myCanal : comment accéder à Canal Plus sur Android TV ?

Sur Andoid TV, Canal Plus est accessible via l’application MyCanal, son service de streaming très prisé. Que ce soit pour y regarder des films et séries TV, sports ou encore des documentaires, l’application est disponible pour toutes les Smart TV et Chromecast. Pour une première connexion au service, les réglages peuvent dérouter un peu. Mais il n’y a pas de quoi se prendre la tête. Voici comment vous y prendre.

Installer myCanal sur votre TV

Pour accéder à Android TV Canal Plus, la première des choses est d’installer l’application myCanal sur votre TV. Si vous êtes sur Smart TV, allez sur Play Store ou dans la bibliothèque d’applications disponible sur votre interface. Si vous utilisez Google Chromecast, rendez-vous dans l’onglet Applications et recherchez myCanal. Cliquez sur Télécharger et laissez l’installation se terminer.

Se connecter à myCanal sur la TV

Dès que l’application est installée sur votre télévision, vous devez maintenant entrer les coordonnées de votre compte myCanal. Une fois que vous êtes connecté, vous verrez apparaître un code sur l’écran de votre télévision. Celui-ci vous permet d’authentifier la connexion.

Authentifier la connexion sur Android TV Canal Plus

À l’aide de votre smartphone ou de votre ordinateur, rendez-vous sur le site : Androidtv.canalplus.com. Il vous sera demandé d’entrer vos coordonnées pour vous connecter à votre compte myCanal.

Renseignez vos identifiants et votre mot de passe. Dès que c’est fait, vous arrivez bientôt sur une case vous invitant à entrer le code affiché sur votre Android TV. Faites-le et validez. Si tout est bien renseigné, myCanal devrait automatiquement commencer à fonctionner sur votre télévision.

Tout ce réglage n’est nécessaire que lorsque vous vous connectez pour la première fois à myCanal sur votre Android tv Canal Plus. Pour les prochaines connexions, vous n’aurez plus besoin de renseigner vos identifiants. L’application est déjà disponible sur votre écran d’accueil. Vous n’aurez qu’à cliquer dessus pour accéder à la page d’accueil et retrouver vos différents programmes.