La légende du tisseur de toiles le plus célèbre au monde n’est pas restée dans les Comics. Grâce à Sony, le grand et le petit écran ont également connu l’Homme-Araignée, ses exploits et ses voyages à travers le multivers de Marvel. Mais en rester là serait bien dommage. Heureusement que de nombreux éditeurs de jeux vidéo ont permis à Spider-Man d’agir sous la houlette des gamers. De la PS1 au PS5, en passant par PC et autres consoles portables, Spider-Man a tissé des toiles et continue d’en tisser encore. Néanmoins, tous les jeux vidéo Spider-Man ne se valent pas. Certains sont bien fun et réussis que d’autres. À cet effet, voici les meilleurs jeux vidéo Spider-Man.

Marvel’s Spider-Man

On peut affirmer, sans crainte de se tromper, que Marvel’s Spider-Man est à ce jour le meilleur jeu vidéo Spider-Man. Tous les joueurs et fans de l’Araignée s’accordent à le dire. Immersif et fun, le jeu sorti en 2018 sur PC, PS4 et plus tard sur PS5, offre d’incarner un héros emblématique et de se balancer entre les différents immeubles de la ville qui ne dort jamais.

Développé par Insomniac Games, Marvel’s Spider-Man est un jeu en monde ouvert qui se déroule à New York. Le joueur incarne Peter Parker, alias Spidey, pour remplir des missions, explorer la ville tout en livrant des combats. Ce sera alors l’occasion de défier des ennemis célèbres tels que le Vautour, le Caïd, Dr Octopus, Rhino, Électro, Scorpion, etc.

Ce titre reste à ce jour le meilleur opus de la franchise. Vous devez absolument le découvrir, en tant que fan de Spidey.

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

Niveau technique, intrigue et qualité graphique, Spider-Man Miles Morales est aussi impressionnant que le précédent opus. D’ailleurs, ce dernier est un standalone sorti en 2020. Il s’inscrit dans la continuité du précédent jeu et se déroule un an après lui.

Miles Morales, déjà présent dans le premier jeu, est ici le personnage principal. Après avoir été mordu par une araignée génétiquement modifiée, il acquiert les mêmes pouvoirs que Peter. En l’absence de ce dernier, Miles Morales doit lutter contre la criminalité dans la ville de New York. Malgré une pression énorme, le Spider-Man de Brooklyn n’a nullement flanché.

Spider-Man : The Movie

Bien avant de connaître Miles Morales, nous avons d’abord droit à Spider-Man : The Movie. Sorti en compagnie du premier film de la trilogie de Sam Raimi, ce jeu a de quoi plaire. Il reprend l’intrigue du film, à quelques différences près, et l’enrichit de nombreux autres éléments tirés de l’histoire originelle de l’Homme-Araignée.

Dans cet opus, au-delà de l’histoire qui est fascinante, il y a le gameplay qui ne démérite pas du tout. Le joueur y défie de nombreux ennemis, dont le gang des Skulls, le Scorpion, le Shocker, le Bouffon Vert, etc.

Spider-Man

Édité par Activision et sorti en 2000, ce titre est le premier jeu vidéo de Spider-Man en 3D. Un excellent opus qui a longtemps tutoyé le titre de meilleur jeu vidéo Spider-Man. Il est composé de 6 chapitres et d’un épisode en guise de prologue.

Dans ce jeu vidéo, l’Homme-Araignée se retrouve au milieu d’un complot dans lequel sont impliqués Docteur Octopus et Venom, ennemis de longue date de Peter Parker. En plus de ces deux, Spider-Man est appelé à se mesurer à Le Scorpion, Le Rhino, Mystério, etc.

Ultimate Spider-Man : Total Mayhem

Si vous recherchez le meilleur jeu Spider-Man basé sur les bandes dessinées, ce titre fera votre bonheur. Il s’agit d’un jeu mobile développé par Gameloft et sorti en 2010.

C’est un jeu beat them all. Elle est basée sur le Comics Ultimate. Le joueur incarne Spider-Man à la lutte avec ses ennemis de depuis toujours, dont le Bouffon Vert en dernière position.