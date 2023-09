Les smartphones peuvent-ils entraîner des maladies ?

Vous avez votre smartphone entre les mains actuellement. C’est aussi le cas de celui ou celle que vous avez rencontré aujourd’hui. Un peu comme vous, le smartphone est le compagnon fidèle des milliards de personnes dans le monde. Et comme c’est le cas de l’iPhone 12 présentement, il arrive que ces appareils soient considérés comme potentiellement dangereux, en raison des ondes électromagnétiques qu’ils émettent. Mais en plus de cela, leur utilisation au quotidien n’est pas sans impact. Alors, est-il possible que les smartphones causent des maladies ?

Un smartphone normalement constitué ne peut rendre malade

La fabrication des smartphones est un processus long et très encadré. Bien avant leur commercialisation, ceux-ci sont soumis à une série de tests qui permettent d’entériner ou non leur commercialisation.

Étant « portables », les smartphones sont faits pour accompagner leurs utilisateurs au quotidien. Ceux-ci peuvent s’en servir dans tous et dans toutes les conditions. Ils sont donc conçus pour ne pas mettre leur propriétaire en danger. En un mot, un smartphone bien constitué ne peut rendre directement malade.

Un smartphone défectueux peut rendre malade

Ce ne sont pas tous les smartphones mis sur le marché qui fonctionnent comme cela se doit. Malgré les nombreux tests, certains appareils ne démontrent leur anomalie que quelques mois d’utilisation plus tard. Ce sont ceux qu’on appelle les smartphones défectueux. Il s’agit des appareils qui présentent un dysfonctionnement, une anomalie et tout autre défaut qui les empêchent de fonctionner comme les règles l’établissent : il peut s’agir de téléphone qui surchauffe, d’un taux d’émission d’ondes supérieur au seuil autorisé, d’une batterie défectueuse, etc.

Dans ce cas, il est possible que le smartphone rende malade. Mais ce sont des cas extrêmement rares. Aussi, chaque dysfonctionnement doit être considéré comme isolé.

Lorsque nous prenons le cas des batteries, cela peut survenir à l’échelle de 5/1000 000. Ces équipements peuvent provoquer des incendies et donc des blessures, voire des décès. Là, c’est un problème spécifique qui n’est pas lié à tous les smartphones.

En outre, pour ce qui est de l’émission des ondes électromagnétiques, il y a également des réserves à avoir. Tous les smartphones les émettent, à une faible intensité qui ne peut rien faire à l’homme, puisqu’elles sont nécessaires pour établir les connexions sans fil. Néanmoins, les fabricants sont tenus de respecter un certain seuil. Sur tous les continents, il existe des organismes chargés de veiller au respect de cette norme. On a l’ANFR en France et les Américains ont la FCC. Ces derniers fixent un taux beaucoup plus bas que ce qui peut mettre l’humain en danger. Ainsi, il faut très largement dépasser ce taux pour que l’organisme soit en danger.

L’organisme humain est continuellement exposé à ces ondes. À ce jour, aucun test n’a prouvé leur contribution dans les maladies qui touchent l’homme.

L’OMS indique : « rien n’indique pour l’instant que l’exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine ».

On parvient à la conclusion que les smartphones, tels que ce que vous avez entre les mains actuellement, ne peuvent vous rendre malade.

Une utilisation excessive tue à petits coups

Si les smartphones, eux-mêmes, ne peuvent pas rendre malade, leur utilisation excessive le peut. Vous le savez, l’excès en toute chose nuit. Et c’est ce qui arrive aussi dans le cas de l’utilisation des smartphones.

Une forte exposition à l’écran entraîne indubitablement la fatigue oculaire. Qu’importe la qualité de vos yeux, l’écran du smartphone finit par les affaiblir. En outre, il y a les troubles du sommeil. Vous devez règlementer votre utilisation du smartphone le soir. Sinon, il entraîne facilement les troubles du sommeil et peut même causer l’obésité.