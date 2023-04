PS5 : comment surfer sur le web avec votre console ?

La PS5 demeure en tête des consoles de salon les plus vendues depuis sa sortie. Elle n’est conçue que pour les jeux vidéo et ne permet pas d’aller sur internet. D’ailleurs, Sony n’y a pas intégré un navigateur. Pourtant, il peut être nécessaire d’aller rapidement sur internet depuis sa console, notamment pour regarder une vidéo sur YouTube ou même lire les recommandations de certains joueurs. Tenez-vous tranquille, vous pouvez faire tout cela depuis votre PS5. Le constructeur y a inséré un navigateur caché, mais il est limité et ne permet pas d’accéder à tous les sites web.

Pourquoi il n’y a pas de navigateur web sur la PS5 ?

Dernière console de la marque nippone, la PS5 ne dispose pas de navigateur web intégré. La principale raison est la sécurité. En fait, les navigateurs web constituent les portes d’entrées récurrentes pour les pirates informatiques. En y insérant un navigateur, Sony pense qu’il rendrait vulnérables les joueurs et la console au piratage.

De plus, le constructeur japonais avait affirmé, dès l’annonce de la PS5, qu’il souhaitait se concentrer sur l’amélioration de l’expérience de jeu offerte par la console. Ainsi, les éléments superflus ont été mis de côté afin de concentrer toute l’équipe de fabrication sur la fonction première de la console : jouer. Et on peut témoigner des hautes performances qu’offre la PS5.

Cependant, bien qu’il n’y ait pas officiellement un navigateur web, Sony a intégré un semblant de navigateur dans sa console. Elle permet notamment d’aller sur Twitter, Reddit, YouTube et tout autre site internet. Néanmoins, l’expérience de navigation n’est pas la meilleure possible. Vous ne devez vous en servir qu’en cas d’extrême nécessité, précisément dans les cas où vous n’avez pas accès à votre mobile.

Comment surfer sur internet avec la PS5 ?

Pour parvenir à aller sur le web depuis votre console PS5, il est nécessaire que vous possédiez un compte Twitter. C’est le seul moyen pour accéder au petit navigateur intégré à l’équipement.

Pour aller sur internet sur une PS5, vous devez au préalable connecter votre appareil au Wi-Fi. Dès que c’est fait, suivez les étapes suivantes :

Rendez-vous dans les Paramètres de votre console ;

Là, cliquez sur Utilisateurs et comptes ;

Cliquez sur Lier vers d’autres services ;

Choisissez Twitter ;

Plutôt que de renseigner les informations de votre compte Twitter, cliquez sur l’icône du réseau dans le coin gauche en haut ;

Maintenant, renseignez les informations de votre compte Twitter.

Dès que vous cliquez sur Connecter, vous êtes redirigé sur votre compte Twitter. De là, vous pouvez accéder à tous les sites web externes que vous souhaitez, dont Youtube. La seule contrainte, c’est de trouver le lien du site sur Twitter. Sinon, ce n’est vraiment pas possible.

En outre, il est mieux de vous servir d’un clavier plutôt que la manette de la console. Autrement, l’expérience de navigation sera écœurante. De même, l’affichage des images et vidéos peut être lent. Le navigateur web caché est plus convenable pour les sites donnant priorités aux textes.