Comment se protéger des ondes émises par nos smartphones ?

Les ondes électromagnétiques émises par les smartphones sont nécessaires pour établir les connexions réseau. Les organismes ont mis en place un seuil qu’ils ne doivent pas dépasser. Même si les constructeurs s’attèlent à respecter cela, il arrive que quelques smartphones échappent à la vigilance de tous, comme c’est le cas de l’iPhone 12. Pour cela, il est essentiel d’adopter de bons gestes qui ne nous mettent pas en danger au quotidien. Découvrez donc quelques moyens de vous protéger contre les ondes émises par les smartphones.

Ne pas utiliser son smartphone quand le signal est faible

Un signal faible prouve que le réseau a du mal à se stabiliser dans la zone. Alors, pour établir une bonne connexion, votre smartphone va émettre une grande quantité d’ondes électromagnétiques. Dans ce cas, il est possible qu’ils nuisent à votre santé. Le meilleur geste serait donc d’éviter d’utiliser le smartphone.

Si vous êtes dans une zone où vous avez du mal à capter le réseau, l’idéal est de vous passer de votre smartphone. Sinon, rendez-vous dans une zone mieux desservie pour trouver du réseau et utiliser votre téléphone sans danger.

Ne pas garder son téléphone dans sa poche

Qu’importe la garantie offerte par la qualité du smartphone, il est strictement déconseillé de garder son téléphone dans sa poche. Là, le smartphone est plus proche des parties sensibles de votre corps et les ondes pourraient, d’une manière ou d’une autre, entrer en contact avec elles.

L’idéal est de poser son téléphone sur une table, lorsque vous ne l’utilisez pas. Si vous êtes en déplacement, déposez le téléphone dans votre sac. Sinon, gardez-le en main.

Utiliser des écouteurs ou des kits mains libres

Comme nous le disions, il y a quelques jours, aucune étude n’a établi jusqu’à aujourd’hui que les ondes peuvent être la cause de l’apparition des tumeurs. Mais devons-nous attendre qu’il y ait des victimes pour nous protéger ? Et si nous étions les premières victimes ?

Les smartphones ne cessant jamais d’émettre des ondes, il est judicieux d’éviter de toujours exposer son cerveau. Pour cela, préférez des écouteurs Bluetooth ou autres kits mains libres lorsque vous passez ou recevez vos appels. Prévenir vaut toujours mieux que guérir, dit-on.

Le mode avion peut être utile

Lorsque vous activez le mode avion, vous coupez toutes les connexions et donc suspendez toutes émissions d’ondes électromagnétiques. C’est un bon geste à adopter lorsque vous allez dormir la nuit et que vous ne souhaitez plus être dérangé.

Vous pouvez également activer le mode avion quand vous êtes dans une zone mal desservie. Il est aussi utile lorsque vous voyagez et ne gardez aucun sac pour y poser votre smartphone.

Les solutions miracles ne marchent pas

Chaque fois qu’un modèle de smartphone est épinglé pour ses émissions d’ondes, des publicités fusent sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de solutions miracles. C’est le cas des coques anti-radiation et des patchs. Mais à ce jour, aucune étude n’a prouvé l’efficacité de ces outils. Au contraire, ils embrouillent votre vigilance.

Les bonnes pratiques listées ci-haut sont les plus susceptibles de vous protéger efficacement. C’est toujours mieux de les adopter que de vous fier à des solutions dites miracles.