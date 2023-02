Top 5 meilleurs jeux vidéo Batman

Les jeux vidéo Batman, on en compte des dizaines aujourd’hui, peu importe la plateforme. En effet, il s’agit du super-héros le plus emblématique, non seulement au cinéma, mais aussi en littérature et dans les jeux vidéo. Le chevalier noir a inspiré de nombreuses productions vidéoludiques ces dernières, les unes meilleures que les autres. L’homme originaire de Gotham impressionne par son costume et ses capacités hors norme dans chaque titre où il est mis en scène. Ainsi, il n’est pas toujours facile de choisir le jeu du super-héros à jouer. C’est pourquoi nous avons établi un top 5 des meilleurs jeux vidéo Batman.

Batman: Arkham City

Considéré par plusieurs comme le meilleur des jeux vidéo Batman, Batman: Arkham City est sorti en 2011 sur PC, PS3, PS4, Xbox One et Mac.

Ce jeu vidéo de super héros plonge le joueur dans la ville d’Arkham – très vaste d’ailleurs – où il doit incarner le chevalier noir pour nettoyer la ville de ses pourritures. À cet effet, Batman va devoir affronter divers ennemis, dont Mister Freeze, Double-Face, l’incontournable Joker, Catwoman, Harley Quinn, etc.

Le monde ouvert proposé dans cet opus par l’équipe de Rocksteady offre au joueur de profiter des incroyables capacités du super-héros masqué.

Batman: Arkham Asylum

Sombre et violent, Batman : Arkham Asylum, révolutionne la franchise en dévoilant une autre facette qui n’est pas très connue du justicier. Ceci s’accorde notamment avec la tournure que les films de Christopher Nolan ont donnée au super-héros de DC.

L’histoire se déroule à l’asile d’Arkham où Batman est emprisonné à cause du Joker et de son plan machiavélique. De son lieu de détention, le grand détective n’abandonne pas la lutte. Heureusement, il peut compter sur le secours de Barbara Gordon qui l’aide à distance.

Batman: Arkham Asylum propose un héros badass avec des combats sanglants, vifs et efficaces. Sur PC comme sur consoles, les phases d’enquête s’enchaînent et alternent avec des épisodes d’infiltrations qui attisent la curiosité du joueur.

Batman: Arkham Knight

Sorti en 2015, Arkham Knight est l’un des meilleurs jeux adaptés de l’univers DC. Il s’agit du dernier titre de la saga Arkham, sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Ce jeu vidéo Batman propose une version plus adulte du super-héros, notamment avec un monde sombre et de bons fils narratifs. L’intrigue se déroule au cœur même de Gotham City, plus grand, où Batman défie des ennemis tels que l’Homme Mystère, l’Épouvantail, Double-Face, etc. Des super-vilains plus retors que jamais. À ce propos, n’hésitez pas à vous référer au guide officiel de « solution batman arkham knight » pour avancer plus sereinement.

D’ailleurs, vous prendrez du plaisir à parcourir la ville de Gotham avec la Batmobile, qui y est introduite pour la première fois dans les jeux vidéo Batman.

Entre fan service et des combats très plaisants, Rocksteady clôt la saga Arkham avec un très bon opus.

Batman: The Telltale Series

Sorti en 2016, Batman: The Telltale Series est édité par Telltale Games. Il se différencie de tous les autres jeux vidéo de Batman en ce sens qu’il s’agit d’un jeu épisodique. Il est composé de 5 épisodes, tous sortis en 2016 sur PC, Mac, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo, Switch et mobile.

Dans cet opus, l’éditeur donne d’incarner différente facette du super-héros. Avant d’être un chevalier noir qui tente de faire régner la justice dans une ville pourrie, Batman est un jeune milliardaire dirigeant Wayne Enterprises. Le joueur devra donc choisir le profil à incarner. De son choix dépendent les aventures qu’il vivra tout au long du jeu.

Telltale Games propose ainsi un concept original pour la franchise et donne à vivre des histoires incroyables.

Batman: Arkham Origins

Édité par Warner Bros. Interactive Entertainment, ce jeu vidéo d’action-aventure est sorti en 2013 sur PC, PS3, Xbox 360 et Wii U. Il s’agit du troisième volet de la Saga Batman : Arkham.

Dans ce volet, Batman est encore relativement jeune : cela fait deux ans seulement qu’il endosse son costume de justicier. Mais les choses commencent à se compliquer pour lui, puisque sa tête est mise à prix. En plus de la police locale de Gotham qui le recherche, Batman est poursuivi par 8 assassins, alors que ses ennemis de depuis toujours l’attendent en embuscade. On fait notamment référence à Bane, Killer Croc, le Joker, etc.

Le super-héros doit alors mettre à contribution ses expériences pour se sortir des traquenards. Les phases de combats restent intenses et l’on comprend rapidement que le chevalier noir gagne en puissance. Le scénario plaisant, qui se déroule durant le Réveillon de Noël, ne manque pas de plaire.

En plus des 5 titres suscités, les meilleurs jeux vidéo Batman peuvent aussi inclure les productions telles que :

Batman Returns ;

LEGO Batman : Le Jeu vidéo ;

Batman: The Telltale Series – The Enemy Within ;

LEGO Batman 3 : Au-delà de Gotham.

Et vous, quel est le meilleur jeu vidéo Batman auquel vous avez joué ? Dites-le-nous en commentaire.