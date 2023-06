Top 4 meilleurs modificateurs de voix Discord

Si vous cherchez à ajouter une touche de créativité à vos conversations sur Discord, vous serez ravi de découvrir les 4 meilleurs modificateurs de voix Discod disponibles. Que vous souhaitiez surprendre vos amis avec une voix robotique. Ou encore incarner un personnage fantastique ou simplement expérimenter de nouvelles sonorités, ces modificateurs vous offriront une expérience audio unique. Préparez-vous à transformer votre voix et à rendre vos discussions encore plus amusantes et captivantes sur Discord. Ci-dessous, vous trouverez un tableau comparatif des 5 meilleurs modificateurs de voix pour Discord, pour faciliter votre choix.

Modificateur de voix Plateformes compatibles Prix Avantages Inconvénients Voicemod Windows PC, Android, iOS Gratuit (version de base) – Qualité sonore

– Conception Pro

– Polyvalence – Version gratuite limitée

– Erreurs dans l’application et le site Web Clownfish Voice Changer Windows Gratuit – Compatible avec toutes les versions de Windows.

– Simple et rapide. – Le choix d’effets vocaux est limité

– Le modificateur de voix de type féminin est limité MorphVOX Windows, macOS Gratuit (version de base – Qualité supérieure

– Compatibilité étendue

– Faible consommation de ressources

– Bibliothèque intégrée – Fonctionnalités limitées dans la version gratuite

– Courbe d’apprentissage

– Personnalisation limitée AV Voice Changer Software Diamond Windows Payant – $99.95 – Puissance et fonctionnalités avancées

– Polyvalence d’utilisation

– Interface conviviale – Coût

– Courbe d’apprentissage

1. VoiceMod : Un modificateur de voix polyvalent et de qualité

VoiceMod est un modificateur de voix qui offre des capacités de changement vocal très performantes. Que vous souhaitiez modifier votre voix en temps réel ou travailler sur des enregistrements préalablement réalisés, ce programme donne d’excellents résultats. VoiceMod est un excellent choix si vous voulez un modificateur de voix spécifiquement pour les enregistrements plutôt que pour le chat en direct sur Discord.

VoiceMod est un modificateur de voix polyvalent offrant une qualité sonore appréciable. Son installation facile et sa conception professionnelle en font un choix attractif. Que ce soit pour modifier votre voix en temps réel ou travailler sur des enregistrements préexistants. Cependant, la version gratuite a des limitations et l’application et le site Web pourraient bénéficier d’une relecture plus approfondie.

2. Clownfish Voice Changer : Transformez votre voix sur Discord avec cet outil ludique

Le modificateur de voix Clownfish pour Discord est un outil simple mais efficace. Il offre des fonctionnalités de base sans être trop sophistiqué. Le modificateur de voix Clownfish pour Discord peut être une option intéressante si vous recherchez une solution simple et facile à utiliser. Bien qu’il ait certaines limitations, il est gratuit, compatible avec toutes les versions de Windows et offre une configuration simple et rapide.

3. MorphVox : Modifiez gratuitement votre voix sur Discord avec ce modificateur de voix

C’est un modificateur de voix gratuit pour Discord. Avec MorphVox, vous pouvez changer la qualité et le ton de votre voix, améliorant ainsi votre expérience en ligne. Que ce soit pour adopter une voix masculine ou féminine, il reste un outil idéal. MorphVox vous offre une gamme de fonctionnalités pour personnaliser votre voix sur Discord.

Avec quelques limitations, MorphVox reste néanmoins un choix populaire pour modifier sa voix sur Discord. Il offre une combinaison attrayante de qualité audio et de facilité d’utilisation. Ce qui en fait une option prisée par de nombreux utilisateurs.

5. AV Voice Changer Software Diamond : Modifiez votre voix avec puissance et polyvalence sur Discord

AV Voice Changer Software Diamond est un outil puissant et polyvalent pour modifier votre voix sur Discord et d’autres logiciels de chat vocal. Bien que cet outil soit payant, il est considéré comme l’un des meilleurs et des plus performants en matière d’édition audio. AV Voice Changer Software Diamond vous permet non seulement de modifier votre voix, mais également d’ajouter, d’éditer, de modifier et de rediffuser tout son en temps réel ou hors ligne.

Malgré son coût et sa courbe d’apprentissage, AV Voice Changer Software Diamond reste un choix privilégié pour ceux qui recherchent une expérience d’édition audio avancée et complète. Il offre des fonctionnalités puissantes et une polyvalence d’utilisation. Ainsi permettant de personnaliser votre voix de manière précise et créative sur Discord et d’autres logiciels de chat vocal.

Comment modifier sa voix sur Discord ?

Pour modifier votre voix sur Discord, vous pouvez utiliser des logiciels tiers appelés « voice changers » (modificateurs de voix) ou des bots spécialement conçus pour Discord. Voici deux méthodes couramment utilisées pour modifier votre voix sur Discord.

Utiliser un logiciel de modificateur de voix

Il existe de nombreux logiciels tiers disponible qui vous permettent de modifier votre voix en temps réel. Voici les étapes générales pour les utiliser :

Téléchargez et installez le logiciel de modificateur de voix de votre choix sur votre ordinateur. Lancez le logiciel et configurez les paramètres audio pour qu’il utilise votre microphone comme source audio. Choisissez les effets de voix que vous souhaitez appliquer, tels que changer le ton, l’intonation, l’écho, etc. Ouvrez Discord et allez dans les paramètres audio. Sélectionnez le logiciel de modificateur de voix comme source audio pour votre microphone. e. Une fois cela fait, votre voix sera modifiée en temps réel sur Discord.

Utiliser un bot Discord

Il existe également des bots spécifiquement conçus pour Discord qui vous permettent de modifier votre voix. Certains bots populaires incluent MEE6, Dyno, Clownfish, etc. Pour utiliser ces bots :

Invitez le bot de votre choix sur votre serveur Discord en utilisant les autorisations appropriées. Configurez les paramètres du bot, y compris les commandes de modificateur de voix. Utilisez les commandes spécifiques du bot pour appliquer les effets de voix souhaités à votre propre voix pendant les conversations sur Discord.

Il est important de noter que l’utilisation de modificateurs de voix sur Discord peut être soumise à des règles et des conditions d’utilisation spécifiques définies par Discord. Assurez-vous de respecter les règles de Discord et d’obtenir l’autorisation des autres utilisateurs avant d’utiliser des modificateurs de voix dans des conversations en ligne.

La légalité du modificateur de voix Discord : ce que vous devez savoir

Le modificateur de voix Discord est légal, mais il y a des limites à respecter. Si vous utilisez ce type d’outil pour vous divertir, faire des blagues à vos amis ou simplement modifier votre voix dans un jeu, vous n’avez pas à vous inquiéter, car cela est tout à fait légal. Cependant, il est important de comprendre que l’utilisation illégale d’un modificateur de voix.

Il est également essentiel de noter que si vous choisissez d’utiliser un modificateur de voix en ligne, il existe un risque de vous faire repérer par les autorités compétentes. Les activités illégales en ligne sont surveillées par la cyberpolice, et si vous êtes impliqué dans des activités répréhensibles, vous pourriez être exposé à des conséquences juridiques.

