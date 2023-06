Tuto : changer son pseudo discord sur un serveur

Il est maintenant possible de personnaliser votre pseudo sur Discord pour chaque serveur dont vous êtes membre. Cette option s’avère pratique si vous utilisez votre compte personnel pour un serveur professionnel. Voici un guide rapide qui vous expliquera comment procéder en quelques étapes simples.

Les permissions de rôle pour changer de pseudo sur un serveur Discord

Pour pouvoir changer de pseudo sur un serveur Discord, vous aurez besoin de la permission Changer de pseudo qui permettra à un utilisateur de modifier son propre pseudonyme sur le serveur. En outre, si vous êtes un modérateur ou un administrateur de serveur et que vous avez besoin de modifier manuellement le pseudo de quelqu’un, vous aurez besoin de la permission Gérer les pseudos.

Il est donc important de vérifier les permissions de rôle attribuées à chaque utilisateur pour savoir si vous avez la possibilité de modifier votre propre pseudo ou si vous devez demander à un modérateur ou à un administrateur de le faire pour vous. Avec ces informations en main, vous pouvez facilement gérer vos pseudos sur le serveur Discord en toute tranquillité d’esprit.

Changer son pseudo Discord sur un serveur

Voici les étapes à suivre pour modifier votre pseudo sur un serveur Discord :

Connectez-vous à votre compte et rejoignez le serveur Discord où vous souhaitez modifier votre surnom. Cliquez sur le nom du serveur en haut à gauche de l’écran pour ouvrir le menu déroulant, puis sélectionnez « Serveur Paramètres ». Dans la fenêtre « Serveur Paramètres », cliquez sur l’onglet « Membres ». Recherchez votre nom d’utilisateur dans la liste des membres et cliquez sur les trois points à côté de votre nom. Dans le menu déroulant, sélectionnez « Modifier le surnom ». Saisissez votre nouveau surnom dans la zone de texte. Cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer votre nouveau surnom. Votre nouveau surnom sera immédiatement visible pour tous les membres du serveur.

N’oubliez pas que certains serveurs ont des règles spécifiques pour les surnoms, il est donc important de vérifier les règles du serveur avant de modifier votre surnom.

Changer votre pseudo sur Discord dans un salon textuel

Si vous ne pouvez pas trouver facilement votre nom d’utilisateur dans la liste des membres sur un grand serveur, ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez changer votre pseudo dans un salon textuel en suivant ces étapes simples:

Trouvez un message récent que vous avez envoyé dans le salon textuel et cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre avatar/nom d’utilisateur. Dans le menu déroulant, sélectionnez l’option « Changer de pseudo ». Saisissez votre nouveau pseudo dans la zone de texte. Cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer votre nouveau pseudo.

Dès que vous aurez changé votre pseudo sur Discord, tous les membres du serveur pourront voir votre nouveau surnom instantanément.

Changer votre pseudo sur Discord dans un salon textuel avec une commande slash

Si vous êtes fan des commandes slash, vous pouvez également utiliser la commande /nick pour changer votre pseudo dans un salon textuel en suivant ces étapes simples :

Dans le salon textuel, tapez la commande « /nick » suivie du nouveau pseudo souhaité. Par exemple, pour changer votre pseudo en « IdealoGeek », tapez : /nick IdealoGeek Envoyez le message dans le salon textuel. Ainsi le bot de Discord, mettra à jour votre pseudo.

Avec cette solution, Discord a rendu le processus simple et facile pour tous les utilisateurs. N’hésitez pas à personnaliser votre pseudo selon vos préférences et selon les serveurs pour vous identifier de manière unique et rendre votre expérience sur Discord plus agréable et conviviale.

En conclusion, changer votre pseudo sur Discord est une tâche simple et rapide, mais il est important de vérifier les permissions de rôle et les règles du serveur avant d’apporter des modifications. En suivant les étapes ci-dessus, vous pouvez personnaliser votre surnom sur n’importe quel serveur Discord et vous assurer que vous êtes identifié correctement par les autres membres.

