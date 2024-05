Netflix et Atout France: Un duo pour le tourisme culturel

L’alliance entre Netflix, leader mondial du streaming, et Atout France, agence de développement touristique de la France, marque une avancée révolutionnaire dans la promotion du tourisme culturel. En exploitant le pouvoir d’attraction des séries et des films Netflix, cette collaboration vise à encourager les spectateurs à découvrir la France à la fois à travers leurs écrans et en personne. Pour concrétiser cet objectif, ils lancent une campagne publicitaire novatrice intitulée « On n’a pas fini d’imaginer la France« . Elle est accompagnée d’une série de guides touristiques inspirés des lieux emblématiques des productions Netflix telles que Emily et Lupin.

Le partenariat entre Netflix et Atout France est un exemple brillant de la manière dont les médias modernes peuvent soutenir et promouvoir le tourisme culturel.

Une source d’inspiration pour découvrir la France

Les films et séries ne sont pas seulement divertissants, ils suscitent également le désir de voyager, surtout en France. Des productions telles que Lupin, Balle Perdue, et bien sûr, Emily in Paris, incitent les spectateurs à explorer la France. Selon une étude de Basis, les spectateurs de Netflix sont trois fois plus enclins à choisir la France comme destination de voyage après avoir visionné des programmes français. De plus, ces spectateurs expriment un vif intérêt pour la culture, la cuisine et les villes françaises, et sont même plus enclins à apprendre le français. Grâce à Netflix, la France est présentée sous un jour nouveau à des publics qui n’y auraient peut-être pas été exposés autrement. Contribuant ainsi à renforcer une image positive du pays pour près de la moitié des spectateurs.

Netflix et Atout France réinventent l’exploration Française

À la suite d’une étude concluante, Netflix et Atout France scellent leur engagement pour renforcer l’attrait touristique de la France. Ils dévoilent une campagne publicitaire intitulée « On n’a pas fini d’imaginer la France » et un guide de voyage numérique. Il permet aux spectateurs d’explorer la France à travers les films et séries Netflix. Ce guide en ligne, disponible sur netflix-en-france.fr, offre une variété de parcours thématiques. Mais également un générateur de guides personnalisés et une sélection de plus de 70 lieux emblématiques via une carte interactive.

Ce projet s’inscrit également dans la campagne « marque France » initiée par le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Visant ainsi à promouvoir la culture, les talents et l’économie français à l’échelle internationale. En mettant en avant l’audace à la Française, cette initiative vise à renforcer l’attractivité de la France à travers le monde.

À travers ses films et séries, Netflix célèbre le patrimoine français, illuminant le monde de sa splendeur.

L’ objectif de la collaboration Netflix et Atout France

Contrairement à une approche axée sur l’afflux de touristes vers des sites déjà populaires, Atout France s’engage à promouvoir une découverte plus authentique et diversifiée de la France. Plutôt que de concentrer les visiteurs dans les destinations touristiques traditionnelles, l’objectif est de les guider vers des endroits moins connus mais tout aussi fascinants. Mettant ainsi en valeur la richesse culturelle, historique et naturelle du pays. Cela implique de fournir des informations détaillées sur les différentes régions françaises, les activités disponibles. Mais ainsi que les périodes de l’année les plus propices à la visite de chaque lieu. En encourageant les voyageurs à explorer au-delà des sites emblématiques, Atout France favorise une expérience plus immersive et enrichissante. Le tout en contribuant à réduire la pression sur les destinations touristiques surchargées.

En conclusion,

Cette collaboration entre Netflix et Atout France ne se limite pas à nos frontières. Des initiatives similaires ont été lancées dans d’autres pays, comme l’Espagne et la Corée du Sud, qui sont des leaders dans le tourisme d’affaires et dans l’exportation de leurs productions cinématographiques et musicales. Bien que la carte interactive de Netflix ne répertorie pas tous les lieux de tournage en France, cette collaboration promet d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les voyages et la découverte à travers le monde.

Bonus : 3 séries à voir pour découvrir la France

Découvrez la France sous un nouvel angle avec ces séries captivantes qui font bien plus que divertir; elles invitent à l’exploration !

1. Lupin

Cette série dynamique met en scène Omar Sy, qui incarne un cambrioleur de génie inspiré par le célèbre Arsène Lupin. À travers des lieux emblématiques de Paris, elle retrace ses aventures captivantes.

2. Emily in Paris

Cette série met en scène une jeune Américaine, Emily, qui débarque à Paris pour apporter son savoir-faire en marketing à une entreprise française. Rapidement, elle découvre les charmes et les défis de la vie parisienne. Entre les sites emblématiques, les flâneries dans des rues pittoresques et l’élégance naturelle des Parisiens, la série présente une image idyllique et parfois stéréotypée de la France.

3. La vie scolaire

Il s’agit d’un drame poignant qui se déroule dans une école en France, où un nouveau conseiller d’éducation essaie de naviguer les défis de son rôle tout en s’attachant aux élèves. Le film offre un aperçu authentique de la vie scolaire française et souligne les interactions entre les élèves et le personnel. L’impact social et les dynamiques éducatives en font un excellent moyen de découvrir des aspects moins connus de la culture française.

Ces séries offrent une vision plus profonde et authentique de la France. Elle sont notamment parfaites pour ceux cherchant à s’éloigner des attractions touristiques traditionnelles et à découvrir le vrai visage des différentes régions françaises.