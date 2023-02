Comment retrouver mon smartphone Android perdu ou volé ?

Le dernier smartphone sur le marché, la gamme Samsung Galaxy S23, coûte plus de 1000€. Perdre un smartphone Android n’est pas donc pas un jeu d’enfant. En plus de la perte financière, il y a les données sensibles qui s’y trouvent. Si vous avez égaré le smartphone Android, c’est possible de le localiser grâce au service natif mis en place par Google. Si les recherches s’avèrent infructueuses, il est quand même possible de bloquer le téléphone Android ou, dans les cas extrêmes, d’en effacer vos données personnelles. Alors, comment s’y prendre ?

Comment localiser mon smartphone Android ?

Tout comme l’application native Find My Phone d’Apple, Android possède également une application native qui vous permet de localiser votre téléphone. Il s’agit de Google Localiser mon appareil disponible sur Play Store.

Si vous avez perdu ou égaré votre téléphone, vous pouvez utiliser un ordinateur ou le téléphone d’un proche pour retrouver votre téléphone Android.

À partir d’un téléphone smartphone :

Rendez-vous sur Play Store, téléchargez et installez Google Localiser mon appareil ;

Lancez l’application et cliquez sur Se connecter en tant qu’invité ;

Connectez-vous avec votre compte Google qui est utilisé sur l’appareil Android perdu ou volé ;

Dès que vous vous connectez, l’application lance automatiquement la recherche pour localiser votre téléphone sur Google maps, si c’est possible.

À partir d’un ordinateur :

Rendez-vous sur le site https://www.google.com/android/find ;

Connectez-vous avec votre compte Google utilisé sur le téléphone Android perdu.

Google lance la recherche et localise votre téléphone sur Google maps, si c’est possible.

Quelles sont les conditions à remplir pour retrouver son smartphone Android ?

Pour réussir à localiser votre smartphone Android grâce à l’application mobile Google Localiser mon téléphone, vous devez remplir certaines conditions préalables.

Un compte Google doit être disponible sur le téléphone perdu ;

Vous devez avoir activé la fonction localiser mon téléphone sur l’appareil Android perdu ou volé. Il suffit d’avoir installé l’application sur votre téléphone avant sa perte ;

Le téléphone perdu doit être allumé pendant la localisation lancée par Google. Sinon, vous verrez la localisation récente du téléphone ;

Le téléphone Android perdu doit être connecté à un internet au moment où Google lance la recherche. Sinon, vous retrouverez la dernière position de l’appareil.

Si ces conditions sont réunies sur votre téléphone, vous devez réussir à le localiser ou à en effacer le contenu.

J’ai localisé mon téléphone Android, mais je ne le retrouve pas, que faire ?

Localiser son téléphone vous permet de retrouver sa trace, mais rien ne garantit que vous pourrez le récupérer. C’est le cas s’il a été volé ou que vous l’avez oublié dans un taxi qui se déplace partout pour chercher des clients. Dans ce cas, vous avez trois options.

En premier, vous pouvez sécuriser l’appareil. Cette fonction est particulièrement utile si vous n’avez configuré aucun mot de passe ou schéma de sécurité sur l’appareil.

Depuis l’application mobile Google Localiser mon appareil ou du site web :

Appuyez sur Sécuriser l’appareil ;

Ajoutez un message de récupération (j’ai oublié mon téléphone chez vous, merci de me le rappeler à 13, rue des Écoles, Paris ) ;

Ajoutez un numéro de téléphone pour que celui qui ramasse le téléphone puisse vous joindre pour vous le remettre ;

Enfin, cliquez sur Sécuriser l’appareil.

Automatiquement, Google verrouille le téléphone et empêche l’accès à son contenu. Si celui n’est pas connecté à internet au moment de l’action, dès la prochaine connexion, le smartphone Android sera verrouillé et le message s’affichera à l’écran.

En deuxième, vous pouvez faire sonner le téléphone Android perdu ou volé. Même s’il est en mode silencieux, Google parviendra à le faire sonner à plein volume. Le conducteur ou la personne la plus proche pourra alors le retrouver et vous contacter, si possible.

Par ailleurs, si malgré vos tentatives vous ne parvenez pas à mettre la main sur votre téléphone, vous pouvez prendre la mesure la plus radicale. Celle-ci consiste à effacer les données de l’appareil Android perdu ou volé. Attention toutefois. Assurez-vous d’avoir tenté toutes les démarches possibles. Car après cette action, vous ne pouvez localiser votre smartphone Android.



Enfin, vous pouvez signaler la perte de votre téléphone Android à votre opérateur mobile et lui fournir le code IMEI de l’appareil. On le trouve sur le carton du téléphone Android. L’opérateur pourra s’en servir pour rendre le téléphone inutilisable.