que de nombreux autres obstacles à surmonter. Le jeu propose également un système de fabrication, la possibilité de cultiver des plantes et un cycle jour-nuit fonctionnel qui ajoute à l’immersion.

Ce qui rend Mini DAYZ encore plus intéressant, c’est qu’il est entièrement gratuit, bien que vous puissiez rencontrer des publicités. Il s’agit d’une excellente option pour les joueurs adeptes de survie qui recherchent une expérience divertissante sans dépenser d’argent.

Plongez dans l’univers post-apocalyptique de Mini DAYZ et testez vos compétences en matière de survie dans un monde rempli de défis. Avec son esthétique rétro, ses mécanismes de jeu simples mais captivants, et sa disponibilité gratuite, Mini DAYZ offre une expérience de survie accessible à tous les joueurs.

5. Minecraft

On ne peut pas parler de jeu de survie sans évoquer Minecraft. C’est l’un des jeux les plus populaires au monde, disponible sur toutes les plateformes. Minecraft offre bien plus qu’une simple expérience de survie, il permet également aux joueurs de laisser libre cours à leur créativité.

Le mode survie de Minecraft incarne parfaitement ce que devrait être un jeu de survie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Minecraft vous plonge dans un monde généré aléatoirement où vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez construire, exploiter, chasser, cultiver et bien plus encore.

Les possibilités sont infinies, et c’est là que réside toute la magie de Minecraft.

De plus, Minecraft propose un mode multijoueur qui vous permet de jouer avec d’autres joueurs sur PC et Xbox One. C’est l’un des rares jeux à offrir une véritable expérience multiplateforme, réunissant des joueurs sur mobile, PC et Xbox One. Que vous soyez à la recherche d’une aventure de survie épique ou que vous souhaitiez laisser libre cours à votre imagination et créer des mondes extraordinaires. Minecraft est le jeu qui répondra à toutes vos attentes.

Qu’attendez-vous ? Plongez dans ces jeux de survie captivants dès maintenant et préparez-vous à vivre des aventures intenses et palpitantes ! Bonne Game !

