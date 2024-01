La NASA vient de franchir une étape révolutionnaire dans la communication spatiale, en transmettant une vidéo de chat par communication laser sur une distance record, redéfinissant ainsi les possibilités de la communication optique dans l’espace.

Un nouveau record de distance en communication optique

La NASA a récemment battu tous les records de distance en matière de communication optique avec l’expérience Deep Space Optical Communications (DSOC) et son émetteur laser destiné à poser les bases d’un nouveau moyen de communication pour les engins spatiaux. L’agence américaine a de nouveau battu ce record de distance – et surtout, elle a réussi à utiliser les capacités de son système pour transmettre une vidéo… d’un adorable petit chat que vous pouvez découvrir ci-dessous.

Le dernier record établi par l’expérience DSOC le mois dernier était déjà très impressionnant ; la NASA a réussi à établir un canal de communication laser entre un télescope en Californie et son émetteur à une distance de 16 millions de kilomètres. En effet, contrairement à la communication radio qui est beaucoup plus permissive, la communication laser nécessite de viser un point extrêmement précis à une distance énorme tout en prenant en compte de nombreux paramètres. Parmi ceux-ci figurent la rotation de la Terre, les trajectoires relatives du récepteur et de l’émetteur, ainsi que le temps de parcours du faisceau.

267 Mb/s à une distance de 31 millions de kilomètres

Mais au-delà de la simple distance, cette nouvelle expérience a surtout confirmé l’un des avantages les plus importants de ce mode de communication : le débit de données. Si la NASA met tant d’efforts à concevoir ces plateformes, c’est principalement parce qu’il est possible de coder beaucoup plus de données dans un faisceau laser que dans une onde radio. En novembre dernier, la NASA n’a envoyé que quelques bits de données juste pour prouver que la connexion avait été établie. Cette fois-ci, les ingénieurs sont passés à l’étape suivante avec un volume de données plus important.

Expérience Deep Space Optical Communications (DSOC) a établi un nouveau record

Communication optique sur 31 millions de kilomètres

Un débit de données atteignant 267 Mb/s réussi

VOIR AUSSI : OVNI et intelligence artificielle : la Nasa va utiliser l’IA pour les étudier !

Traitement des données et transmission d’une vidéo de chat

Après avoir reçu les données, ils les ont transmises par internet au Jet Propulsion Lab (JPL), un laboratoire prestigieux au sein de la NASA qui joue un rôle crucial dans la conception de sondes scientifiques et d’autres engins spatiaux… et cette seconde connexion était nettement moins rapide que le signal capté depuis l’espace profond.

À terme, cette technologie permettra aux engins spatiaux de transmettre des volumes considérables de données tels que des images haute définition ou même des vidéos. Les ingénieurs en ont donc profité pour s’amuser; les données codées dans le faisceau laser représentaient… une vidéo haute résolution de Taters, un adorable chat poursuivant le point rouge produit par un pointeur laser.

Une preuve de concept en attendant les missions réelles…

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre que cette preuve de concept se concrétise et que cette technologie soit utilisée dans des missions réelles. Cela pourrait avoir un impact significatif sur la manière dont les données sont collectées et transmises par les engins spatiaux, permettant une bien meilleure connaissance de l’espace lointain et ouvrant la voie à de nouvelles découvertes scientifiques.

Technologie permettant des volumes de données considérables

Vidéo haute résolution d’un chat en guise de test

Potentiel pour de futures missions spatiales

VOIR AUSSI : Starlink agace les autorités françaises… découvrez pourquoi !

Les avantages de la communication laser dans l’espace

En plus du débit de données élevé, la communication laser présente d’autres avantages potentiels. Par exemple, elle est moins susceptible d’être affectée par les interférences électromagnétiques qui peuvent perturber les communications radio traditionnelles. De plus, elle peut également être plus sécurisée, car il est beaucoup plus difficile d’intercepter un faisceau laser étroitement focalisé qu’une onde radio large et diffuse.

Cependant, plusieurs défis doivent encore être relevés avant que cette technologie puisse être largement adoptée. Parmi ceux-ci, citons l’amélioration de la précision des systèmes de pointage et de suivi, ainsi que la mise au point de composants optiques et de systèmes de communication capables de fonctionner dans des environnements spatiaux difficiles.

Vers des communications spatiales améliorées grâce aux lasers ?

Avec la réussite de cette expérience de communication laser dans l’espace, la NASA vient de franchir une étape importante vers l’utilisation des lasers pour améliorer les communications avec les engins spatiaux. En permettant de transmettre davantage de données à un débit plus élevé, cette technologie pourrait révolutionner la manière dont nous explorons et comprenons les mystères de l’espace lointain.

Cette prouesse, au-delà de son aspect ludique, marque une avancée significative dans les technologies de communication spatiale, promettant des transmissions de données plus rapides et plus efficaces pour l’exploration spatiale de demain.