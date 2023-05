Le piratage et le téléchargement illégal représentent un danger pour l’industrie créative. Ce sont des milliards de dollars de manques à gagner pour les acteurs, les producteurs et autres acteurs engagés dans la réalisation des œuvres audiovisuelles. Afin de lutter efficacement contre ces pratiques, l’autorité américaine spécialisée tient à jour une liste de sites internet responsables ou contribuant au piratage. Le but est de permettre aux gouvernements étrangers de mener les actions idoines contre ces responsables dès que possible.

Des sites pirates très fréquentés et qui survivent aux sanctions

La liste dévoilée par le gouvernement américain ne cesse de se mettre à jour chaque année. On y trouve des acteurs bien connus pour le téléchargement des films et séries TV de manière illégale, des sites torrents et des spécialistes de l’IPTV illégal.

En plus de ceux-là, le représentant américain au commerce (USTR) ajoute depuis un moment des sites qui ne sont pas directement liés au téléchargement illégal, mais dont les serveurs sont utilisés par les pirates pour héberger leurs données. C’est l’exemple de Mega.nz et de 1Fichier.

L’inscription sur cette liste officielle n’est pas toujours une mauvaise chose pour les sites. En fait, cela leur apporte une sorte de crédibilité aux yeux des utilisateurs qui fréquentent ces sites. Il s’agit aussi d’une publicité auprès des utilisateurs qui ignoraient leur existence. La liste permet le plus souvent d’augmenter leur taux de fréquentation.

Toutefois, apparaître sur une telle liste augure aussi des problèmes pour les responsables de ces sites. On rappelle que 1Fichier a récemment été condamné en France. Pour les autres sites, les sanctions consistent souvent en un blocage national. Une restriction vite contournée grâce aux VPN.

Voici la liste complète des sites de téléchargement et IPTV illégal

Sites torrents, IPTV illégal, produits contrefaits, voici la liste des sites dans le viseur des États-Unis.

Streaming / IPTV

Bestbuyiptv.store

Istar

Lalastreams / Istream2watch.com (nouveau)

Fmovies / Bmovies / Bflix

Globe IPTV

Spider

Shabakatv

Pelisplus.icu

Chaloos

Cuevana3.io

Egy.best

Sites Torrent

1337x.to

Rarbg.to

Rutracker.org

Thepiratebay.org

YTS.mx

Livres et articles scientifiques

Libgen

Sci-Hub

Musique

Flvto.biz and 2Conv.com

MP3juices.cc

Newalbumreleases.net

Gaming

Mpgh.net

Cyberlockers

1Fichier

Rapidgator.net

E-commerce

Aliexpress

Pinduoduo.com

Tokopedia.com

Baidu Wangpan

Bukalapak.com

Shopee.com

Taobao.com

DHgate.com

Indiamart

Réseaux sociaux

VK.com

WeChat

Hébergement

Amaratu

FlokiNET

PaaS (Plateforme en tant que Service)

2Embed

Publicité

Avito