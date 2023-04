Vous souhaitez agrémenter votre contenu web avec des images mais vous ne voulez pas payer pour les droits d’utilisation? Pas de panique, il existe sur Internet de nombreuses banques d’images gratuites et libres de droits. Cependant, il est important de respecter les droits d’auteur et de ne pas utiliser n’importe quelle image trouvée sur le web. Dans cet article, nous vous présentons les meilleurs sites pour trouver des images libres de droit de qualité. Pour vous permettre d’illustrer vos fiches produit, articles de blog, tutoriels et publications sur les réseaux sociaux.

Les différences entre « libre de droit » et « gratuit »

Avant de rechercher des images gratuites, il est important de comprendre la différence entre les images gratuites et les images libres de droit. Les images libres de droit peuvent être utilisées sans limite de temps, mais dans le cadre d’une licence d’utilisation. Cette licence peut autoriser seulement la reproduction de l’image à des fins non commerciales. Ou permettre l’impression de la photo sur des produits dérivés, par exemple. Les termes et conditions de la licence sont précisés et doivent être respectés.

Les différentes licences Creative Commons

Les licences Creative Commons gratuites permettent différents usages. Voici les différentes licences Creative Commons et leurs usages :

CC0 : permet l'utilisation gratuite des images sans restriction

CC BY : exige que les photos libres de droit mentionnent l'identité de leur auteur

CC BY NC (non commercial) : exige l'accord de l'auteur pour tout usage commercial

CC BY ND (no derivated work) : ne permet pas la transformation de l'image

Avant de télécharger une image libre de droit gratuite, il est important de connaître le type de licence Creative Commons attachée.

Il est important de trouver l’image parfaite qui illustrera vos contenus web

Unsplash

Unsplash est une banque d’images très appréciée des startups nord-américaines, qui utilisent largement ses photos gratuites et libres de droits pour illustrer leurs contenus. Le site propose des photos en haute résolution, ce qui est très apprécié des professionnels du web. Avec plus de 100 000 photographes contribuant quotidiennement à son catalogue, Unsplash offre une grande variété d’images pour tous les projets web. Les porteurs de projets web peuvent ainsi trouver facilement l’image idéale pour leur article de blog grâce à la diversité de l’offre.

Les avantages d’Unsplash :

Plus de 100 000 photographes contribuant quotidiennement à son catalogue, offrant ainsi une grande variété d’images pour tous les projets web.

contribuant quotidiennement à son catalogue, offrant ainsi une grande variété d’images pour tous les projets web. Des photos en haute résolution , très appréciées des professionnels du web.

, très appréciées des professionnels du web. Les porteurs de projets web peuvent facilement trouver l’image idéale pour leur article de blog grâce à la diversité de l’offre.

Pexels

Pexels est une banque d’images populaire offrant de nombreuses images libres de droit. Tout comme Unsplash, Pexels permet aux utilisateurs de partager des images libres de droit, ce qui permet de trouver des images uniques qui répondent parfaitement à vos besoins. Les photos de Pexels sont téléchargeables en haute définition et peuvent donc sublimer vos contenus. Pexels a une interface simple et facile à utiliser, mais certains utilisateurs peuvent trouver que la sélection d’images est limitée.

Les avantages de Pexels :

Pexels propose plus de 1 million d’images gratuites de haute qualité, sous licence Creative Commons Zero.

de haute qualité, sous licence Creative Commons Zero. Le site propose une recherche de photos intuitive et facile à utiliser.

et facile à utiliser. Il est possible de trouver des images uniques qui ne sont pas présentes sur d’autres banques d’images populaires.

Pixabay

Pixabay est un autre site qui propose une grande variété d’images libres de droit. Les images sur Pixabay sont sous licence Creative Commons Zero. Pixabay a une interface simple et facile à utiliser, et propose également des vidéos et des illustrations. Pixabay est une banque d’images de référence pour de nombreux spécialistes du web.

Voici les avantages de son offre :

Pixabay propose près de 900 000 images gratuites et libres de droits , ce qui en fait une source d’images variée pour toutes les thématiques de site internet.

, ce qui en fait une source d’images variée pour toutes les thématiques de site internet. Les photos sont de grande qualité .

. Aucune inscription n’est requise pour télécharger des images à la taille de votre choix.

n’est requise pour télécharger des images à la taille de votre choix. Toutes les images gratuites à télécharger sont sous licence Creative Commons Zero , ce qui permet une utilisation libre et sans restriction.

, ce qui permet une utilisation libre et sans restriction. Le moteur de recherche avancé est intuitif et performant, ce qui permet de sélectionner les fichiers par type, orientation, catégorie, taille et couleurs dominantes.

Freepik

Freepik est un site qui propose des images, des icônes, des vecteurs et des photos libres de droit. Les images sur Freepik ont des licences différentes, donc il est important de vérifier la licence avant de les utiliser. Freepik propose une grande sélection d’images de haute qualité, mais certains utilisateurs peuvent trouver que le site est difficile à naviguer.

Voici les avantages de Freepik :

Freepik propose une large collection d’images , y compris des vecteurs, des icônes, des illustrations et des photos, ce qui en fait une excellente ressource pour les projets de design.

, y compris des vecteurs, des icônes, des illustrations et des photos, ce qui en fait une excellente ressource pour les projets de design. Le site propose des images gratuites et des images premium pour des prix très raisonnables.

pour des prix très raisonnables. Il est possible de trouver des images de haute qualité pour des utilisations commerciales.

Google images

Google Images est la banque d’images gratuite la plus vaste, mais il est important de vérifier attentivement le type de licence Creative Commons applicable pour chaque image. Bien que Google Images soit un choix évident pour trouver des visuels, il est important de sélectionner les droits d’usage appropriés pour éviter toute atteinte au droit d’auteur. Il est recommandé de choisir les images avec des droits d’utilisation « réutilisation et modification autorisées ».

Il est possible de sélectionner l’option Google Images (Version Libre) en utilisant les filtres de recherche sur Google Images. Après avoir effectué une recherche, cliquez sur « Outils » puis sur « Droits d’usage » et choisissez « Réutilisation et modification autorisées« . Cela permettra de ne voir que des images libres de droit que vous pouvez utiliser et modifier librement. Il est important de toujours vérifier la licence Creative Commons attachée à chaque image avant de l’utiliser, même si elle apparaît dans les résultats de recherche de Google Images.

En effectuant des recherches en ligne, vous pourrez trouver d’autres banques d’images pour trouver des photos spécifiques. Si vous cherchez des images très précises, il peut être utile d’explorer ces alternatives. En conclusion, il est également possible d’acheter des images pour vos besoins d’illustration. Cependant, il est important de bien gérer votre budget pour éviter de dépasser vos moyens financiers.

