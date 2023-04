Quel est l’impact de votre téléphone portable sur l’environnement ?

Chaque année, de nouveaux modèles de smartphones inondent le marché mondial et ne manquent jamais d’acheteurs. Chaque année, vous aussi changez de téléphones. Vous abandonnez l’ancien modèle pour un nouveau, plus beau et plus sophistiqué. C’est un outil indispensable pour vous, mais en connaissez-vous l’impact sur le monde entier ? Probablement pas, comme plusieurs autres utilisateurs d’iPhone et de smartphones Android. Le revers est bien plus lourd et plus sombre !

Extraction des métaux

Quel que soit le genre de smartphone que vous avez, Android ou iPhone, il est composé d’une variété de métaux. Parfois, on chiffre leur totalité à plus de 70 variétés. On y trouve par exemple des métaux ferreux, ceux-ci servent à en fabriquer la structure. Pour la fabrication d’autres pièces, il y a l’aluminium, le cuivre ou encore le nickel qui sont utilisés. Du côté de la batterie, il y a le lithium et le cobalt qui servent. Toutefois, le grand problème n’est pas les matières en elle-même, mais leur extraction.

Bien souvent, les fabricants s’approvisionnent en République Démocratique du Congo. C’est là-bas que des milliers d’hommes et de femmes travaillent dans les mines pour extraire ces métaux contre une modique paie. Une sorte d’exploitation humaine que dénoncent depuis longtemps les organisations pour la défense des droits de l’homme.

Outre cela, l’extraction des métaux pour la fabrication des smartphones génère une grande quantité de déchets toxiques. Largement suffisant pour impacter le climat de la région et contribuer au réchauffement climatique.

L’énergie utilisée pour la production

Une fois les métaux extraits, ils sont convoyés dans les unités de production qui se trouvent le plus souvent dans les pays asiatiques. Là-bas, une grande quantité d’énergie non renouvelable (et donc polluante) est utilisée pour leur fabrication. Selon les rapports de Greenpeace, il faut en moyenne 136 kWh pour produire un smartphone. Or, pour une gamme, les fabricants mettent des millions sur le marché. Essayez donc vous-même de faire le calcul pour voir à peu près ce que cache la mise sur le marché de nouveaux smartphones chaque année.

L’impact de leur expédition

Tout comme Samsung et Apple, deux gros vendeurs de smartphones au monde, plusieurs marques de téléphones mobiles font fabriquer leurs produits en Chine et dans d’autres pays de l’Asie. C’est de ces pays qu’ils sont convoyés dans les lieux de vente, en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Ainsi, on voit que l’empreinte carbone des téléphones est considérable.

La fin de vie des smartphones

Pour les problèmes précédents, les fabricants sont responsables. Mais pour ce qui concerne la fin de vie des smartphones, la faute incombe à l’utilisateur.

Les smartphones ont une durée de vie réduite. Mais lorsqu’ils arrivent en fin de vie, qu’en faites-vous ? C’est là tout le problème, parce que la plupart des utilisateurs les jettent, si le smartphone n’est pas trop amoché pour en reprendre une centaine d’euros. Dès qu’ils tombent dans la nature, les minéraux toxiques qu’ils contiennent se répandent et s’ajoutent à la liste des destructeurs écologiques.

Quelle solution face à tous ces problèmes ?

Quoi qu’on dise, les smartphones sont des appareils indispensables au quotidien. Les fabricants prennent aujourd’hui de plus en plus de mesures pour limiter au maximum leur impact écologique. Même si cela reste une avancée, l’effort est toujours timide par rapport à ce qu’ils occasionnent comme dégradation écologique. On les voit mal cesser la production de leur produit du jour au lendemain. Il n’y a que Nous les consommateurs qui pouvons agir pour faire avancer encore plus les choses.

La première des choses que vous puissiez faire, c’est d’opter pour un smartphone dont l’indice de réparabilité est supérieur ou égal à 7/10.

Vous êtes ainsi sûr d’avoir un téléphone durable et capable d’être réparé au moindre problème. Ainsi faisant, les fabricants seront obligés de réduire le nombre de smartphones produits chaque année.

La deuxième chose à faire est d’opter pour un smartphone reconditionné ou d’occasion. Samsung ou iPhone, malgré le prix élevé auquel ils sont vendus à leur sortie, ils perdent une part importante de leur coût un ou deux ans après. Vous achetez ainsi un téléphone récent, mais moins cher.

La troisième chose, c’est d’assurer une seconde santé à vos smartphones en fin de vie. Plutôt que de les jeter, vous pouvez les recycler ou leur offrir une tout autre utilité.