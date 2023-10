Les meilleures applications pour prendre de bonnes photos sur smartphones

Ce ne sont pas toutes les photos que vous voyez sur les réseaux sociaux qui sont naturelles. Après la capture, certaines sont traitées pour plus de clarté ou réduire le bruit. Encore faut-il avoir les bons logiciels ou maitriser les commandes qu’il faut pour un bon traitement. En alternative, vous pouvez opter pour des applications mobiles de photographie. Sur App Store comme Play Store, il existe de plusieurs applications mobiles qui utilisent la puissance de l’appareil photo de votre smartphone vous offrir de très bonnes captures. Découvrez-en, six.

VSCO

VSCO (Visual Supply Company) est une application de photographie pour iOS et Android. Elle est prisée des amateurs de photographie mobile en raison de combinaison d’esthétique artistique et d’outils de retouche avancés. Elle se démarque par sa vaste collection de filtres (gratuits et premium) qui permettent de personnaliser les captures en imitant des styles cinématographiques ou en créant des effets uniques. En plus des filtres, l’application offre des outils de retouche flexibles pour ajuster la luminosité, le contraste, la saturation, etc. Elle encourage également la créativité grâce à une communauté en ligne où les utilisateurs partagent et découvrent des œuvres artistiques.

Snapseed

Développée par Google, Snapseed est une application de retouche photo qui se distingue par son interface intuitive et sa multitude de fonctionnalités. Sur iOS comme sur Android, elle offre une panoplie de filtres et d’effets personnalisables. Ce qui la rend vraiment exceptionnelle, c’est sa capacité à ajuster finement des paramètres tels que l’exposition, la direction du regard, la luminosité, le contraste et bien d’autres. Cela en fait un choix idéal pour les amateurs de photographie qui veulent immortaliser et retoucher leurs plus beaux clichés pris lors de leurs voyages ou de moments capturés sur le vif.

Pro Camera

Créée par Moment, Pro Camera est une célèbre application de photographie sur Android et iOS. Elle vous permet de profiter des fonctionnalités telles que le focus peaking, la vitesse d’obturation, la sensibilité ISO, la compensation d’exposition, la balance des blancs, la capture au format RAW, etc. Une caractéristique intéressante pour les utilisateurs Android est la possibilité de régler la mise au point et l’exposition sur deux zones distinctes de l’image. L’application offre également des options pour la vidéo, notamment le choix entre différents profils de couleurs (disponible uniquement sur iOS) et des débits personnalisables.

VOIR AUSSI : Comment prendre des photos macro sur votre smartphone ?

ProCam X

Si vous recherchez des réglages professionnels pour la prise de photos, ProCam X est une application à considérer. Disponible sur Android, elle offre de nombreuses fonctionnalités avancées, telles qu’un stabilisateur, la détection automatique des visages, la gestion des ISO, la mise au point manuelle, et bien d’autres. L’application vise à imiter les appareils photo Reflex en offrant une grande variété d’options de réglage pour les amateurs de photographie avertis.

Adobe Lightroom Mobile

Adobe Lightroom Mobile est une application de retouche photo mobile disponible sur iOS et Android, conçue pour les amateurs et les professionnels de la photographie. Elle se distingue par son support des photos au format RAW. Avec cette appli, vous pouvez ajuster l’exposition, la balance des blancs, le contraste, la saturation…

L’application propose également une gamme de filtres et de préréglages artistiques pour personnaliser les images. Avec une interface conviviale et une intégration facile à la version de bureau de Lightroom, elle vous permet de créer et de retoucher des images de haute qualité.

Open Camera

Open Camera est une application de caméra open source pour Android. Elle se démarque par sa simplicité, sa légèreté (600 Ko) par rapport aux applications de caméra natives.

Outre son affichage de l’espace libre sur l’appareil Android, Open Camera offre des options telles qu’une minuterie, un stabilisateur, une mise au point tactile, divers modes photo et le contrôle ISO. Elle brille avec des fonctionnalités avancées, notamment la prise en charge du format RAW/DNG, du HDR, de l’enregistrement vidéo personnalisé et des paramètres manuels. C’est une alternative sans pubs à la caméra par défaut.