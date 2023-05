Comment mettre une photo de profil sur Discord ?

Discord est une plateforme de communication en ligne qui offre la possibilité de discuter par texte, voix et vidéo. Pour se démarquer des autres utilisateurs, il est important de personnaliser votre profil en y ajoutant une photo. Changez l’avatar de votre profil Discord en suivant notre tutoriel facile !

Ajouter ou modifier sa photo de profil sur Discord : comment faire ?

Si vous êtes un nouvel utilisateur de Discord ou si vous souhaitez simplement changer votre photo de profil existante, vous pouvez suivre les étapes suivantes pour ajouter ou modifier votre image de profil.

Connectez-vous à votre compte Discord Cliquez sur l’icône de roue dentée en bas à gauche de l’écran d’accueil Discord pour accéder à vos paramètres. Sur mobile, il vous suffit de cliquer sur votre photo de profil et de sélectionner une nouvelle image. Sur ordinateur, vous devez cliquer sur le bouton « upload avatar » pour changer votre photo de profil. Sélectionnez l’image souhaitée et ouvrez-la dans l’application. Recadrez et zoomez si nécessaire avec la barre en dessous, puis cliquez sur « Appliquer » pour valider. Vous avez maintenant une nouvelle photo de profil sur Discord ! Gardez à l’esprit que la forme finale doit être ronde.

5 Conseils pour choisir une photo de profil

Le choix de la photo de profil sur Discord peut sembler anodin, mais il peut avoir un impact important sur la manière dont les autres utilisateurs vous perçoivent. Voici 5 conseils pour vous aider à choisir la meilleure photo de profil pour votre compte Discord :

Choisissez une photo de haute qualité montrant clairement votre visage ou l’élément que vous voulez mettre en avant. Évitez les images floues ou mal cadrées qui peuvent donner l’impression que vous ne prenez pas votre profil au sérieux. Assurez-vous que la photo est appropriée : évitez les photos violentes, sexuellement suggestives ou discriminatoires. Montrez votre personnalité : votre photo de profil doit refléter votre personnalité ou vos intérêts. Vous pouvez utiliser une photo de votre passe-temps préféré, d’un personnage de jeu vidéo que vous aimez, ou même d’un animal de compagnie. Assurez-vous que votre photo respecte la forme ronde de l’avatar sur Discord. Évitez les images carrées ou rectangulaires qui peuvent perdre de leur impact lorsqu’elles sont automatiquement recadrées en cercle. Soyez unique : Choisissez une photo qui vous démarque des autres utilisateurs de Discord. Évitez les photos communes ou génériques et optez pour quelque chose de unique qui reflète votre personnalité, vos intérêts et votre style.

Bonus : Ajouter une bannière Discord

Ajouter une bannière à votre profil Discord peut rendre votre profil plus attrayant et personnalisé. Cela peut également vous aider à vous démarquer des autres utilisateurs et à partager votre personnalité ou vos intérêts avec les autres membres de votre communauté Discord. Si vous êtes un créateur de contenu ou si vous utilisez Discord à des fins professionnelles, une bannière personnalisée peut également aider à renforcer votre image de marque. Pour changer la bannière de votre profil Discord, il vous suffit de suivre les mêmes étapes que pour changer la photo de profil, mais en cliquant sur la bannière à la place.

En fin de compte, ajouter une bannière peut être une façon simple mais efficace de personnaliser davantage votre profil Discord

Ajouter une photo de profil sur Discord est simple et facile à faire. En suivant les étapes décrites dans cet article, vous pouvez personnaliser votre profil et vous démarquer des autres utilisateurs. N’oubliez pas de choisir une photo qui vous représente bien et qui montre votre personnalité. Maintenant, à vous de jouer !

Tuto en vidéo pour changer sa photo de profil Discord