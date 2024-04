Pourquoi ma télévision ne reçoit plus Netflix et que faire ?

L’application de Netflix ne fonctionne plus sur plusieurs télévisions depuis quelques jours. Le message d’erreur affiché est « Netflix n’est plus disponible sur cet appareil ». Ceci n’est pas dû à un bug de votre télévision. Il est le résultat d’une mise à jour effectuée par Netflix sur son application dédiée aux télévisions Smart. Si l’application continue de fonctionner normalement sur certaines TV, plusieurs autres ont été écartées. Néanmoins, ce n’est pas encore le moment de vous débarrasser de votre appareil. Il existe des solutions.

Un correctif de sécurité de Netflix pénalise plusieurs télévisions

La sécurité reste un enjeu majeur pour les différentes sociétés dans le numérique. Plus encore, quand on s’appelle Netflix et que l’on chiffre des millions de dollars par mois. Avec l’arrivée de l’intelligence artificielle, les attaques ont été largement renforcées, sont même devenues redoutables. De ce fait, des révolutions s’imposent. Afin de renforcer la sécurité de sa plateforme, le géant de streaming a décidé de faire des changements dans son application. Malheureusement, ce changement nécessite des paramètres spécifiques que certaines télévisions ne possèdent pas. Si donc votre télévision ne possède pas les configurations requises, Netflix se réserve le droit de stopper ses services. C’est ce qui est arrivé à des millions de télévisions dans le monde depuis le début du mois d’avril 2024. Ceux qui recevaient les services de la plateforme en sont désormais coupés avec pour message d’erreur : « Netflix n’est plus disponible sur cet appareil ».

La majorité des télévisions concernées par ce message d’erreur sont des appareils fabriqués avant 2014 et possédant le système SSLv3. Abréviation de Secure Sockets Layer version 3, le SSLv3 est une ancienne version du protocole SSL, utilisé pour sécuriser les communications sur Internet. Depuis, il a été abandonné en raison de ses vulnérabilités et remplacé par le TLS (Transport Layer Security). Parmi les marques touchées par cet incident, on trouve Samsung, Panasonic, Philipps, Hitachi, Sony, etc.

Que faire pour continuer à recevoir Netflix ?

Ce changement majeur de Netflix permet de limiter les attaques qui viseraient votre compte Netflix. Mais si vous jugez que votre TV n’est pas encore assez vieille pour la remplacer, vous pouvez continuer à recevoir Netflix sur votre appareil. Il existe deux solutions à cet effet. La première, qui ne nécessite aucun autre équipement, est de lancer Netflix sur votre smartphone et la caster sur votre TV. Mais pour cela, vous devez connecter vos deux appareils au même réseau Wi-Fi.

La seconde option est l’utilisation d’un Chromecast. C’est un petit gadget qui vous permet d’utiliser internet sur votre télévision, que cette dernière soit Smart ou non. Vendu à environ 45 €, selon le modèle, il se branche au port HDMI de la télévision. Dès que c’est fait, vous n’aurez qu’à y installer l’application Netflix depuis PlayStore. Le tour est ainsi joué !