Quels sont les meilleurs correcteurs d’orthographe français ?

L’orthographe et la grammaire sont des éléments essentiels de la communication écrite. Une bonne maîtrise de la langue française vous permet de rédiger des textes clairs, précis et convaincants, que ce soit pour vos études, votre travail ou votre plaisir.

Toutefois, il n’est pas toujours facile d’éviter les fautes d’orthographe, de grammaire ou de syntaxe, qui peuvent nuire à la qualité et à la crédibilité de vos écrits. Heureusement, il existe des outils en ligne qui vous aident à corriger vos textes tout en vous offrant des fonctionnalités supplémentaires. On en parle dans la suite de cet article.

#1 MerciApp : le correcteur d’orthographe intelligent et personnalisé

MerciApp est un correcteur d’orthographe intelligent et personnalisé, qui vous permet de corriger vos textes en français, en anglais ou en espagnol, en tenant compte de votre niveau, de votre objectif et de votre style. Vous pouvez choisir parmi 4 niveaux de correction : débutant, intermédiaire, avancé ou expert, et parmi 3 objectifs : apprendre, réviser ou perfectionner. Vous pouvez aussi personnaliser votre style, en choisissant le ton, le registre, la longueur et la structure de vos phrases.

Par ailleurs, le correcteur merci-app.com détecte et corrige les fautes d’orthographe, de grammaire, de syntaxe, de ponctuation et de typographie, et vous propose des suggestions d’amélioration, en vous expliquant les règles et en vous donnant des exemples. Merci-app vous offre aussi des fonctionnalités supplémentaires, comme la reformulation, la synthèse, la traduction, la vérification du plagiat, la lecture à voix haute, la dictée vocale ou la génération de texte.

#2 Cordial : le correcteur d’orthographe professionnel et performant

Cordial en ligne est un correcteur d’orthographe professionnel et performant, qui vous permet de corriger vos textes en français, en tenant compte de la norme linguistique, de la cohérence textuelle et de la lisibilité. Vous pouvez choisir parmi 3 modes de correction : standard, professionnel ou personnalisé, et parmi 3 niveaux de correction : orthographe, grammaire ou style. Vous pouvez aussi personnaliser votre correction, en choisissant le type de texte, le domaine, le public ou la variante du français.

Les avantages de Cordial en ligne :

Un correcteur professionnel et performant, qui respecte la norme linguistique, la cohérence textuelle et la lisibilité

Un correcteur efficace et complet, qui détecte et corrige tous types de fautes, et qui vous propose des suggestions d’amélioration

Un correcteur pédagogique et ludique, qui vous explique les règles, qui vous donne des exemples, et qui vous permet de progresser

Les inconvénients de Cordial en ligne :

Un correcteur payant, qui coûte 5,90 € par mois ou 59 € par an, avec une période d’essai de 7 jours

Un correcteur limité, qui ne corrige que 5 000 caractères par texte, et qui ne prend pas en compte le contexte ou le sens de vos phrases

Un correcteur dépendant, qui nécessite une connexion internet et qui n’est pas compatible avec tous les navigateurs ou les logiciels

#3 Antidote : le correcteur d’orthographe complet et intégré

Antidote est un correcteur d’orthographe complet et intégré, qui vous permet de corriger vos textes en français ou en anglais, en tenant compte de la richesse lexicale, de la clarté syntaxique et de la pertinence sémantique. Vous pouvez choisir parmi 3 modes de correction : rapide, avancé ou personnalisé, et parmi 3 niveaux de correction : orthographe, grammaire ou style.

Les avantages de Antidote :

Un correcteur complet et intégré, qui prend en compte la richesse lexicale, la clarté syntaxique et la pertinence sémantique

Un correcteur efficace et précis, qui détecte et corrige tous types de fautes, et qui vous propose des suggestions d’amélioration

Un correcteur pédagogique et ludique, qui vous explique les règles, qui vous donne des exemples, et qui vous permet de progresser

Les inconvénients de Antidote :

Un correcteur coûteux, qui coûte 129 € à l’achat, sans possibilité d’essai gratuit

Un correcteur complexe, qui nécessite une installation et une configuration sur votre ordinateur, et qui peut ralentir votre système

Un correcteur exigeant, qui requiert une bonne connaissance de la langue et qui peut être trop pointilleux ou trop rigide

#4 BonPatron : le correcteur d’orthographe simple et gratuit

BonPatron est un correcteur d’orthographe simple et gratuit, qui vous permet de corriger vos textes en français, en tenant compte des règles de base de la langue. Vous pouvez choisir parmi 2 modes de correction : automatique ou manuel, et parmi 2 niveaux de correction : orthographe ou grammaire. Vous pouvez aussi personnaliser votre correction, en choisissant le type de texte, le domaine, le public ou la variante du français.

