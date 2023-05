Comment faire si ma PS5 ne s’allume plus ?

La PS5, la nouvelle génération de console de jeux vidéo est arrivée et elle est maintenant accessible à tous. Cette nouveauté est bien plus puissante que son prédécesseur et offre une expérience de jeu exceptionnelle. Cependant, comme toute autre console, la PS5 a connu des problèmes au départ en raison d’un système d’exploitation brut et du contexte difficile de l’année 2020 avec la pandémie. De nombreux clients ont rencontré des bugs désagréables, voire même des situations où la console ne démarrait pas. Si vous êtes dans cette situation, voici comment réparer votre PS5 et la faire fonctionner à nouveau.

Faire appel à un professionnel pour réparer votre console ?

Lorsque votre console de jeux vidéo est en panne, il est important de prendre la bonne décision pour éviter de causer davantage de dommages. Bien que la première option, à savoir la réparation DIY, puisse sembler plus économique, elle peut s’avérer risquée et endommager davantage votre console. En faisant appel à un professionnel, vous obtenez la garantie d’une réparation professionnelle et efficace avec l’utilisation de pièces de qualité. Pour trouver un professionnel compétent et fiable, retrouvez une liste des meilleurs réparateurs de consoles près de chez vous sur jesuisreparateur.fr. En confiant votre console à un professionnel, vous pouvez vous détendre en sachant que votre appareil sera traité avec soin et remis en état optimal.

Si votre PS5 ne présente aucun défaut externe, il est possible que le problème vienne d’un composant interne ou d’un logiciel corrompu. Si votre console est toujours sous garantie, retournez-la dans le magasin où vous l’avez achetée pour une réparation ou un remplacement.

VOIR AUSSI : Comment connecter une manette PS5 sur PC sans fil ?

Problèmes courants de la PS5 et comment les résoudre

Le bouton d’alimentation défectueux

Le bouton d’alimentation de l’appareil peut être défectueux, même s’il est conçu pour résister à de nombreuses pressions. Il est possible que le défaut soit présent dès l’achat ou qu’il soit causé par une manipulation brutale de l’appareil.

Le câble d’alimentation endommagé

Le câble d’alimentation est un élément important de la PS5. En effet, il fournit l’alimentation électrique nécessaire pour faire fonctionner la console. Si le câble est endommagé, cela peut causer des problèmes de fonctionnement de la PS5, voire l’empêcher de démarrer. Il est donc important de s’assurer que le câble est en bon état et de le remplacer si nécessaire.

Un composant interne défectueux

La PS5 contient de nombreux composants internes. Si l’un d’entre eux est défectueux, cela peut causer des problèmes de fonctionnement. Par exemple, un dysfonctionnement du disque dur pourrait empêcher la PS5 de charger les jeux ou de les exécuter correctement. Si vous rencontrez des problèmes de ce type, nous vous recommandons de contacter le support technique de Sony pour obtenir de l’aide.

Le logiciel corrompu

Le logiciel est un élément important de la PS5. Si celui-ci est corrompu, il peut entraîner des problèmes de performance, des plantages ou des erreurs système. Dans ce cas, il se peut que la mise à jour ne s’effectue pas correctement ou que les jeux ou le SSD soient défectueux. Pour résoudre ce problème, vous pouvez essayer de réinitialiser la console ou de réinstaller le logiciel système.

Problème de surchauffe

La PS5 est une console puissante qui génère beaucoup de chaleur lorsqu’elle est utilisée pendant de longues périodes ou dans des environnements chauds. Si elle surchauffe, cela peut causer des problèmes de performance ou même endommager la console. Pour éviter cela, nous recommandons de placer la PS5 dans un endroit bien ventilé. Mais également de ne pas la bloquer avec d’autres objets. Vous pouvez également nettoyer régulièrement votre PS5 pour éviter l’accumulation de poussière et de débris.

VOIR AUSSI : PS5 : comment surfer sur le web avec votre console ?

Comment résoudre le problème lorsque la PS5 ne s’allume pas ?

Lorsque votre PS5 ne s’allume pas, il peut y avoir différentes raisons à cela. Si vous souhaitez résoudre le problème vous même, il y a des étapes que vous pouvez suivre pour essayer de résoudre le problème vous-même.

Vérifiez la connexion de l’alimentation. Assurez-vous tout d’abord que la console est correctement branchée en vérifiant que le câble d’alimentation est bien connecté à la console et à la prise murale. Vous pouvez également essayer de brancher la console sur une autre prise pour voir si cela résout le problème. Redémarrez manuellement la PS5. Si la console ne s’allume pas après être passée en mode repos, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant 15 secondes. La console va redémarrer et vous verrez un message d’avertissement. Si vous rencontrez des problèmes d’alimentation avec votre PlayStation 5, essayez de débrancher l’adaptateur d’alimentation de la PS5 et de la prise de courant pendant 30 secondes. Ensuite, rebranchez l’adaptateur et essayez de rallumer la console. Cette méthode peut aider à résoudre les problèmes d’alimentation liés à la console. Démarrer normalement votre PS5 standard. Veillez à insérer soigneusement le disque de jeu dans le lecteur. Si la console insère automatiquement le disque, le démarrage peut se faire sans problème. Réinitialisez votre PS5 en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé jusqu’à extinction du voyant clignotant. Attendez 20 minutes, débranchez puis rebranchez l’alimentation et redémarrez la console pour résoudre un éventuel problème de démarrage.

Il se peut que votre PlayStation 5 rencontre un problème d’alimentation interne si elle s’éteint peu de temps après le démarrage, ne s’allume pas du tout ou reste figée. Avant de contacter le support client de Sony, assurez-vous de ne pas avoir connecté de périphérique de stockage externe (disque, clé USB) à votre console, car cela peut également causer des problèmes. Si vous avez essayé toutes les étapes précédentes et que le problème persiste, contactez le support client de Sony pour obtenir de l’aide ou faites appel à un professionnel.

Bonus Vidéo : SOS Playstation 5 : Faites Attention à ce problème sur PS5 !