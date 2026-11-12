Le Find X10 Ultra pourrait ne jamais voir le jour. Selon plusieurs rumeurs, OPPO envisagerait de revoir ses ambitions sur le très haut de gamme, face à l’explosion du prix de la mémoire vive. Cette décision illustrerait une difficulté croissante pour les fabricants Android. Celle de maintenir des fiches techniques toujours plus ambitieuses sans rendre leurs smartphones financièrement inaccessibles.

Un équipement photo hors norme sacrifié avant même sa commercialisation

Le projet était pourtant particulièrement prometteur. Les premières fuites évoquaient un système photographique composé de plusieurs capteurs haute résolution. Trois modules de 200 mégapixels étaient même pressentis.

Le capteur principal aurait affiché une taille de 1/1,12 pouce et intégré la technologie LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Celle-ci améliore la gestion des hautes lumières et la plage dynamique, notamment dans les scènes fortement contrastées.

Par ailleurs, le dispositif aurait également compris un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels. Il aurait soutenu un second module de 50 mégapixels avec zoom optique 10x. Une caméra frontale carrée de 100 mégapixels figurait aussi parmi les caractéristiques évoquées.

Côté performances, OPPO aurait évalué plusieurs plateformes, notamment les processeurs haut de gamme Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et Dimensity 9600 Pro de MediaTek. Une batterie de 8 000 mAh et un écran de 6,89 pouces en définition 2K à 144 Hz figuraient également dans les fuites.

Ces caractéristiques n’ont toutefois jamais été confirmées par le constructeur.

VOIR AUSSI : Oppo Find X10 Pro Max: pourquoi son prix refroidit les acheteurs

La mémoire vive devient un problème stratégique

L’hypothèse d’une annulation liée à la crise de la RAM mérite attention. En effet, les fabricants doivent désormais arbitrer entre performances, coûts des composants et prix de vente final.

Le Find X9 Ultra disposait notamment de 16 Go de RAM et d’une plateforme Snapdragon haut de gamme. À l’inverse, le Find X10 Pro Max privilégie une puce MediaTek et propose généralement 12 Go de mémoire vive. Ainsi, maintenir un modèle Ultra avec davantage de mémoire, plusieurs capteurs photographiques coûteux et une puce premium pourrait compliquer son positionnement tarifaire.

OPPO ne serait pas seul face à ces contraintes. Xiaomi aurait également revu ses projets concernant le Xiaomi 18 Ultra. La multiplication de ces arbitrages pourrait progressivement réduire le nombre de smartphones Android proposant des configurations extrêmes.

Reste une distinction importante : Digital Chat Station évoque une suspension du projet sur Weibo, et non une annulation officiellement confirmée. OPPO n’a communiqué aucune décision définitive.

Noter cet article