BonPatron détecte et corrige les fautes d’orthographe, de grammaire, de syntaxe, de ponctuation et de typographie, et vous propose des suggestions d’amélioration, en vous expliquant les règles et en vous donnant des exemples. BonPatron vous offre aussi des fonctionnalités supplémentaires, comme la reformulation, la synthèse, la traduction, la vérification du plagiat, la lecture à voix haute, la dictée vocale ou la génération de texte.

#5 Scribens : le correcteur d’orthographe puissant et intuitif

Scribens est un correcteur d’orthographe puissant et intuitif, qui vous permet de corriger vos textes en français, en tenant compte de la richesse, de la clarté et de la pertinence de la langue. Vous pouvez choisir parmi 3 modes de correction : standard, avancé ou personnalisé, et parmi 3 niveaux de correction : orthographe, grammaire ou style.

Vous pouvez aussi personnaliser votre correction, en choisissant le type de texte, le domaine, le public ou la variante du français. Scribens détecte et corrige les fautes d’orthographe, de grammaire, de syntaxe, de ponctuation et de typographie, et vous propose des suggestions d’amélioration, en vous expliquant les règles et en vous donnant des exemples. Scribens vous offre aussi des fonctionnalités supplémentaires, comme la reformulation, la synthèse, la traduction, la vérification du plagiat, la lecture à voix haute, la dictée vocale ou la génération de texte.

#6 LanguageTool : le correcteur multilingue et polyvalent

LanguageTool se distingue comme un correcteur d’orthographe et de grammaire multilingue, prisé par des millions d’utilisateurs pour son efficacité et sa polyvalence. Ce correcteur intelligent ne se limite pas à la langue française ; il propose des corrections et reformulations en temps réel dans plus de 30 langues et dialectes, dont l’anglais, l’allemand, le portugais, l’espagnol, et le néerlandais.

Les points forts de LanguageTool :

Correcteur multilingue et polyvalent : Compatible avec une grande variété de langues, ce qui le rend idéal pour ceux qui écrivent dans plusieurs langues.

Compatible avec une grande variété de langues, ce qui le rend idéal pour ceux qui écrivent dans plusieurs langues. Intégration facile : Avec des extensions disponibles pour tous les principaux navigateurs populaires (Chrome, Firefox, Edge, Safari) et une intégration aisée dans divers logiciels de traitement de texte, y compris Microsoft Word, Google Docs, et Outlook.

Avec des extensions disponibles pour tous les principaux navigateurs populaires (Chrome, Firefox, Edge, Safari) et une intégration aisée dans divers logiciels de traitement de texte, y compris Microsoft Word, Google Docs, et Outlook. Fonctionnalités avancées : LanguageTool offre des suggestions stylistiques et typographiques poussées, notamment un mode Méticuleux pour une correction plus détaillée.

LanguageTool offre des suggestions stylistiques et typographiques poussées, notamment un mode Méticuleux pour une correction plus détaillée. Respect de la vie privée : Aucun document n’est sauvegardé par l’extension, garantissant la confidentialité de vos écrits.

Outre la vérification de l’orthographe et de la grammaire, LanguageTool se démarque par ses capacités de correction de la ponctuation, de confirmation de la casse, et d’amélioration du style. Il aide également à la reformulation des textes, fournissant des alternatives et synonymes pour enrichir vos écrits. Un autre atout majeur est sa capacité à fournir des statistiques sur votre productivité, les erreurs commises, et les améliorations réalisées, offrant ainsi un aperçu précieux sur votre progression en écriture.

Ce correcteur s’adresse autant aux professionnels qu’aux étudiants, facilitant la rédaction d’e-mails, d’articles de blog, ou de tweets. Grâce à son approche personnalisée et ses conseils adaptés, LanguageTool est un outil incontournable pour tous ceux qui cherchent à améliorer la qualité de leurs écrits dans une ou plusieurs langues.

Que vous recherchiez un correcteur intelligent et personnalisé, un correcteur professionnel et performant, un correcteur complet et intégré, un correcteur simple et gratuit ou un correcteur puissant et intuitif, vous trouverez forcément le correcteur qui vous correspond le mieux dans notre sélection.