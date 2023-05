Netflix : la liste des codes pour débloquer le catalogue caché !

Netflix est une plateforme de streaming très populaire qui propose une grande variété de films et de séries. Cependant, saviez-vous qu’il existe un catalogue caché, qui n’est pas accessible directement depuis la page d’accueil ? Ce catalogue contient des films et des séries qui ne sont pas mis en avant par Netflix, mais qui peuvent être débloqués grâce à des codes spécifiques. Dans cet article, nous allons vous donner la liste des codes pour accéder à ce catalogue caché.

Les codes pour accéder au catalogue caché

Pour accéder au catalogue caché de Netflix, il suffit de taper l’un des codes suivants dans la barre de recherche du site web :

Action & Aventure

Films d’action asiatiques : 7723

Les grands classiques Action & Aventure : 46576

Comédies d’action : 43040

Thrillers d’action : 43048

Aventures : 7442

Comics et Films de Superhéros : 10118

Westerns : 7700

Films d’espionnage : 10702

Films d’arts martiaux : 8985

Films de gangsters : 30140

Films de braquage : 27018

Films de guerre & action : 2125

Action et aventure avec complots : 27344

Films d’action asiatiques : 77232

Action et aventure de voitures : 49684

Action et aventure de Bollywood : 7278

Films primés aux Oscars : 51098

Science-fiction & la Fantasy

Science-Fiction & Fantasy : 1492

Films d’action : 1568

Avec des extraterrestres : 3327

Fantasy : 9744

Suspense : 66

Décalés : 10995

Effrayants : 5830

Hallucinants : 8105

Inspirés de livres : 9867

Thrillers

Les Thrillers : 8933

Les Crimes : 10499

Les films de gangsters : 31851

Thrillers psychologiques : 5505

Thrillers politiques : 10504

Mystères : 9994

Thrillers d’espionnage : 9147

Thrillers érotiques : 972

Thrillers surnaturels : 11140

Post-apocalyptiques : 39108

Salués par la critique : 6359

Vengeance : 15096

Les Comédies

Comédies : 6548

Comédies noires : 869

Comédies politiques : 2700

Comédies autour du sport : 5286

Stand-up : 11559

Satires : 4922

Comédies romantiques : 5475

Mockumentaires : 26

Films absurdes : 77206

Comédies musicales : 13335

Films décalés : 4444

Comédies sportives : 5286

Les Dessins animés

Dessin animés : 7424

Dessins animés adultes : 11881

Dessins animés d’action : 2653

Comédies animées : 9302

Drames animés : 452

Dessins animés de Science Fiction : 2729

Dessins animés d’horreur : 10695

Dessins animés Heroïc & Fantasy : 11146

Animation japonaises : 6721

Animation inspirée d’un jeu vidéo : 93081

Enfants ou en Famille

Films pour enfants ou en famille : 783

Documentaires pour enfants : 10659

Disney : 67673

Films basés sur des livres pour enfants : 10056

Cartoons : 11177

Programmes TV pour enfants : 27346

Musique pour enfants : 27346

Histoires d’animaux : 5507

Films pour ados : 2340

Comédies pour ados : 3519

Drames pour ados : 9299

Romances pour ados : 53915

Séries pour ados : 60951

Les grands classique

Les grands classiques du cinéma : 31574

Les classiques de la comédie : 31694

Les drames classiques : 29809

Les classiques de la Science Fiction & Fantasy : 47147

Les Thrillers : 46588

Film Noir : 7687

Les grands films de guerre : 48744

Les grandes épopées : 52858

Cinéma muet : 53310

Westerns : 47465

Les films cultes

Films cultes : 7627

Comédies cultes : 9434

Films de série B : 8195

Films déjantés : 1252

Films d’horreur : 10944

Films de Science-Fiction et Fantasy : 4734

Les documentaires

Documentaires : 6839

Biographies : 3652

Crimes : 9875

Histoire : 5349

Guerres : 4006

Sports : 180

Voyage : 1159

Science & Nature : 2595

Dramatiques : 1783

Excentriques : 1766

Culture et Société : 3675

Politique : 7018

Monde des affaires : 48842

Abysses : 45047

Complots : 27520

Primés : 93108

Salués par la critique : 8673

Art et le design : 48776

Musique et concerts : 90361

Les drames

Les Drames : 5763

Les Biographies dramatiques : 3179

Drames basés sur un livre : 4961

Drames inspirés d’une histoire vraie : 3653

Drames LGBT : 500

Drames policiers / crime : 6889

Drames politiques : 6616

Drames romantiques : 1255

Drames sociaux : 3947

Drames sur des films de guerre : 11

Drames sur le sport : 7243

Drames dans le showbiz : 5012

Drames Français : 58677

Drames Asiatiques : 85545

Drames Bollywood : 7070

Drames primés aux Oscars : 51236

Drames Science-Fiction : 3916

Drames Torrides : 794

Drames Psychologique : 2295

Drame de Société : 3947

Drames Epopées : 5285

Les Films de Spiritualité

Films spirituels : 52804

Documentaires spirituels : 2760

Pour les enfants : 751423

Le Cinéma étranger

Cinéma africain : 3761

Cinéma australien : 5230

Cinéma belge : 262

