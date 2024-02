Qu’est-ce que la génération Z ?

La génération Z est un terme que l’on entend et lit de plus en plus dans les médias et sur internet depuis quelques années. Quand on utilise cette appellation, c’est souvent pour faire le rapport entre la jeunesse et les nouvelles technologies. Si vous ne savez pas vraiment ce qu’elle renferme, on vous explique tout à propos de la génération Z.

D’où vient l’appellation “Génération Z” et que désigne-t-elle ?

Le terme de génération Z est attribué à William Strauss et Neil Howe, des historiens américains. Cette appellation est utilisée pour parler principalement des personnes nées entre les années 1990 et 2010, en particulier à un moment où Internet et les nouvelles technologies sont déjà bien ancrées dans la société. Les membres de cette génération sont réputés pour leur utilisation précoce et évoluée des technologies numériques. Leur capacité à naviguer facilement dans l’univers digital a façonné leur façon de communiquer, d’apprendre et même de consommer.

D’un pays à un autre, et selon les continents, le Z dans cette appellation veut servir à traduire différentes choses. À la base, cette lettre n’a été utilisée que pour suivre l’ordre logique de l’appellation des générations. Ainsi, la gen Z succède à la génération Y qui, elle-même, a succédé à la génération X. Ensuite, diverses interprétations ont été faites de la lettre Z. Par exemple, on la définit comme “Zoomer” pour faire référence à “boomer”, c’est-à-dire ceux qui sont nés du baby-boom.

La génération Z : une génération qui casse les codes de la société

La Génération Z, aussi appelée la génération numérique, est en train, si elle ne l’a pas encore fait entièrement, de redéfinir les normes sociales et culturelles. En effet, son rapport avec les différents domaines de la société a intrinsèquement changé, comparativement aux générations précédentes. Cette génération incarne un mélange d’innovation technologique et d’engagement social.

Les gens de la Génération Z semblent être plus conscients des enjeux sociaux et environnementaux que leurs prédécesseurs. Engagés dans des causes telles que le climat, l’égalité raciale et l’inclusion sociale, ils sont souvent décrits comme idéalistes et désireux de changer le monde. C’est là ce qui a donné naissance à une pluralité de solutions basées sur le numérique ces dernières années.

De plus, les gens de cette génération remettent en question les normes établies par la société. Selon Nicolas Sadirac, fondateur d’Epitech, «Pour eux, c’est normal de se tromper : ils ne diabolisent pas l’échec comme les autres générations ».

Alors que les relations réelles sont ce qui définissait les gens de la génération Y par exemple, les réseaux sociaux, très utilisés par la gen Z, ont complètement changé les choses. Aujourd’hui, les relations sur les plateformes virtuelles ont pris le pas sur les relations réelles.

Par ailleurs, les problèmes de santé définissent également la génération Z. Il y a par exemple l’addiction aux jeux ou à l’internet qui est définie par l’OMS depuis 2018. Ceux qui en souffrent sont majoritairement de cette génération. Les autres problèmes de santé liés à cette génération sont : le manque d’estime de soi, l’anxiété sociale, la dépression, etc.

Bien que ces troubles aient existé au sein des générations précédentes, ils ont connu une croissance exponentielle au sein de la gen Z. Plus encore à la génération après elle : la génération Alpha.