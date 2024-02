Tourisme spatial : Ce qu’il faut savoir pour votre futur voyage

Et si je vous disais que vous pourriez voyager dans l’espace ? C’est l’idée passionnante qui dessine l’avenir du tourisme spatial. Autrefois réservée aux astronautes professionnels, cette expérience devient aujourd’hui accessible et excitante pour les amateurs d’aventure. Dans cet article, nous plongerons dans ce domaine en plein essor, en explorant les récents développements et les projets à venir.

Le tourisme spatial : Bien plus que de simples voyages

Lorsque l’on évoque les touristes spatiaux, on peut se demander si l’utilisation du terme « tourisme spatial » est appropriée. En réalité, on les désigne souvent sous le nom de « spatiotouristes. Ils ne considèrent pas leur séjour orbital comme une simple aventure de loisirs. Ils vont bien au-delà en s’engagent activement dans des programmes scientifiques et technologiques complexes. Comportant une multitude d’expériences et de démonstrations à réaliser en orbite.

La NASA a validé ces programmes, et ils revêtent une grande importance.

Pour les équipes impliquées dans ces missions, il s’agit d’une opportunité exceptionnelle de mener des expériences en orbite. Une réalité souvent inaccessible ou bien plus longue à atteindre. En d’autres termes, ces voyageurs spatiaux ne se contentent pas d’admirer la Terre depuis l’ISS, mais ils contribuent activement à l’expansion des connaissances et de la recherche spatiale. Donnant ainsi un sens profond à leur voyage dans l’espace. Le tourisme spatial prend ainsi une dimension nouvelle. Alliant l’exploration, la découverte et la contribution à la science spatiale, transformant ces aventuriers en véritables pionniers de l’espace.

Tour d’horizon du tourisme spatial 2023

Le tourisme spatial a connu une année 2023 riche en événements marquants, nous allons faire un tour d’horizon pour comprendre où en est cette industrie prometteuse.

Virgin Galactic : Un pionnier du tourisme spatial

Virgin Galactic a été l’une des entreprises phares de cette année. Fondée par le milliardaire Richard Branson, elle a tenu sa promesse faite il y a deux décennies en emmenant les premiers touristes spatiaux dans l’espace en août 2023. Ce voyage historique a permis à trois passagers chanceux, Jon Goodwin, Keisha Schahaff, et sa fille Anastatia Mayers, de vivre une expérience inoubliable en apesanteur et d’admirer la Terre depuis l’espace.

Galactic 02 : Le deuxième vol commercial

La mission Galactic 02 de Virgin Galactic a représenté un tournant majeur. Il s’agit du deuxième vol commercial de l’entreprise, un pas important vers la démocratisation du tourisme spatial. Contrairement au premier vol, celui-ci se concentre sur le plaisir des voyageurs civils.

L’attente des aspirants astronautes

Le nombre de personnes ayant eu l’opportunité de voyager dans l’espace reste limité, avec moins de 700 individus à ce jour, selon les données de Virgin Galactic. Pourtant, l’appétit pour l’exploration spatiale est en constante augmentation, avec environ 800 clients sur liste d’attente pour des vols spatiaux à venir. Ces vols sont proposés à des tarifs initiaux compris entre 200 000 et 250 000 dollars par passager, qui ont ultérieurement été rehaussés à 450 000 dollars.

2024 : Ce qui est prévu pour le tourisme spatial

L’année 2024 s’annonce comme une période passionnante pour le tourisme spatial, avec de nouvelles perspectives à l’horizon.

Vers la station spatiale international (ISS)

Plusieurs entreprises, dont SpaceX, Blue Origin et Axiom Space, ont des projets ambitieux pour l’année à venir dans le domaine du tourisme spatial. Ils visent principalement à effectuer des vols habités vers la Station spatiale internationale (ISS). Cette avancée majeure ouvre la porte à une expérience inédite pour les voyageurs, qui auront l’opportunité de passer du temps dans l’ISS et de vivre la vie d’un véritable astronaute. Cette étape représente un tournant dans le domaine du tourisme spatial, permettant à un public plus large de réaliser son rêve d’exploration spatiale en participant activement à des missions dans l’espace.

Des expériences uniques dans l’espace

Cependant, le tourisme spatial ne se restreint pas aux voyages vers l’ISS. D’autres entreprises concentrent leurs efforts sur la création d’expériences spatiales uniques. Parmi ces projets ambitieux, la possibilité de séjourner dans des hôtels spatiaux en orbite terrestre, de participer à des sorties en apesanteur et même de contempler des aurores boréales depuis l’espace. En 2024, plusieurs séjours touristiques spatiaux sont déjà planifiés. Offrant ainsi une multitude d’options pour les amateurs d’aventure en quête de découvertes spatiales exceptionnelles.

L’Europe et la France dans l’attente

Cependant, quand on évoque le tourisme spatial et les vols habités, il est difficile de ne pas constater que l’Europe, y compris la France, a pour l’instant pris du retard. Les 22 États membres de l’agence spatiale européenne ont donné leur feu vert pour lancer une compétition européenne visant à encourager le développement de vaisseaux spatiaux. Pour l’instant destinés seulement au transport de cargaison, capables de voyager entre la Terre et l’orbite basse. Cependant, il faudra attendre jusqu’en 2028, au mieux, pour voir ces vaisseaux être opérationnels pour des vols habités. La France et l’Europe cherchent donc à rattraper leur retard dans cette course vers l’espace, avec l’ambition de proposer de nouveaux services d’ici la fin de cette décennie.

Le tourisme spatial est en train de devenir une réalité passionnante. 2024 s’annonce comme une année charnière pour le tourisme spatial, avec de nouvelles expériences et des défis passionnants à relever. Et les prochaines années verront une expansion considérable de cette industrie, offrant aux voyageurs la possibilité de réaliser leurs rêves d’exploration spatiale.

Bonus Vidéo : Tourisme spatial – bonne ou mauvaise idée ?