Cinéma coréen : 5685

Cinéma latino-américain : 1613

Cinéma du Moyen-Orient : 5875

Cinéma néozélandais : 63782

Cinéma russe : 11567

Cinéma scandinave : 9292

Asie du Sud Est : 9196

Cinéma espagnol : 58741

Cinéma grec : 61115

Cinéma allemand : 58886

Cinéma français : 58807

Cinéma d’Europe de l’Est : 5254

Pays-Bas : 10606

Cinéma irlandais : 58750

Cinéma japonais : 10398

Cinéma italien : 8221

Cinéma indien : 10463

Cinéma chinois : 3960

Cinéma britannique : 10757

Les films LGBT

Films LGBT : 5977

Les Comédies LGBT : 7120

Les Drames LGBT : 500

Le Cinéma romantique LGBT : 3329

Les Comédies LGBT : 7120

Les Documentaires LGBT : 4720

Les Oeuvres de la télévision LGBT : 65263

Les films d’horreur

Films d’horreur : 8711

Avec des créatures : 6895

En eaux profondes : 45028

Comédies : 89585

Avec des monstres : 947

Serial killers : 8646

Surnaturel : 42023

Films d’horreur pour ados : 52147

Films de vampires : 75804

Films de zombies : 75405

Histoires sataniques : 6998

Épouvante : 6057

Maisons hantées : 45236

Loups-garous : 75412

Salués par la critique : 3721

Gore : 615

Films d’horreur déjantés : 1155

Démons : 28731

Horreur d’Asie : 52838

Le cinéma indépendant

Cinéma indépendant : 7077

Œuvres expérimentales : 11079

Action & Aventure : 11804

Thrillers indépendants : 3269

Films romantiques indépendants : 9916

Comédies indépendantes : 4195

La Musique

La musique : 1701

La musique pour les enfants : 52843

La musique latine : 10741

Les comédies musicales

Les Comédies musicales : 13335

Les grands classiques : 32392

Disney : 59433

Dans le showbiz : 13573

Sur scène : 55774

Les Romances

Romances : 8883

Les Romances célèbres : 502675

Les Romances excentrique : 36103

Les Romances érotique : 35800

Les grands classiques : 31273

Films sur le thème du sport

Films sur le thème du sport : 4370

Films sur le baseball : 12339

Films sur le football US : 12803

Films sur la boxe : 12443

Films sur le foot : 12549

Arts martiaux, combats, catch : 6695

Films de basketball : 12762

Sports & Fitness : 9327

Les séries et les shows Tv

Séries britanniques : 52117

Les classiques : 46553

Crimes : 26146

Cuisine et voyage : 72436

Séries coréennes : 67879

Séries sur la guerre : 25804

Science & Nature : 52780

Action & Aventure : 10673

Comédies : 10375

Documentaires : 10105

Drames : 11714

Horreur : 83059

Mystery: 4366

Science-Fiction & Fantasy : 1372

Télé-réalité : 9833

Autres

Films d’action aventure acclamés par la critique : 899

Films autobiographiques acclamés par la critique : 627

Films d’auteur indépendants acclamés par la critique : 89

Comédies des années 80 acclamées par la critique : 3084

Comment utiliser les codes secrets de Netflix ?

Pour accéder à des catégories cachées sur Netflix, il vous suffit d’utiliser les codes secrets appropriés. Pour cela, rendez-vous sur la page http://www.netflix.com/browse/genre/ dans votre navigateur préféré et ajoutez le code correspondant au genre recherché. Vous serez redirigé vers une page qui contient tous les films et les séries correspondants à cette catégorie.

Il est important de noter que ces codes ne sont pas disponibles pour tous les utilisateurs. En effet, ils peuvent varier en fonction de votre région géographique et de votre compte Netflix. De plus, certains titres peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.

Sur votre téléviseur, vous pouvez saisir le code secret dans la barre de recherche pour accéder directement à la catégorie souhaitée.

À quoi servent les codes secrets de Netflix ?

Les catégories de films et de séries proposées sur Netflix sont assez limitées et il est parfois difficile de trouver quelque chose de précis. Heureusement, les ingénieurs de Netflix ont créé des codes secrets pour accéder à d’autres catégories et sous-catégories normalement invisibles.

Ces codes couvrent tous les genres de films, les séries et même les contenus adaptés aux animés du catalogue Netflix. Ils permettent également de filtrer les contenus par tranche d’âge. Vous pouvez utiliser la liste des codes principaux ci-dessus pour découvrir de nouveaux contenus.

Si vous êtes à la recherche de filtres plus précis, vous pouvez également consulter la liste complète de plus de 27 000 catégories et sous-catégories disponibles.

Le catalogue caché de Netflix est un véritable trésor pour les amateurs de films et de séries. En utilisant les codes que nous avons fournis, vous pourrez accéder à une grande variété de contenus qui ne sont pas disponibles sur la page d’accueil de Netflix. Alors, n’hésitez pas à explorer ce catalogue caché et à découvrir de nouveaux films et de nouvelles séries !

Bonus Vidéo : Codes Netflix – Accédez au catégories cachées