Triple capteur de 200 mégapixels et puce gravée en 2 nm. L’Oppo Find X10 Pro Max a de quoi séduire les amateurs de smartphones haut de gamme. Pourtant, son prix de 1 800 euros risque de freiner son adoption en Europe. Malgré des améliorations techniques notables, ce modèle se retrouve face à une concurrence qui rend son positionnement tarifaire difficile à défendre.

Une fiche technique ambitieuse qui ne suffit plus à justifier 1 800 euros

L’Oppo Find X10 Pro Max mise sur le Dimensity 9600 Pro, une puce MediaTek gravée en 2 nm. Son processeur promet une efficacité énergétique multicœur supérieure de 61 % à celle de son prédécesseur. Le GPU Mali-G2 Ultra NX progresse également de 27 % en performances graphiques, avec une consommation réduite de 24 %.

La photographie constitue un autre argument majeur. Le smartphone embarque trois capteurs arrière de 200 mégapixels. Il prend en charge un téléconvertisseur Hasselblad destiné à améliorer les prises de vue au téléobjectif.

Son autonomie bénéficie aussi d’une batterie de 8 000 mAh en Chine. En Europe, toutefois, la capacité tombe à 7 150 mAh. Cette différence régionale réduit l’intérêt de la comparaison avec la version chinoise, notamment pour les utilisateurs privilégiant l’endurance.

Ces caractéristiques restent séduisantes, mais elles ne justifient pas automatiquement un tarif aussi élevé. À 1 800 euros, le Find X10 Pro Max coûte presque autant que certains smartphones pliants… comme le Galaxy Z Fold 8, annoncé à 1 999 euros.

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Les anciens modèles Oppo deviennent plus intéressants

Le principal concurrent du Find X10 Pro Max pourrait finalement être un smartphone de sa propre marque. Le Find X9 Pro se négocie autour de 1 000 euros en Europe, tandis que le Find X9 Ultra est proposé à 1 700 euros.

Le premier conserve notamment une batterie plus généreuse sur le marché européen, selon les configurations comparées. Le second dispose d’une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Pour un acheteur, ces alternatives compliquent le choix du modèle le plus récent.

La hausse des prix touche également d’autres fabricants. Le Galaxy S26 Ultra approche les 1 770 euros en Europe. L’augmentation du coût des composants, notamment dans un secteur où les infrastructures d’intelligence artificielle mobilisent des ressources importantes, contribue à cette pression tarifaire.

Néanmoins, Oppo propose des offres de lancement dans certains pays, avec des accessoires offerts et des réductions conditionnelles.

Le Find X10 Pro Max reste un smartphone performant, mais son prix constitue un point de divergence.

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